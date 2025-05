Tieto bežné predmety okamžite odstráňte zo spálne. Ničia vám spánok a oberajú vás o pohodu aj zdravie

Kvalitný spánok je luxus, ktorý sa nedá ničím nahradiť. V živote človeka hrá nenahraditeľnú úlohu – ovplyvňuje naše fyzické zdravie, psychickú pohodu, a dokonca aj celkovú dĺžku života. Aj keď sa snažíte spať dostatočne dlho, možno netušíte, že niektoré zdanlivo neškodné predmety vo vašej spálni vám spánok kazia viac, než si myslíte. O ktoré ide?

Nedocenená hodnota spánku

Spánok je základnou potrebou človeka, ktorá by nikdy nemala byť podceňovaná. Nedostatok spánku spôsobuje nielen únavu a zníženú koncentráciu, ale v konečnom dôsledku aj vážne psychické problémy. Matky s malými deťmi by o tom mohli rozprávať – počas obdobia materstva je kvalitný spánok vzácnosťou, za ktorú by mnohé dali čokoľvek.

Kvalitný spánok je navyše kľúčový pre náš organizmus z hľadiska regenerácie. Počas spánku sa telo detoxikuje, pokožka sa obnovuje a bunky regenerujú. Vedecké štúdie jasne preukázali, že ľudia, ktorí pravidelne dobre spávajú, vyzerajú mladšie, majú lepšiu náladu a žijú dlhšie. Naopak, chronicky nevyspatí ľudia sú často podráždení, smutní, a môžu byť náchylnejší na depresie.

Ako vysvetlil známy psychológ, dlhodobé poruchy spánku významne znižujú našu schopnosť zvládať stres. „Ak si ukracujete spánok kvôli práci či iným povinnostiam, odrazí sa to na vašej psychike a odolnosti voči stresovým situáciám,“ uviedol.

Prečo potrebuje spať aj váš mozog?

Mozog je neúnavným pracantom, ktorý denne spracováva nespočetné množstvo podnetov a informácií. Ak mu nedoprajete odpočinok, budete čoskoro čeliť dôsledkom. Nedostatok spánku vedie k zhoršenej pamäti, poklesu kreativity a celkovo ťažšiemu uvažovaniu. Môžete mať dokonca pocit, že váš život „stojí na mieste“, pretože mozog nie je schopný regenerovať a prichádza o svoju prirodzenú sviežosť.

„Kvalitný spánok navyše úzko súvisí s dostatkom denného svetla. Čím viac sa počas dňa vystavíte prirodzenému svetlu, tým lepšie sa vám bude spať,“ dodáva psychologička.

Existuje však viacero predmetov, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu vášho spánku a mali by byť zo spálne okamžite odstránené.

Elektronika – hlavný nepriateľ pokojného spánku

Elektronické zariadenia ako televízor, mobil alebo tablet sú najväčšími narušiteľmi pokojného spánku. Modré svetlo, ktoré vyžarujú ich obrazovky, zásadne narúša produkciu melatonínu – hormónu, ktorý reguluje naše vnútorné hodiny a podporuje hlboký a regeneračný spánok.

Odborníci varujú, že čím intenzívnejšie a dlhšie na vás elektronické prístroje pôsobia, tým menej melatonínu produkuje váš organizmus. Preto je dôležité elektroniku z vašej spálne úplne vylúčiť, prípadne aspoň vypnúť minimálne hodinu pred spaním.

Temné farby a depresívna atmosféra

Spálňa by mala byť príjemným miestom, ktoré navodzuje pocit pokoja a bezpečia. Ak ju máte zariadenú v tmavých farbách ako čierna, tmavohnedá či sýto červená, môže to vo vás vyvolávať nevedomú úzkosť a depresívne pocity.

Psychológovia odporúčajú zvoliť radšej svetlé a jemné odtiene, ktoré pôsobia pozitívne na vašu psychiku. Spálňa v pastelových alebo neutrálnych farbách dokáže pozitívne naladiť vašu náladu, a tým podporiť kvalitu vášho spánku. Už len samotné prebudenie v slnečnej a vzdušnej miestnosti vás dobre naladí do nového dňa.

Trpké spomienky, ktoré narúšajú váš pokoj

Každý z nás sa vo svojom živote stretáva s obdobím smútku či stresu, či už ide o rozchod, rozvod alebo úmrtie blízkeho človeka. Často sa nám nechce zbaviť predmetov, ktoré nás spájajú s minulosťou, hoci nám ich prítomnosť spôsobuje bolesť. Ak máte takéto predmety priamo v spálni – napríklad fotky bývalého partnera či osobné veci zosnulého človeka – ovplyvňuje to váš spánok negatívne, aj keď si to možno neuvedomujete.

Nevravíme, že musíte tieto veci hneď vyhodiť, skúste ich však presunúť do inej miestnosti, kde na vás nebudú mať bezprostredný vplyv pred spaním. Obklopujte sa radšej predmetmi, ktoré vo vás vzbudzujú radosť alebo pokoj. Už po krátkom čase tejto zmeny pocítite, že sa vám spí oveľa lepšie a ráno vstávate oddýchnutí a pozitívnejšie naladení.

Skúste tieto jednoduché rady a sledujte, ako sa váš spánok a celkové psychické zdravie výrazne zlepší. Vaša spálňa by mala byť bezpečnou oázou pokoja, preto si dajte záležať na jej úprave a odstráňte všetko, čo narúša váš vnútorný pokoj.