Tento prírodný trik na upchatý odpad vás prekvapí. Chémia ani sóda sa mu nevyrovnajú

Každému z nás sa to raz za čas stane – z ničoho nič zistíte, že voda v dreze alebo umývadle začína odtekať čoraz pomalšie, až sa nakoniec úplne upchá. V takejto chvíli automaticky siahneme po chemickom čističi odpadu z drogérie. Ten síce dokáže byť veľmi efektívny, no jeho používanie môže byť nebezpečné pre životné prostredie aj pre vaše zdravie. A čo robiť, ak chcete zvoliť ekologickejšiu alternatívu? Našťastie existuje jednoduché, účinné a najmä prírodné riešenie, ktoré pritom nevyžaduje nič špeciálne. Stačí vám iba bežná kuchynská soľ.

Soľ ako prekvapivo silný pomocník pri čistení odpadu

Ocot a jedlá sóda sú všeobecne známe ako veľmi spoľahlivé prírodné prostriedky na čistenie domácnosti. Využívajú sa nielen na mastnotu, ale dokážu ľahko zatočiť aj s vodným kameňom alebo zaneseným odpadom. Možno vás ale prekvapí, že rovnaké alebo dokonca lepšie výsledky môžete dosiahnuť použitím obyčajnej kuchynskej soli. Jej sila spočíva v schopnosti efektívne rozpúšťať tuky a minerálne usadeniny, ktoré sú hlavnými príčinami upchatých odtokov.

Ako vyčistiť odpad pomocou soli?

Tento jednoduchý návod vás presvedčí, že chemické prípravky už vôbec nepotrebujete:

Do odpadu nasypte približne 5 veľkých lyžíc soli. Ideálne je, ak bude odpad pred aplikáciou aspoň čiastočne vysušený, aby soľ čo najlepšie pôsobila.

Nechajte pôsobiť asi 10 až 15 minút. Počas tohto času začne soľ postupne rozpúšťať tukové a iné usadeniny v odtoku.

Potom odpad zalejte približne 2 litrami horúcej (nie však vriacej) vody. Teplo napomáha uvoľňovaniu nánosov a lepšie rozpustí mastnotu.

Počkajte chvíľu a skontrolujte, či už voda odteká voľne.

Ak to na prvý pokus nepomohlo úplne, proces môžete pokojne zopakovať.

Pre ešte silnejší efekt môžete soľ skombinovať aj s octom či sódou bikarbónou – tieto zložky v kombinácii ešte viac podporia rozpúšťanie usadenín.

Čo ďalšie dokáže soľ v domácnosti vyčistiť?

Možno by ste to na prvý pohľad nečakali, no kuchynská soľ má oveľa širšie využitie, ako sa zdá. Tu je niekoľko ďalších skvelých tipov:

Dezinfekcia drevených kuchynských dosiek

Soľ dokáže účinne odstrániť baktérie a nepríjemné pachy, ktoré sa na drevenej doske hromadia. Stačí ju nasypať na dosku, trochu navlhčiť a poriadne vydrhnúť. Potom opláchnite teplou vodou a dosku nechajte uschnúť.

Odstránenie mastnoty z riadu bez saponátu

Ak sa vám stane, že sa minie prostriedok na riad, pomôže vám práve soľ. Naneste ju na papierovú utierku a mastný riad ňou dôkladne vytrite. Po niekoľkých minútach opláchnite teplou vodou a výsledok vás príjemne prekvapí.

Vyčistenie škvŕn od kávy a čaju

Znečistený hrnček stačí vydrhnúť handričkou namočenou v soli. Po pár sekundách drhnutia uvidíte, ako škvrny miznú.

Prečistenie komína od sadzí

Ak máte doma krb alebo piecku na drevo, občas do horiaceho ohňa nasypte hrsť soli. Plameň sa na chvíľu sfarbí do žlta, pričom sa zároveň uvoľňujú sadze, ktoré ľahšie opustia komín.

Ekologické odstraňovanie buriny na dvore

Nasypte soľ medzi dlažobné kocky na dvore alebo terase. Po daždi sa rozpustí a spoľahlivo zahubí burinu, ktorá tam rastie. Pozor však, táto metóda sa nehodí do blízkosti zdrojov pitnej vody.

Čistenie žehličky

Na papier nasypte tenkú vrstvu soli a žehličku mierne zohrejte. Niekoľkokrát ňou prejdite po soli. Lepkavé nečistoty z povrchu žehličky jednoducho zmiznú.

Na čo si pri používaní soli dať pozor?

Hoci je použitie soli ekologickejšie než chemické čističe, treba byť aj v tomto prípade obozretný. Skúsení inštalatéri upozorňujú, že nadmerné používanie soli môže v odtoku spôsobiť vznik tvrdých soľných usadenín. Tie by nakoniec mohli odtok upchať ešte viac než pôvodné nečistoty.

Pri plastových potrubiach je soľ pomerne bezpečná, no ak máte doma ešte staré kovové rúry, mali by ste ju používať s mierou. Soľ totiž môže v kombinácii s vlhkosťou viesť k urýchlenej korózii.

Vždy teda používajte soľ v rozumnom množstve a len vtedy, keď je to potrebné. Ušetríte si tým nielen financie za drahé opravárske zásahy, ale zároveň prispejete k ochrane prírody a vášho zdravia.

S týmto jednoduchým prírodným prostriedkom bude váš domov čistejší bez toho, aby ste museli riskovať použitie agresívnych chemikálií. A to všetko vďaka obyčajnej kuchynskej soli, ktorú máte vždy poruke.