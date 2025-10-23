Tri gurmánske recepty, ktoré zvládnete aj doma. Suflé, trhanec a cesnačka ako z reštaurácie

Niektoré jedlá majú schopnosť premeniť obyčajný deň na malý sviatok. Spojenie poctivých surovín, precízneho postupu a štipky trpezlivosti dokáže vytvoriť chuť, ktorú si budete dlho pamätať. Ak patríte medzi milovníkov tradičných aj moderných jedál, tieto tri recepty sú presne pre vás – nadýchané suflé, rakúsky trhanec s jahodami a krémová cesnačka s domácimi kroketami. Každý z nich prináša kúsok elegancie, no dá sa pripraviť aj v bežnej kuchyni.

1. Rakúsky trhanec s jahodami (Kaiserschmarrn)

Táto rakúska klasika, známa svojou ľahkosťou a nadýchanosťou, si získala obľubu po celom svete. V tejto verzii je doplnená o chrumkavé mandle, svieže jahody a jemne osladenú kyslú smotanu, ktorá celý dezert pozdvihne na vyššiu úroveň.

Na 4 porcie potrebujeme:

  • 6 vajec
  • 375 ml mlieka
  • 15 g rumu
  • 300 g hladkej múky
  • 60 g práškového cukru
  • 7 g kypriaceho prášku
  • štipku soli
  • 100 g prepusteného masla
  • 100 g mandľových lupienkov
  • 50 g kryštálového cukru
  • šťavu z 1 citróna

Postup:

  1. Oddelíme žĺtky od bielkov. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh.
  2. Žĺtky zmiešame s tekutými surovinami – mliekom, rumom a citrónovou šťavou. V inej miske spojíme suché ingrediencie.
  3. Do tekutej zmesi postupne pridávame suché prísady, až vznikne hladké cesto bez hrudiek. Nakoniec jemne vmiešame sneh.
  4. Na panvici rozpustíme prepustené maslo, nalejeme cesto (asi 2 cm hrubé) a na neopečenú stranu nasypeme mandle.
  5. Keď spodná časť zozlatne, trhanec otočíme a opečieme aj z druhej strany. Pomocou dvoch varešiek ho natrháme na kúsky, posypeme cukrom a necháme jemne skaramelizovať.

Jahodová omáčka

  • 1 kg jahôd (čerstvých alebo rozmrazených)
  • 1 g práškového cukru
  • šťava z 1 citróna

Jahody rozmixujeme s cukrom do hladkého pyré a podľa chuti pridáme citrónovú šťavu.

Na dokončenie:

  • 200 g mandľových lupienkov
  • 500 g kyslej smotany
  • ½ vanilkového lusku
  • 50 g práškového cukru
  • 400 g čerstvých jahôd

Mandle nasucho opečieme v rúre pri 170 °C asi 10 minút. Smotanu osladíme a ochutíme vanilkou. Hotový trhanec podávame na jahodovej omáčke, ozdobený smotanou, mandľami a jahodami.

2. Krémová cesnačka s domácimi kroketami a prošutom

Klasická cesnačka v krémovej verzii je ideálnym jedlom pre chladné dni. Spojenie cesnaku, zemiakov, smotany a taveného syra vytvára jemnú, no výraznú chuť. A keď ju doplníte o chrumkavú kroketu, pažítku a kúsky prošuta, stane sa z nej hotový zážitok.

Na 4 porcie:

Krémová cesnačka

  • 3 lyžice masla
  • 2 cibule
  • 80 g olúpaného cesnaku
  • 80 g slaniny
  • 1 lyžička drvenej rasce
  • 250 g zemiakov
  • 800 ml kuracieho vývaru
  • 250 ml smotany (33 %)
  • 80 g taveného syra
  • štipka majoránky

Postup:
Na masle opečieme celé strúčiky cesnaku dozlatista a potom ich vyberieme. Pridáme cibuľu, slaninu a restujeme, kým zmes nezíska zlatý odtieň. Prisypeme rascu, zemiaky, zalejeme vývarom, vrátime cesnak a varíme asi 20 minút. Nakoniec pridáme smotanu, tavený syr a majoránku. Rozmixujeme dohladka, dochutíme soľou a korením.

Zemiakové krokety so syrom

  • 300 g zemiakov typu B
  • 75 g romadúru
  • 75 g ementálu
  • 1 lyžica zemiakového škrobu
  • 1 lyžica rozpusteného masla
  • ½ viazania jarnej cibuľky
  • soľ, korenie
  • olej na vyprážanie
  • múka, vajce a strúhanka na obaľovanie

Zemiaky uvaríme v šupke, olúpeme a roztlačíme. Pridáme nastrúhané syry, cibuľku, maslo, škrob a dochutíme. Zo zmesi vytvarujeme malé koláčiky, ktoré necháme krátko stuhnúť v mrazničke. Potom ich obaľujeme v trojobale a vyprážame dozlatista.

Cesnakové čipsy

  • 5 strúčikov cesnaku
  • 100 ml mlieka
  • olej na vyprážanie

Cesnak nakrájame na tenké plátky, povaríme 2 minúty v mlieku, scedíme a osušíme. Potom ho fritujeme pri 150 °C dozlata.

Servírovanie

Na tanier položíme kroketu, na ňu lyžicu taveného syra, niekoľko kúskov prošuta a posypeme pažítkou a cesnakovými čipsami. Polievku nalejeme okolo – výsledok vyzerá luxusne, no príprava je prekvapivo jednoduchá.

3. Chrenové suflé s parmezánovou omáčkou a rajčinovým coulis

Tento recept je ukážkou, ako z niekoľkých bežných surovín vytvoriť ľahké a elegantné jedlo. Nadýchané suflé z bieleho chřestu sa krásne dopĺňa s jemnou parmezánovou omáčkou a sviežim paradajkovým coulis.

Na 4 porcie:

Suflé

  • 60 g masla
  • 60 g hladkej múky
  • 200 ml mlieka
  • 250 g olúpaného bieleho chřestu
  • 6 vajec (oddelené bielky a žĺtky)

Postup:
Chřest nakrájame na kolieska a varíme v mlieku asi 5 minút, kým nezmäkne. Potom ho rozmixujeme na hladké pyré. V hrnci pripravíme zápražku z masla a múky, pridáme pyré a krátko povaríme, kým zmes nezhustne. Po vychladnutí primiešame žĺtky, dochutíme soľou a korením a opatrne zapracujeme vyšľahaný sneh z bielkov.
Formičky vymastíme maslom, vysypeme parmezánom a naplníme do troch štvrtín. Pečieme vo vodnom kúpeli pri 150 °C približne 20 minút.

Parmezánová omáčka

  • 100 ml bieleho vína
  • 250 ml smotany (33 %)
  • 100 g strúhaného parmezánu

Víno zredukujeme, pridáme smotanu, privedieme k varu a vmiešame parmezán. Rozmixujeme dohladka a dochutíme.

Rajčinové coulis

  • 400 g drvených paradajok
  • 2 lyžice cukru
  • 2 lyžice vínneho octu
  • štipku drveného čili
  • 2 lyžice olivového oleja

Všetko spolu povaríme asi 10 minút, kým omáčka zhustne.

Dokončenie

Na tanier nalejeme parmezánovú omáčku, položíme suflé, dookola pridáme paradajkové coulis a ozdobíme rukolou. Nakoniec pokvapkáme olivovým olejom.

Tieto tri recepty spájajú jednoduchosť s dokonalým výsledkom. Ukazujú, že aj domáce varenie môže mať šmrnc reštaurácie – stačí len dobré suroviny, trocha trpezlivosti a chuť skúšať nové kombinácie.

