Tajný tip profi kuchárov. Prečo je dobré čerstvo umytú panvicu potrieť olejom?

Každý, kto rád varí, dobre vie, že kvalitná panvica je nenahraditeľný pomocník v kuchyni. Možno ste nedávno investovali do novej panvice – či už cenovo dostupnejšej alebo luxusnejšej verzie – a teraz si lámete hlavu, ako zabezpečiť, aby vám dlho a dobre slúžila. Kľúčom k dlhodobej funkčnosti a spoľahlivosti vašej panvice je totiž správna starostlivosť, ktorú vám potvrdia aj skúsení profesionálni kuchári.

Čistota nestačí: Tajomstvo je v oleji

Mnohí z nás majú zaužívaný postup, že po použití panvicu dôkladne vyčistia, prípadne vložia do umývačky riadu a po umytí ju už len jednoducho odložia späť na miesto. Znie to prakticky, no práve v tomto momente robíme častú chybu. Samotným umytím a odmastením starostlivosť o panvicu nekončí, práve naopak – začína.

Možno vám teraz napadá otázka: „Načo by som na čistú a odmastenú panvicu dával opäť olej? Veď to predsa nemá zmysel!“ Odpoveď je však prekvapujúco jednoduchá a logická. Po varení ostáva na povrchu panvice vrstva zvyškov jedla a starého tuku, ktorý sa môže počas ďalšieho používania prepaľovať a spôsobovať nepríjemnosti. Preto je potrebné panvicu dokonale zbaviť nečistôt, no súčasne ju následne opäť jemne naolejovať. Tentokrát však čistým a čerstvým olejom, ktorý má na panvicu pozitívny vplyv.

Olej ako ochranná bariéra proti pripáleniu

Dôvodov, prečo je potrebné panvicu po umytí olejom ošetriť, je hneď niekoľko. Hlavným benefitom je obnovenie jej schopnosti zabrániť prichytávaniu jedál. Aj tá najkvalitnejšia panvica s nepriľnavým povrchom totiž pri pravidelnom používaní utrpí drobné poškodenia, ktoré voľným okom nemusíme ani zaznamenať. Mikroskopické škrabance sú však vstupnou bránou k tomu, že sa na panvicu začne jedlo postupne prichytávať, aj keď sme ju práve dôkladne umyli.

Keď na čerstvo umytú panvicu nanesiete veľmi tenkú vrstvu rastlinného oleja a jemne ho rozotriete papierovou utierkou, vytvoríte na povrchu prakticky neviditeľnú, ale účinnú bariéru. Tá vyplní drobné poškodenia a zaručí, že panvica zostane dokonale hladká a jedlo sa nebude prichytávať.

Panvica bude dokonale hladká a príjemná na dotyk

Možno ste si už niekedy všimli, že aj po umytí v umývačke môžu byť niektoré druhy riadu akoby mierne drsné na dotyk. Tento drobný nedostatok vzniká pôsobením agresívnych čistiacich prostriedkov a vody, ktorá v umývačke cirkuluje pri vysokých teplotách. Olejová vrstva však aj tento problém jednoducho vyrieši, pretože povrch panvice sa po natretí stane opäť dokonale hladkým a príjemným.

Staršie panvice ochránite pred hrdzou

Ak máte doma staršiu panvicu, napríklad obľúbenú liatinovú klasiku, ktorú ste možno zdedili po babičke, iste viete, aké dôležité je zabrániť vzniku hrdze. Kovové povrchy, najmä tie liatinové alebo oceľové, majú tendenciu pri kontakte s vlhkosťou a vzduchom oxidovať. Tým vzniká jemná vrstva hrdze, ktorá môže panvicu postupne úplne zničiť.

Pravidelné natieranie tenkou vrstvou oleja túto hrozbu úplne odstráni, pretože olej uzavrie povrch pred pôsobením vlhkosti a zabráni korózii. Pri liatinových panviciach je navyše vhodné panvicu po natretí olejom mierne zohriať na sporáku. Teplo pomôže oleju preniknúť do jemných pórov liatinového materiálu a panvica bude chránená dokonale a dlhodobo.

Ako postupovať krok za krokom?

Samotná aplikácia je jednoduchá:

Umytú panvicu vytiahnite z umývačky alebo ju umyte ručne a osušte. Kvapnite na vnútornú stranu panvice jednu až dve kvapky oleja (postačí rastlinný olej, napríklad slnečnicový či repkový). Pomocou papierovej utierky olej dôkladne rozotrite po celom povrchu panvice. Pri liatinovej panvici ju môžete mierne zohriať na sporáku, aby sa olej lepšie vstrebal. Odložte panvicu na suché miesto. Najideálnejším spôsobom skladovania je zavesenie, aby nedochádzalo k mechanickému poškodeniu jej povrchu.

Nezabúdajte ani na skladovanie

Správna starostlivosť nekončí len olejovaním. Rovnako dôležité je aj správne uskladnenie panvice. Vyhnite sa skladovaniu tak, že ich stohujete jednu na druhú. Každý aj minimálny kontakt môže viesť k poškodeniu povrchu, čo výrazne znižuje funkčnosť panvice. Radšej ich zaveste, alebo medzi jednotlivé panvice vložte látkové či papierové chrániče.