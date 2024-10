Svokra má dokonalé trblietavé záclony a závesy. Stačí ich raz ročne namočiť do špeciálneho roztoku

Záclony a závesy dokážu oživiť každý interiér, no ak ich necháte zašpiniť alebo načuchnúť nepríjemným pachom, strácajú svoje čaro. Od koho iného sa lepšie naučiť tajomstvá žiarivo čistých a voňavých záclon, než od skúsených gazdiniek ako svokra? Pozrime sa na to, ako aj váš domov môže získať nádych elegancie.

Starostlivosť o záclony

Záclony neslúžia iba na estetický efekt, ale majú aj praktickú funkciu – poskytujú súkromie, chránia pred slnkom a pomáhajú tlmiť hluk. No, samozrejme, rovnako ako iné textílie v domácnosti, ani záclony sa nevyhnú prachu, mastnote a rôznym nečistotám. Preto je dôležité ich pravidelne prať, najlepšie aspoň štyrikrát ročne. Ak však chcete, aby si udržali svoju krásu čo najdlhšie, je potrebné ich čistiť šetrne a efektívne.

Staré osvedčené rady

Základom úspechu pri udržiavaní sviežich záclon je ich správne predčistenie. Do 5 litrov teplej vody pridajte jeden balíček prášku do pečiva alebo sódu bikarbónu a dobre premiešajte. Záclony nechajte v tomto roztoku namočené aspoň hodinu, no pokojne aj cez noc. Po tomto kúpeli ich opláchnite čistou vodou a následne vyperte na jemnom programe v práčke.

Ďalšou možnosťou je použiť soľný roztok – do 3 litrov vody pridajte 4 lyžice soli. Tento kúpeľ je vhodný najmä pre už vyprané záclony. Po máčaní ich opláchnite a nechajte voľne vyschnúť.

Ak chcete záclony zbaviť nepríjemných pachov, ako je dym alebo smog, skvelou voľbou je citrónová šťava. Pred samotným praním záclony namočte do vody s citrónovou šťavou a po chvíli ich preperte. Budú nielen čistejšie, ale aj krásne voňavé.

Sušičku vynechajte

Aj keď sú vaše závesy pevné, sušičku radšej nepoužívajte. Záclony i závesy by mali schnúť prirodzene, najlepšie priamo na garnížach. To zamedzí krčeniu a zároveň zvýši vlhkosť vzduchu vo vašom byte. Ak je potrebné ich po vysušení prežehliť, sušte ich na šnúre a potom jemne prežehlite.

Parné čistenie

Ak chcete záclonám poskytnúť ešte dôkladnejšiu starostlivosť, vyskúšajte čistenie parou. Môžete použiť domáci parný čistič alebo si zavolať profesionálnu firmu. Parné čistenie je výborné na odstránenie roztočov, baktérií a nepríjemných pachov, a navyše predĺži životnosť vašich záclon.

Takto sa postarajte o svoje záclony, aby boli vždy krásne, čisté a plné života – a váš domov sa premení na pohodlné a príjemné miesto na relax.