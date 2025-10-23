Tri gurmánske recepty, ktoré zvládnete aj doma. Suflé, trhanec a cesnačka ako z reštaurácie

Niektoré jedlá majú schopnosť premeniť obyčajný deň na malý sviatok. Spojenie poctivých surovín, precízneho postupu a štipky trpezlivosti dokáže vytvoriť chuť, ktorú si budete dlho pamätať. Ak patríte medzi milovníkov tradičných aj moderných jedál, tieto tri recepty sú presne pre vás – nadýchané suflé, rakúsky trhanec s jahodami a krémová cesnačka s domácimi kroketami. Každý z nich prináša kúsok elegancie, no dá sa pripraviť aj v bežnej kuchyni.
1. Rakúsky trhanec s jahodami (Kaiserschmarrn)
Táto rakúska klasika, známa svojou ľahkosťou a nadýchanosťou, si získala obľubu po celom svete. V tejto verzii je doplnená o chrumkavé mandle, svieže jahody a jemne osladenú kyslú smotanu, ktorá celý dezert pozdvihne na vyššiu úroveň.
Na 4 porcie potrebujeme:
- 6 vajec
- 375 ml mlieka
- 15 g rumu
- 300 g hladkej múky
- 60 g práškového cukru
- 7 g kypriaceho prášku
- štipku soli
- 100 g prepusteného masla
- 100 g mandľových lupienkov
- 50 g kryštálového cukru
- šťavu z 1 citróna
Postup:
- Oddelíme žĺtky od bielkov. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh.
- Žĺtky zmiešame s tekutými surovinami – mliekom, rumom a citrónovou šťavou. V inej miske spojíme suché ingrediencie.
- Do tekutej zmesi postupne pridávame suché prísady, až vznikne hladké cesto bez hrudiek. Nakoniec jemne vmiešame sneh.
- Na panvici rozpustíme prepustené maslo, nalejeme cesto (asi 2 cm hrubé) a na neopečenú stranu nasypeme mandle.
- Keď spodná časť zozlatne, trhanec otočíme a opečieme aj z druhej strany. Pomocou dvoch varešiek ho natrháme na kúsky, posypeme cukrom a necháme jemne skaramelizovať.
Jahodová omáčka
- 1 kg jahôd (čerstvých alebo rozmrazených)
- 1 g práškového cukru
- šťava z 1 citróna
Jahody rozmixujeme s cukrom do hladkého pyré a podľa chuti pridáme citrónovú šťavu.
Na dokončenie:
- 200 g mandľových lupienkov
- 500 g kyslej smotany
- ½ vanilkového lusku
- 50 g práškového cukru
- 400 g čerstvých jahôd
Mandle nasucho opečieme v rúre pri 170 °C asi 10 minút. Smotanu osladíme a ochutíme vanilkou. Hotový trhanec podávame na jahodovej omáčke, ozdobený smotanou, mandľami a jahodami.
2. Krémová cesnačka s domácimi kroketami a prošutom
Klasická cesnačka v krémovej verzii je ideálnym jedlom pre chladné dni. Spojenie cesnaku, zemiakov, smotany a taveného syra vytvára jemnú, no výraznú chuť. A keď ju doplníte o chrumkavú kroketu, pažítku a kúsky prošuta, stane sa z nej hotový zážitok.
Na 4 porcie:
Krémová cesnačka
- 3 lyžice masla
- 2 cibule
- 80 g olúpaného cesnaku
- 80 g slaniny
- 1 lyžička drvenej rasce
- 250 g zemiakov
- 800 ml kuracieho vývaru
- 250 ml smotany (33 %)
- 80 g taveného syra
- štipka majoránky
Postup:
Na masle opečieme celé strúčiky cesnaku dozlatista a potom ich vyberieme. Pridáme cibuľu, slaninu a restujeme, kým zmes nezíska zlatý odtieň. Prisypeme rascu, zemiaky, zalejeme vývarom, vrátime cesnak a varíme asi 20 minút. Nakoniec pridáme smotanu, tavený syr a majoránku. Rozmixujeme dohladka, dochutíme soľou a korením.
Zemiakové krokety so syrom
- 300 g zemiakov typu B
- 75 g romadúru
- 75 g ementálu
- 1 lyžica zemiakového škrobu
- 1 lyžica rozpusteného masla
- ½ viazania jarnej cibuľky
- soľ, korenie
- olej na vyprážanie
- múka, vajce a strúhanka na obaľovanie
Zemiaky uvaríme v šupke, olúpeme a roztlačíme. Pridáme nastrúhané syry, cibuľku, maslo, škrob a dochutíme. Zo zmesi vytvarujeme malé koláčiky, ktoré necháme krátko stuhnúť v mrazničke. Potom ich obaľujeme v trojobale a vyprážame dozlatista.
Cesnakové čipsy
- 5 strúčikov cesnaku
- 100 ml mlieka
- olej na vyprážanie
Cesnak nakrájame na tenké plátky, povaríme 2 minúty v mlieku, scedíme a osušíme. Potom ho fritujeme pri 150 °C dozlata.
Servírovanie
Na tanier položíme kroketu, na ňu lyžicu taveného syra, niekoľko kúskov prošuta a posypeme pažítkou a cesnakovými čipsami. Polievku nalejeme okolo – výsledok vyzerá luxusne, no príprava je prekvapivo jednoduchá.
3. Chrenové suflé s parmezánovou omáčkou a rajčinovým coulis
Tento recept je ukážkou, ako z niekoľkých bežných surovín vytvoriť ľahké a elegantné jedlo. Nadýchané suflé z bieleho chřestu sa krásne dopĺňa s jemnou parmezánovou omáčkou a sviežim paradajkovým coulis.
Na 4 porcie:
Suflé
- 60 g masla
- 60 g hladkej múky
- 200 ml mlieka
- 250 g olúpaného bieleho chřestu
- 6 vajec (oddelené bielky a žĺtky)
Postup:
Chřest nakrájame na kolieska a varíme v mlieku asi 5 minút, kým nezmäkne. Potom ho rozmixujeme na hladké pyré. V hrnci pripravíme zápražku z masla a múky, pridáme pyré a krátko povaríme, kým zmes nezhustne. Po vychladnutí primiešame žĺtky, dochutíme soľou a korením a opatrne zapracujeme vyšľahaný sneh z bielkov.
Formičky vymastíme maslom, vysypeme parmezánom a naplníme do troch štvrtín. Pečieme vo vodnom kúpeli pri 150 °C približne 20 minút.
Parmezánová omáčka
- 100 ml bieleho vína
- 250 ml smotany (33 %)
- 100 g strúhaného parmezánu
Víno zredukujeme, pridáme smotanu, privedieme k varu a vmiešame parmezán. Rozmixujeme dohladka a dochutíme.
Rajčinové coulis
- 400 g drvených paradajok
- 2 lyžice cukru
- 2 lyžice vínneho octu
- štipku drveného čili
- 2 lyžice olivového oleja
Všetko spolu povaríme asi 10 minút, kým omáčka zhustne.
Dokončenie
Na tanier nalejeme parmezánovú omáčku, položíme suflé, dookola pridáme paradajkové coulis a ozdobíme rukolou. Nakoniec pokvapkáme olivovým olejom.
Tieto tri recepty spájajú jednoduchosť s dokonalým výsledkom. Ukazujú, že aj domáce varenie môže mať šmrnc reštaurácie – stačí len dobré suroviny, trocha trpezlivosti a chuť skúšať nové kombinácie.