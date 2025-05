Táto metóda skladania hrnčekov je novým hitom internetu: Ušetrí priestor a vyzerá skvelo

Upratovanie a efektívna organizácia domácnosti sú trendom, ktorý si získava stále viac priaznivcov. Sociálne siete sú plné inšpiratívnych tipov, ako si spríjemniť a zjednodušiť každodenný život. Najnovším hitom je pritom netradičný spôsob ukladania hrnčekov v kuchynských skrinkách. Táto metóda okamžite zaujala množstvo ľudí nielen tým, že šetrí miesto, ale aj svojim elegantným vzhľadom.

Prečo je poriadok v kuchyni zásadný?

Kuchyňa patrí medzi najviac používané miestnosti v každej domácnosti. Denne sa v nej pripravuje jedlo, servíruje a trávi rodinný čas. Ak však v kuchyni chýba dobre nastavený systém, veľmi rýchlo sa z nej môže stať miesto plné chaosu a frustrácie. Tento problém je ešte výraznejší v domácnostiach, kde nie je dostatok úložného priestoru.

Riešením je minimalizmus, ktorý do celého sveta úspešne zaviedla japonská odborníčka na organizáciu Marie Kondo. Podľa nej by každá vec mala mať presne vyhradené miesto, pričom nepotrebných vecí by sme sa mali rázne zbaviť. Výsledkom je prehľadná domácnosť, menej stresu a viac priestoru pre skutočne užitočné predmety.

Ako upratať kuchyňu rýchlo a efektívne?

Možno práve teraz premýšľate nad tým, že by ste v kuchyni konečne spravili poriadok. Odborníci na organizáciu radia urobiť to naraz, počas jedného dňa:

Vyberte úplne všetko: Všetok obsah skriniek, zásuviek aj špajzy vyložte na jedno miesto, napríklad na kuchynskú linku. Len tak získate dokonalý prehľad o tom, čo všetko doma máte. Triedenie podľa kategórií: Všetko rozdeľte podľa typu – riad, poháre, príbory, hrnčeky, skladovacie dózy, formy na pečenie a podobne. Každej skupine určite presné miesto. Neváhajte sa rozlúčiť s nepotrebnými vecami: Ak niečo nepoužívate už mesiace, pokojne sa s tým rozlúčte. Možno potešíte niekoho ďalšieho, kto tieto veci ocení viac.

Takto usporiadaná kuchyňa vám prinesie každodennú úľavu, jednoduchšie varenie aj rýchlejšie upratovanie.

Marie Kondo v kuchyni: základné pravidlá minimalizmu

Metóda KonMari od Marie Kondo sa stala obľúbenou práve vďaka jednoduchosti. V kuchyni by sme ju mali aplikovať nasledovne:

Využite vyššie police efektívne: Horné časti skriniek sú vhodné pre veci, ktoré potrebujete len občas, ako sú formy na pečenie alebo sviatočný servis.

Chráňte krehký riad: Drahé a krehké poháre ukladajte na bezpečné miesto, kde nehrozí ich pád alebo poškodenie.

Prísne dodržiavajte zóny: Každá kategória riadu by mala mať jasne určené miesto. Uľahčíte si tak hľadanie a predídete chaosu.

Netradičná metóda skladania hrnčekov, ktorá pobláznila internet

Zvyčajne máme tendenciu hrnčeky buď stohovať, alebo ukladať vedľa seba. Ani jedno z riešení však nie je úplne bezproblémové. Pri stohovaní často dochádza k poškodeniu spodných hrnčekov, a ak sú hrnčeky vedľa seba, zaberú príliš veľa priestoru. Preto ľudia čoraz viac používajú závesné systémy alebo originálne riešenia, ktoré si doma ľahko vyrobíte.

Najnovší hit však predstavuje úplne iný spôsob – kruhové ukladanie hrnčekov.

Ako funguje kruhové ukladanie?

Metóda spočíva v jednoduchej, no efektné organizácii:

Najprv naukladáte na seba menšie taniere či podšálky, čím vytvoríte stabilnú základňu.

Okolo tohto komínika poukladáte hrnčeky tak, že sa vzájomne dotýkajú ušami a tvoria pekný kruh.

Ideálne použijete rovnaký počet hrnčekov, koľko máte podšálok.

Výsledkom je elegantné kruhové uloženie, ktoré šetrí miesto a zároveň vyzerá vizuálne veľmi príjemne.

Výhody kruhového ukladania

Táto metóda má niekoľko praktických výhod:

Úspora priestoru: V skrinkách získate viac miesta pre ďalšie kuchynské predmety.

Bezpečnosť riadu: Hrnčeky sa navzájom opierajú a chránia pred poškodením, ktoré často vzniká pri klasickom stohovaní.

Estetická stránka: Kruhové usporiadanie pôsobí moderne a štýlovo, čo ocenia milovníci dizajnu aj minimalizmu.

Keď minimalizmus naráža na realitu domácnosti

Samozrejme, nie každá domácnosť môže dosiahnuť dokonalý minimalizmus. Často máme doma veľa riadu navyše kvôli sviatkom či návštevám. V takom prípade je ideálne rozdeliť kuchynské predmety na tie, ktoré používate denne, a na tie, ktoré vyťahujete iba príležitostne. Bežne používané hrnčeky môžu byť v kruhovom usporiadaní dole, menej používané zase hore v skrinkách.

Dôležité je najmä pohodlie

Aj keď sa vám nový systém zdá skvelý, dôležité je myslieť predovšetkým na praktickosť. Uloženie hrnčekov by malo vyhovovať vášmu každodennému režimu, aby ste ráno nemuseli dlho hľadať svoj obľúbený kúsok.

Porovnanie s inými oblasťami života

Zaujímavým paralelným príkladom je situácia okolo dôchodkov, kde ľudia často nerozlišujú medzi predčasným dôchodkom a preddôchodkom. Podobne ako pri domácnosti, aj tu platí, že neinformovanosť môže zbytočne komplikovať život. Jasný systém je vždy základom úspechu – či už v kuchyni, alebo v otázkach osobných financií.

Zhrnutie tipov pre dokonalú kuchyňu

Zbavte sa nepotrebností.

Organizujte naraz.

Vyskúšajte kruhové ukladanie hrnčekov.

Menej používané veci ukladajte vyššie.

Snažte sa, aby vám systém vyhovoval dlhodobo.