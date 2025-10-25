Termálne jazero na Slovensku má 33 stupňov aj v zime. Vie o ňom len málo ľudí, no kúpanie je zadarmo

Ak hľadáte miesto, kde sa dá kúpať v teplej vode aj uprostred zimy, nemusíte cestovať do Maďarska či do Tatier. Stačí sa vybrať do obce Kalameny pri Ružomberku, kde sa nachádza termálny prameň s teplotou vody približne 33 °C.
Jazierko je voľne prístupné počas celého roka, vstup je bezplatný a jeho atmosféra láka nielen domácich, ale aj návštevníkov z Čiech či Poľska.
Kde Kalameny ležia?
Obec Kalameny sa nachádza približne 13 kilometrov východne od Ružomberka, na úpätí Chočských vrchov v Žilinskom kraji.
Cesta k jazierku je jednoduchá – od kostola v obci vedie žltá turistická značka, po ktorej sa k prameňu dostanete asi za 15 minút chôdze (necelý kilometer).
Trasu zvládnete aj na bicykli alebo autom, no posledný úsek je úzky a prašný, preto sa odporúča opatrná jazda. Parkovať sa dá pri ceste neďaleko jazierka, kapacita je však obmedzená. Niektoré parkovacie miesta sú spoplatnené drobným poplatkom (cca 3–4 € za deň).
Ako vznikol termálny prameň?
Termálny prameň v Kalamenoch vznikol po vrte uskutočnenom začiatkom 90. rokov (1991–1992).
Pôvodne išlo o geologický prieskum, no objavený prameň s teplou vodou sa stal rýchlo obľúbeným medzi miestnymi. Okolie vrtu sa neskôr upravilo a vytvorilo sa malé jazierko s rozmermi približne 20 × 10 metrov.
Voda v ňom má teplotu okolo 33 °C počas celého roka, takže sa dá kúpať aj v zime.
Hĺbka je približne 0,5 metra, čo znamená, že voda siaha dospelému človeku po kolená. Jazierko preto slúži skôr na relaxačné kúpanie ako na plávanie.
Zloženie a účinky vody
Voda z prameňa má jemne oranžové sfarbenie a typický sírový zápach, ktorý naznačuje prítomnosť síry, vápnika a horčíka.
Tieto prvky môžu mať priaznivý vplyv na:
- pohybový aparát a kĺby
- kožu a drobné kožné problémy
- celkovú regeneráciu tela po fyzickej záťaži
Hoci prameň nemá oficiálny štatút liečivého zdroja, návštevníci často uvádzajú, že kúpanie vo vode má uvoľňujúce a blahodárne účinky.
Jednoduché, no útulné zázemie
Okolie jazierka zostalo prírodné a nekomerčné.
Na trávnatej ploche sa nachádzajú lavičky, ohniská a drevené prístrešky, ktoré vytvárajú príjemné miesto na oddych.
Nie sú tu však šatne, sprchy ani bufety, preto je dobré priniesť si všetko potrebné so sebou.
Miesto býva najpokojnejšie v skorých ranných hodinách alebo počas pracovných dní. Cez víkend, najmä v lete, tu býva viac ľudí.
Tipy na výlety v okolí
Ak nechcete stráviť celý deň vo vode, okolie Kalamenov ponúka množstvo krásnych miest, ktoré sa oplatí navštíviť:
- Liptovský hrad – zrúcanina s úžasným výhľadom, približne hodinu pešo od obce. Je to najvyššie položený hrad na Slovensku (993 m n. m.).
- Lúčanský vodopád – jediný vodopád na Slovensku, ktorý sa nachádza v centre obce, len pár kilometrov od Kalamenov.
- Chočské vrchy – ideálne miesto na turistiku, s trasami rôznej náročnosti vrátane výstupu na Veľký Choč (1611 m).
- Bešeňová – známe termálne kúpalisko s wellness službami, vzdialené približne 8 km.
Praktické informácie
- Teplota vody: 33 °C počas celého roka
- Dostupnosť: celoročne, bez obmedzení
- Parkovanie: obmedzené, miestami spoplatnené (cca 3–4 €)
- Vstup: bezplatný
- Odporúčame priniesť: uterák, prezuvky do vody, podložku na sedenie, v zime termosku s teplým nápojom
- Správanie: lokalita nie je komerčná, odpadky treba odniesť so sebou
Miesto, kde čas spomalí
Termálne jazierko Kalameny je dôkazom, že aj malé prírodné miesto môže ponúknuť veľký zážitok.
Nie je to luxusné kúpalisko ani moderné wellness centrum – je to tichý kúsok prírody, kde sa môžete zrelaxovať v teplej vode a vnímať pokoj Chočských vrchov.
V zime, keď sa z hladiny dvíha para a okolie pokrýva sneh, má jazierko takmer rozprávkovú atmosféru.
Ak hľadáte miesto, kde si oddýchnete od hluku, stresu a moderného sveta, Kalameny sú ideálnou voľbou.