Rímska rasca, kmín, alebo jednoducho rasca patrí k najužitočnejším korením pre naše črevá a pankreas. Jeho chuť je mierne horkastá, obohacuje skvele mnoho druhov jedál, od mäsových, rybacích po chleba, zemiaky ba aj koláče. Chuť ale zďaleka nie je jeho jediná výhoda, ide práve o tie zdravotné. Tie si predstavíme v tomto článku a vy zaradíte rascu do svojho denného jedálnička.

Rasca pochádza zo Stredomoria a je to jednoročná rastlina z čeľade dáždnikovitých. Prečo je rasca tak užitočná pre zdravie? Je to pre jej obsah množstva vitamínov a minerálov. Vitamíny ako A, C, E, skupiny B a minerálne látky, ako sú vápnik, železo, fosfor, mangán a zinok. Preto sa už tisícročia používa v ľudovej medicíne po celom svete.

Ak budeme kmín konzumovať pravidelne, pomôže nám s ťažkosťami ako sú, hnačky, nespavosť, tráviace problémy, prechladnutie, zápale dýchacích ciest, anémiou a syndrómom dráždivého čreva.

Toto korenie patrí k najzdravším, je to spása pre pankreas a črevá Foto: František Stacho

Znižuje aj riziko aterosklerózy, mŕtvice a infarktu, pretože v krvi pomáha znižovať triglyceridy a zlý LDL cholesterol a zároveň zvyšuje koncentráciu dobrého HDL cholesterolu.

Okrem toho je to skvelý pomocník pri boji z váhou, pre jej obsah tymolu, ktorý stimuluje tvorbu žlče a tráviacich enzýmov.

Kmín obsahuje aj kuminol a kuminaldehyd, tie pomáhajú pankreasu s vylučovaním inzulínu, ktorý je kľúčový pri transporte glukózy do buniek nášho tela a udržiavaní správnej hladiny cukru v krvi.

Rasca sa cení aj v kozmetike pre jej obsah aldehydy a éterické oleje so silnými antibakteriálnymi a protiplesňovými vlastnosťami. Využíva sa ako jedna zo zložiek do krémov, balzamov a iných kozmetických produktov. Podporuje regeneráciu pokožky, odstraňuje jej poškodenia a v rasci obsiahnuté antioxidanty spomaľujú proces starnutia a chránia telo pred škodlivými účinkami voľných radikálov a tak aj vznikom rakoviny.

Ak ste dočítali článok do konca, veríme, že už chápete, prečo je táto korenina tak telu prospešná a zaradíte ju do denného jedálnička niektorou z foriem v článku uvedených.