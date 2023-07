Súčasťou prevádzky bazénov je aj bazénová chémia

Odstránenie rias

To, že sa v bazéne začína tvoriť riasa, spoznáte podľa mazľavých stien. Ďalším typickým znakom je zelené až hnedé zafarbenie vody. V prípade, že má vaša voda vyrovnané pH aj dostatočné množstvo chlóru, je možné použiť k likvidácii rias algicid. Ide o špeciálny prostriedok, ktorý zamedzuje rastu rias. Algicid funguje ako prevencia proti vzniku, ak je váš bazén riasami už zarastený, je potrebné šokové ošetrenie a mechanické očistenie. Potom je vhodné aplikovať do vody algicidný prípravok. Algicid vyberajte s ohľadom na to, aký typ bazéna máte. Ak vlastníte vírivku alebo bazén s protiprúdom, používajte iba algicid nepenivý.

Rozjasnenie vody

Aj napriek tomu, že vo vode nevidíte žiadne nečistoty, môže sa vám zdať voda „neiskrivá“. Je to preto, že obsahuje mikroskopické čiastočky nečistôt, ktoré nezachytí filtrácia. Preto sa používa bazénová chémia s označením vločkovač. Spôsob aplikácie nájdete popísaný na obale. Vločkovač spôsobí to, že sa nečistoty vyzrážajú do kompaktného zhluku, s ktorým si poradí buď filtrácia alebo je možné ich vysávať špeciálnym vysávačom. Ak máte v bazéne kartušovú filtráciu a použijete tekutý vločkovač, filtráciu vypnite na tak dlho, kým sa nečistoty neusadia na dne bazéna. Zhluk nečistôt povysávajte bazénovým vysávačom.

Príčinou kalnej vody môže byť aj skazená voda, nedostatočná filtrácia, nedostatočná dezinfekcia alebo problémy s tvrdosťou vody a vyzrážaním minerálnych látok. Dôležitá je hodnota pH, pokiaľ nie je optimálna, nefunguje správne vami používaná dezinfekcia vody. Ak je dezinfekčnej látky vo vode málo, dochádza k jej pokazeniu, tým pádom sa vo vode tvoria optimálne podmienky pre vznik mikroorganizmov, baktérií a rias, ktoré spôsobujú kalnú až mliečnu vodu. Pri predávkovaní však môže dôjsť k vyzrážaniu chloranu vápenatého z chlór šoku. Preto je veľmi dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie chémie do bazénov tak, ako je uvedené na obale prípravkov.

Čo zahŕňa bazénová technika a príslušenstvo k bazénom

Nezabudnite skontrolovať tiež pieskovú či kartušovú filtráciu. V prípade pieskovej môže dochádzať k zanášaniu piesku, čo vedie k zlej kvalite vody. Preto nezabudnite piesok každý rok meniť. S čistým pieskom sa vám znížia náklady na bazénovú chémiu. Rovnaký postup je aj u kartušovej filtrácie. Nezabudnite ju vyčistiť, prípadne kúpiť novú. K zakalenosti môže viesť aj tvrdosť vody. Preto si nezabudnite vyžiadať rozbor vody. V prípade, že bazén napúšťate zo studne, urobte si test na meranie tvrdosti vody a alkality. Postačí vám k tomu tester vo forme papierika. Ak je voda tvrdá, používajte prípravky pre zníženie tvrdosti, ktoré viažu minerálne aj železité prvky (vápnik, horčík, železo, mangán, meď.) Predídete tak zakaleniu vody aj usadzovaniu vodného kameňa a železa na stenách a ďalšieho príslušenstva bazéna.

Čistá voda v bazéne bez chémie

Ak trpíte alergiou na chlór je možné bazén udržovať aj bez chémie. Bezchlórová bazénová chémia, ktorá sa niekedy označuje aj ako kyslíková je síce šetrnejšia, ale jej účinky sú slabšie. Tento typ chémie funguje na báze aktívneho kyslíka. Rovnako ako chlórová odstraňuje riasy aj ďalšie nečistoty vo vode, ale jej nástup je dlhší a pôsobenie kratšie. Aj kvôli tomu je dôležité vybrať si do bazéna kvalitnejší filtračný systém. Pri používaní kyslíkovej chémie sa musíte zmieriť s vyššími obstarávacími nákladmi. Pre bežné domáce bazény je však dezinfekcia kyslíkovou chémiou dostatočná. Jej výhodou je to, že nedráždi pokožku a v bazéne sa môžu kúpať aj dojčatá a batoľatá. Aj pri pravidelnom používaní kyslíkovej chémie sa odporúča pri odstávke vložiť do skimmera čas od času chlórové tablety.

Viaczložková bazénová chémia

Bazénovú chémiu si môžete zaobstarať vo variante 3v1 alebo aj 5v1. Väčšinou sa jedná o chlórové tablety, ktoré sa pomaly rozpúšťajú, sú stabilizované a používajú sa k dlhodobej dezinfekcii bazénovej vody. Stabilizátor sa stará o to, aby chlór vyprchal čo najpomalšie. Na vyparenie chlóru má najväčší vplyv slnečné žiarenie, poveternostné podmienky a tiež teplota vody. Čím teplejšie je, tým rýchlejšie chlór vyprcháva. Na druhej strane existujú aj rýchlorozpustné tablety, ktoré slúžia na šokové zvýšenie hladiny chlóru v bazénoch. Multifunkčné tablety obsahujú okrem chlóru ešte ďalšie účinné látky, medzi ktoré patria vločkovač a algicid. Vločkovač rozjasňuje vodu a algicid zabraňuje tvorbe rias a mikroorganizmov. Vďaka tejto kombinácii by mala byť údržba vody takmer bezproblémová. Často sa z etikiet tabliet môžete dozvedieť ešte o ďalších funkciách tabliet. Väčšinou sa však jedná len o marketingový ťah, ako tablety predať za čo najvyššiu cenu. Rozhodne by sme odporučili poradiť sa s odborníkmi či výrobcami. Dobré a prínosné rady ohľadne bazénovej chémie získate aj z recenzií a nezávislých testov.

Forma: tekutá, granulát, tablety

Forma zodpovedá tomu, čo vyrába výrobca.

Roztok – jeho najväčšou výhodou je rýchle použitie, musíte však dodržiavať dávkovanie, ktoré odporúča výrobca. V niektorých situáciách je nutné roztok aplikovať aj niekoľkokrát týždenne, ak nemáte automatický dávkovač bazénovej chémie

Tablety – udržujú vodu v dobrej kvalite až niekoľko dní, čím vám šetria starosti s údržbou. Ich aplikácia je jednoduchá. Môžu sa rozpúšťať na hladine v plaváku, v chlorinátore alebo v skimmeri. Rozpúšťajú sa 5 -10 dní. Na rýchlosť rozpúšťania má vplyv teplota vody aj prietok

Granulát – používa sa skôr nárazovo najmä pri riešení problémov a v prípade, keď bazén uvádzate do prevádzky. Jeho prednosťou je ľahká skladovateľnosť aj rýchle rozpúšťanie.

Dávkovač bazénovej chémie

Pre bazénovú chémiu existujú automatické alebo poloautomatické dávkovače. Automatika je veľmi jednoduchá a výrazne vám ušetrí čas aj náklady na prevádzku bazéna. Dávkovacia automatika je schopná merať aj dávkovať také množstvo chémie, ktoré vyhodnotí ako potrebné vzhľadom na stav vody. S kanistrami s chémiou je spojená za pomoci hadičiek. Môžete vďaka nej pohodlne upravovať pH, chlór alebo bezchlórovú chémiu. Do automatických dávkovačov sa používa tekutá chémia, ktorá je vhodná pre dávkovacie čerpadlá. Poloautomatické dávkovače rovnomerne rozpúšťajú a dávkujú chlórové alebo multifunkčné tablety. Siahnuť môžete aj po klasických plavákoch, ktoré umožňujú manuálne dávkovanie. Plavák pláva po hladine a tableta v ňom sa rovnomerne rozpúšťa.

Ďalšie možnosti údržby bazénovej vody

Okrem chlórových prípravkov je možné vodu udržiavať aj inými spôsobmi. Tie spravidla nie sú natoľko účinné, takže sa chémia čas od času musí použiť.

Dezinfekcia vody soľou Slaná voda dokáže taktiež udržať bazénovú vodu „zdravú“. Nemusíte sa pritom báť, že by vás kúpanie v slanej vode vysúšalo alebo pálilo v očiach. Koncentrácia soli v bazénovej vode je približne 0,4-0,5%, čo je sedemkrát menej, než v morskej vode. Do bazénov so slanou vodou je najvhodnejšie nainštalovať solonizačnú jednotku, ktorá funguje na princípe elektrolýzy. Dochádza tak k premieňaniu slanej vody na potrebné látky pre boj so znečistením. Zo slanej vody sa vytvorí plynný voľný chlór, ktorý nezapácha ako ten tradičný, nemení chuť vody a je šetrný k ľudskému organizmu. Solonizačná jednotka stráži optimálnu slanosť vody a v prípade potreby vás upozorní na úpravu. Solonizačné zariadenie je možné umiestniť do už postaveného bazéna a tiež do napusteného bazéna. Nie je teda potrebné ho vypúšťať. Inštalácia prebieha buď pomocou bazénových rúr z PVC alebo pomocou bazénových hadíc. Pripravte sa však na to, že v slanej vode rýchlejšie korodujú kovové časti. Kovové časti bazéna pre slanú vodu by mali byť vyrobené z kvalitnejšej ocele označenej ako nerez AISI-316 alebo AISI-416. Základný typ nereze pre bazény s klasickou vodou nájdete pod označením AISI-304.

Dezinfekcia pomocou UV lampy Ďalšou možnosťou dezinfekcie vody je UV lampa, cez ktorú preteká voda. UV lúče potom vodu zbavujú mikroorganizmov. Údržba UV lampy nie je náročná, stačí ju čas od času utrieť handričkou. Používaniu chlóru sa však nevyhnete, jeho využitie však bude ďaleko efektívnejšie. Vďaka UV lampe totiž bude spotreba chlóru o 70-80% nižšia. UV lampa nedokáže okysličovať a vodu dezinfikuje len v prípade, že voda cirkuluje. Do vody je preto nutné pridávať okysličovacie prípravky, ďalej prípravky pre udržanie pH, algicid, vločkovač (flokulant) a maskovač tvrdosti.

Ionizácia Pri ionizácii dochádza k elektrolytickému rozpúšťaniu elektródy, obsahujúcej meď a striebro. Do vody sa tak dostávajú ióny týchto kovov. Meď pôsobí proti vzniku rias, striebro ničí baktérie. Táto metóda sa využíva najmä v rodinných bazénoch. Nie je však najúčinnejšia, takže je potrebné vodu dočisťovať pridaním chlóru. Meď ani striebro nedokážu dokonale odstrániť vírusy a nemajú ani oxidačný účinok. Do vody budete musieť pridávať ešte okysličovacie prípravky, chémiu ovplyvňujúce pH, vločkovač a maskovač tvrdosti.

Čistenie a údržba bazéna

Aby bol bazén v skvelej kondícii čo najdlhšie, je potrebné sa oň pravidelne starať. Preto sa ho odporúča najmenej jedenkrát za rok vypustiť a dôkladne vyčistiť špeciálnymi prípravkami. Aj napriek tomu, že je voda priezračne čistá, je dobré zbaviť steny a dno vápenatých usadenín a nečistôt. Zbavíte sa tak mikroorganizmov a rias. Vďaka vločkovaciemu prípravku sa zbavíte aj tých najmenších nečistôt, ktoré nezachytí ani filter.

Rozhodne neodporúčame používanie čistiacich prípravkov do domácnosti. Vždy siahnite len po tých, určených do bazénov. Prípravky do domácnosti by mohli viesť k zakaleniu a speneniu vody. Navyše by mohli poškodiť bazénovú fóliu.

Hĺbkovo čistiace prípravky – odstraňujú vápnik, zhrubnuté vrstvy, riasy a zafarbenie dohneda

Stabilizátor tvrdosti – bojuje proti usadzovaniu vápnika, chráni filtračné zariadenia, výmenníky tepla a vedenie. Jeho použitie je príznačné v prípade, že bazén napúšťate podzemnou vodou alebo vodou zo studne

Štartovacie sady – obsahujú všetko, čo potrebujete pre optimálnu starostlivosť o vodu

Tekutý vločkovač – je možné ho používať so všetkými systémami dávkovania v bazénoch, ktoré fungujú na základe hydroxid-chloridu hlinitého

Vločkovacie kartuše – jedná sa o pevný prípravok pre pieskové filtre.

Flock Bock – gélové bloky, ktoré fungujú ako vločkovacie prípravky. Rozpúšťaním dochádza k spojeniu nečistôt do veľkých vločiek, ktoré následne zachytí pieskový filter

V prípade kartušových filtrácií sa vločkovače neodporúčajú, pretože môžu zlepovať papierové kartuše

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať

Hodnota pH Problémy a riziká 8,5 Môže dôjsť k zničeniu ochranného filmu ľudskej pokožky. 8,0 Dôjde k vytvoreniu vápenného kvetu pri strednej a tvrdej vode, dôjde tak k zaneseniu filtra a zakaleniu vody. 7,5 Dochádza k oslabeniu účinkov dezinfekčných prostriedkov 6,6-7,0 Ideálna hodnota pre bazénovú vodu. 6,5 Chlór bude silne zapáchať a dráždiť sliznicu, dochádza totiž k uvoľneniu viazaného chlóru. 6,0 Dôjde k hrdzaveniu materiálov z kovov a malty (škáry, vodiče z nerezovej ocele atď.)

Dezinfekcia vody

K samotnej dezinfekcii vody prejdite až v okamihu, kedy má vaša bazénová voda správnu hodnotu pH. Prípravky na dezinfekciu vody zabraňujú rastu rias a množeniu baktérií. Bazénová chémia proti riasam a baktériám je najčastejšie chlórová, jedná sa teda o chlórovú dezinfekciu bazénovej vody. Je však možné sa rozhodnúť aj pre bezchlórovú chémiu do bazénov.

Chlórová dezinfekcia Chémia pre bazény na báze chlóru sa predáva v podobe tabliet, granúl alebo koncentrátu. V primeranom množstve nie je chlór zdravotne závadný, existujú však osoby, ktoré sú na chlór alergické. V tomto prípade je nutné siahnuť po bazénovej chémii bez chlóru. Prípravky na báze chlóru sa delia do dvoch kategórií: šokové nestabilizované a stabilizované.

Nestabilizovaný chlór šok Spôsobuje šokové zvýšenie obsahu chlóru vo vode. Tento spôsob dezinfekcie vody je jednorazový. Používa sa najmä pri silnom znečistení vody po búrkach alebo pri uvedení bazéna do prevádzky. Chlór šok je nestabilizovaný anorganický 70% granulát. Slovo nestabilizovaný znamená, že po rýchlom nástupe účinku tiež rýchlo vyprchá. Medzi jeho výhody patrí možnosť vyššieho dávkovania bez toho, aby hrozilo predávkovanie. Účinná látka, ktorú obsahuje je chloran vápenatý.

Pozrite si bazénovú chémiu v týchto e-shopoch

Stabilizovaný chlór Je určený pre dlhodobé používanie v bazénovej vode. Oproti chlór šoku obsahuje menšie množstvo dezinfekčných látok (približne 60%), ale je stabilný, takže vo vode vydrží dlho a dlho účinkuje, je odolný proti vyšším teplotám a slnku. Pretože z vody nevyprchává, je dôležité dodržať správne dávkovanie, inak by mohlo dôjsť k predávkovaniu. Ak by k predávkovaniu došlo, je nutné použiť prípravky pre zníženie chlóru vo vode. Dlhodobé predávkovanie by viedlo k vybieleniu bazéna, zničeniu schodov a zdravotným problémom plavcov. Stabilizovaný chlór by sa mal použiť ihneď po prvom napustení bazéna.

Použitie chlór šoku Predtým, než sa rozhodnete prípravok použiť, zmerajte hladinu pH, alkalinitu aj hladinu chlóru v bazéne. Použitie je vhodné najmä pri veľkej záťaži, za ktorú sa považuje búrka alebo zanesenie väčším množstvom rias. Prípravok sa rozpúšťa vo vedierku a následne sa rovnomerne rozlieva pozdĺž okrajov bazénov. Dajte si pozor, aby bol prípravok úplne rozpustený, inak môže dôjsť k vybieleniu škvŕn. Najvhodnejšia je aplikácia na noc. Nezabudnite nechať pustenú filtráciu. Ďalšou možnosťou je aj dávkovanie cez skimmer alebo zapnutú pieskovú filtráciu. Dávkovanie prebieha podľa návodu, ktorý nájdete na etikete. Všeobecne sa u nestabilizovaných produktov odporúča použitie 70-90 g na 10 m3 v prípade, že uvádzate bazén do prevádzky. Rovnaké množstvo je možné dávkovať po silných búrkach alebo pri viditeľne znečistenej vode (riasy, mazľavá voda, mliečna alebo kalná voda). Chlór šok sa odporúča používať raz za 2-3 týždne.

Pre priebežnú dezinfekciu vody odporúčame používať chlórové tablety do bazéna. Do malých bazénov a víriviek sa používajú mini chlórové tablety. V tomto prípade sa obvykle dávkuje 1 tableta na 10 m3 vody. Potrebné informácie sa dozviete z pokynov výrobcu. Rýchlosť rozpúšťania je možné regulovať plavákom na tablety. Veľké tablety sa používajú do veľkých bazénov. 1 tableta je schopná ošetriť 20-30 m3 vody. Rovnako ako malé tablety, aj tie veľké sa vkladajú do plaváka čiže dávkovača bazénovej chémie, kde sa rozpúšťa. Vďaka pravidelnému používaniu tabliet sa zbavíte starostí s dávkovaním chémie, výdrž prípravku je zhruba týždeň. Tablety je možné kúpiť v prevedení triplex, čo znamená, že sa táto bazénová chémia stará o vodu celkovo. Triplex tablety totiž obsahujú okrem chlóru aj vločkovač (priezračná voda) a algicid (zamedzuje rastu rias).

Aké sú najlepšie záhradné bazény?

Odstránenie rias

To, že sa v bazéne začína tvoriť riasa, spoznáte podľa mazľavých stien. Ďalším typickým znakom je zelené až hnedé zafarbenie vody. V prípade, že má vaša voda vyrovnané pH aj dostatočné množstvo chlóru, je možné použiť k likvidácii rias algicid. Ide o špeciálny prostriedok, ktorý zamedzuje rastu rias. Algicid funguje ako prevencia proti vzniku, ak je váš bazén riasami už zarastený, je potrebné šokové ošetrenie a mechanické očistenie. Potom je vhodné aplikovať do vody algicidný prípravok. Algicid vyberajte s ohľadom na to, aký typ bazéna máte. Ak vlastníte vírivku alebo bazén s protiprúdom, používajte iba algicid nepenivý.

Rozjasnenie vody

Aj napriek tomu, že vo vode nevidíte žiadne nečistoty, môže sa vám zdať voda „neiskrivá“. Je to preto, že obsahuje mikroskopické čiastočky nečistôt, ktoré nezachytí filtrácia. Preto sa používa bazénová chémia s označením vločkovač. Spôsob aplikácie nájdete popísaný na obale. Vločkovač spôsobí to, že sa nečistoty vyzrážajú do kompaktného zhluku, s ktorým si poradí buď filtrácia alebo je možné ich vysávať špeciálnym vysávačom. Ak máte v bazéne kartušovú filtráciu a použijete tekutý vločkovač, filtráciu vypnite na tak dlho, kým sa nečistoty neusadia na dne bazéna. Zhluk nečistôt povysávajte bazénovým vysávačom.

Príčinou kalnej vody môže byť aj skazená voda, nedostatočná filtrácia, nedostatočná dezinfekcia alebo problémy s tvrdosťou vody a vyzrážaním minerálnych látok. Dôležitá je hodnota pH, pokiaľ nie je optimálna, nefunguje správne vami používaná dezinfekcia vody. Ak je dezinfekčnej látky vo vode málo, dochádza k jej pokazeniu, tým pádom sa vo vode tvoria optimálne podmienky pre vznik mikroorganizmov, baktérií a rias, ktoré spôsobujú kalnú až mliečnu vodu. Pri predávkovaní však môže dôjsť k vyzrážaniu chloranu vápenatého z chlór šoku. Preto je veľmi dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie chémie do bazénov tak, ako je uvedené na obale prípravkov.

Čo zahŕňa bazénová technika a príslušenstvo k bazénom

Nezabudnite skontrolovať tiež pieskovú či kartušovú filtráciu. V prípade pieskovej môže dochádzať k zanášaniu piesku, čo vedie k zlej kvalite vody. Preto nezabudnite piesok každý rok meniť. S čistým pieskom sa vám znížia náklady na bazénovú chémiu. Rovnaký postup je aj u kartušovej filtrácie. Nezabudnite ju vyčistiť, prípadne kúpiť novú. K zakalenosti môže viesť aj tvrdosť vody. Preto si nezabudnite vyžiadať rozbor vody. V prípade, že bazén napúšťate zo studne, urobte si test na meranie tvrdosti vody a alkality. Postačí vám k tomu tester vo forme papierika. Ak je voda tvrdá, používajte prípravky pre zníženie tvrdosti, ktoré viažu minerálne aj železité prvky (vápnik, horčík, železo, mangán, meď.) Predídete tak zakaleniu vody aj usadzovaniu vodného kameňa a železa na stenách a ďalšieho príslušenstva bazéna.

Čistá voda v bazéne bez chémie

Ak trpíte alergiou na chlór je možné bazén udržovať aj bez chémie. Bezchlórová bazénová chémia, ktorá sa niekedy označuje aj ako kyslíková je síce šetrnejšia, ale jej účinky sú slabšie. Tento typ chémie funguje na báze aktívneho kyslíka. Rovnako ako chlórová odstraňuje riasy aj ďalšie nečistoty vo vode, ale jej nástup je dlhší a pôsobenie kratšie. Aj kvôli tomu je dôležité vybrať si do bazéna kvalitnejší filtračný systém. Pri používaní kyslíkovej chémie sa musíte zmieriť s vyššími obstarávacími nákladmi. Pre bežné domáce bazény je však dezinfekcia kyslíkovou chémiou dostatočná. Jej výhodou je to, že nedráždi pokožku a v bazéne sa môžu kúpať aj dojčatá a batoľatá. Aj pri pravidelnom používaní kyslíkovej chémie sa odporúča pri odstávke vložiť do skimmera čas od času chlórové tablety.

Viaczložková bazénová chémia

Bazénovú chémiu si môžete zaobstarať vo variante 3v1 alebo aj 5v1. Väčšinou sa jedná o chlórové tablety, ktoré sa pomaly rozpúšťajú, sú stabilizované a používajú sa k dlhodobej dezinfekcii bazénovej vody. Stabilizátor sa stará o to, aby chlór vyprchal čo najpomalšie. Na vyparenie chlóru má najväčší vplyv slnečné žiarenie, poveternostné podmienky a tiež teplota vody. Čím teplejšie je, tým rýchlejšie chlór vyprcháva. Na druhej strane existujú aj rýchlorozpustné tablety, ktoré slúžia na šokové zvýšenie hladiny chlóru v bazénoch. Multifunkčné tablety obsahujú okrem chlóru ešte ďalšie účinné látky, medzi ktoré patria vločkovač a algicid. Vločkovač rozjasňuje vodu a algicid zabraňuje tvorbe rias a mikroorganizmov. Vďaka tejto kombinácii by mala byť údržba vody takmer bezproblémová. Často sa z etikiet tabliet môžete dozvedieť ešte o ďalších funkciách tabliet. Väčšinou sa však jedná len o marketingový ťah, ako tablety predať za čo najvyššiu cenu. Rozhodne by sme odporučili poradiť sa s odborníkmi či výrobcami. Dobré a prínosné rady ohľadne bazénovej chémie získate aj z recenzií a nezávislých testov.

Forma: tekutá, granulát, tablety

Forma zodpovedá tomu, čo vyrába výrobca.

Roztok – jeho najväčšou výhodou je rýchle použitie, musíte však dodržiavať dávkovanie, ktoré odporúča výrobca. V niektorých situáciách je nutné roztok aplikovať aj niekoľkokrát týždenne, ak nemáte automatický dávkovač bazénovej chémie

Tablety – udržujú vodu v dobrej kvalite až niekoľko dní, čím vám šetria starosti s údržbou. Ich aplikácia je jednoduchá. Môžu sa rozpúšťať na hladine v plaváku, v chlorinátore alebo v skimmeri. Rozpúšťajú sa 5 -10 dní. Na rýchlosť rozpúšťania má vplyv teplota vody aj prietok

Granulát – používa sa skôr nárazovo najmä pri riešení problémov a v prípade, keď bazén uvádzate do prevádzky. Jeho prednosťou je ľahká skladovateľnosť aj rýchle rozpúšťanie.

Dávkovač bazénovej chémie

Pre bazénovú chémiu existujú automatické alebo poloautomatické dávkovače. Automatika je veľmi jednoduchá a výrazne vám ušetrí čas aj náklady na prevádzku bazéna. Dávkovacia automatika je schopná merať aj dávkovať také množstvo chémie, ktoré vyhodnotí ako potrebné vzhľadom na stav vody. S kanistrami s chémiou je spojená za pomoci hadičiek. Môžete vďaka nej pohodlne upravovať pH, chlór alebo bezchlórovú chémiu. Do automatických dávkovačov sa používa tekutá chémia, ktorá je vhodná pre dávkovacie čerpadlá. Poloautomatické dávkovače rovnomerne rozpúšťajú a dávkujú chlórové alebo multifunkčné tablety. Siahnuť môžete aj po klasických plavákoch, ktoré umožňujú manuálne dávkovanie. Plavák pláva po hladine a tableta v ňom sa rovnomerne rozpúšťa.

Ďalšie možnosti údržby bazénovej vody

Okrem chlórových prípravkov je možné vodu udržiavať aj inými spôsobmi. Tie spravidla nie sú natoľko účinné, takže sa chémia čas od času musí použiť.

Dezinfekcia vody soľou Slaná voda dokáže taktiež udržať bazénovú vodu „zdravú“. Nemusíte sa pritom báť, že by vás kúpanie v slanej vode vysúšalo alebo pálilo v očiach. Koncentrácia soli v bazénovej vode je približne 0,4-0,5%, čo je sedemkrát menej, než v morskej vode. Do bazénov so slanou vodou je najvhodnejšie nainštalovať solonizačnú jednotku, ktorá funguje na princípe elektrolýzy. Dochádza tak k premieňaniu slanej vody na potrebné látky pre boj so znečistením. Zo slanej vody sa vytvorí plynný voľný chlór, ktorý nezapácha ako ten tradičný, nemení chuť vody a je šetrný k ľudskému organizmu. Solonizačná jednotka stráži optimálnu slanosť vody a v prípade potreby vás upozorní na úpravu. Solonizačné zariadenie je možné umiestniť do už postaveného bazéna a tiež do napusteného bazéna. Nie je teda potrebné ho vypúšťať. Inštalácia prebieha buď pomocou bazénových rúr z PVC alebo pomocou bazénových hadíc. Pripravte sa však na to, že v slanej vode rýchlejšie korodujú kovové časti. Kovové časti bazéna pre slanú vodu by mali byť vyrobené z kvalitnejšej ocele označenej ako nerez AISI-316 alebo AISI-416. Základný typ nereze pre bazény s klasickou vodou nájdete pod označením AISI-304.

Dezinfekcia pomocou UV lampy Ďalšou možnosťou dezinfekcie vody je UV lampa, cez ktorú preteká voda. UV lúče potom vodu zbavujú mikroorganizmov. Údržba UV lampy nie je náročná, stačí ju čas od času utrieť handričkou. Používaniu chlóru sa však nevyhnete, jeho využitie však bude ďaleko efektívnejšie. Vďaka UV lampe totiž bude spotreba chlóru o 70-80% nižšia. UV lampa nedokáže okysličovať a vodu dezinfikuje len v prípade, že voda cirkuluje. Do vody je preto nutné pridávať okysličovacie prípravky, ďalej prípravky pre udržanie pH, algicid, vločkovač (flokulant) a maskovač tvrdosti.

Ionizácia Pri ionizácii dochádza k elektrolytickému rozpúšťaniu elektródy, obsahujúcej meď a striebro. Do vody sa tak dostávajú ióny týchto kovov. Meď pôsobí proti vzniku rias, striebro ničí baktérie. Táto metóda sa využíva najmä v rodinných bazénoch. Nie je však najúčinnejšia, takže je potrebné vodu dočisťovať pridaním chlóru. Meď ani striebro nedokážu dokonale odstrániť vírusy a nemajú ani oxidačný účinok. Do vody budete musieť pridávať ešte okysličovacie prípravky, chémiu ovplyvňujúce pH, vločkovač a maskovač tvrdosti.

Čistenie a údržba bazéna

Aby bol bazén v skvelej kondícii čo najdlhšie, je potrebné sa oň pravidelne starať. Preto sa ho odporúča najmenej jedenkrát za rok vypustiť a dôkladne vyčistiť špeciálnymi prípravkami. Aj napriek tomu, že je voda priezračne čistá, je dobré zbaviť steny a dno vápenatých usadenín a nečistôt. Zbavíte sa tak mikroorganizmov a rias. Vďaka vločkovaciemu prípravku sa zbavíte aj tých najmenších nečistôt, ktoré nezachytí ani filter.

Rozhodne neodporúčame používanie čistiacich prípravkov do domácnosti. Vždy siahnite len po tých, určených do bazénov. Prípravky do domácnosti by mohli viesť k zakaleniu a speneniu vody. Navyše by mohli poškodiť bazénovú fóliu.

Hĺbkovo čistiace prípravky – odstraňujú vápnik, zhrubnuté vrstvy, riasy a zafarbenie dohneda

Stabilizátor tvrdosti – bojuje proti usadzovaniu vápnika, chráni filtračné zariadenia, výmenníky tepla a vedenie. Jeho použitie je príznačné v prípade, že bazén napúšťate podzemnou vodou alebo vodou zo studne

Štartovacie sady – obsahujú všetko, čo potrebujete pre optimálnu starostlivosť o vodu

Tekutý vločkovač – je možné ho používať so všetkými systémami dávkovania v bazénoch, ktoré fungujú na základe hydroxid-chloridu hlinitého

Vločkovacie kartuše – jedná sa o pevný prípravok pre pieskové filtre.

Flock Bock – gélové bloky, ktoré fungujú ako vločkovacie prípravky. Rozpúšťaním dochádza k spojeniu nečistôt do veľkých vločiek, ktoré následne zachytí pieskový filter

V prípade kartušových filtrácií sa vločkovače neodporúčajú, pretože môžu zlepovať papierové kartuše

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať

Tabuľka hodnôt pH

Hodnota pH Problémy a riziká 8,5 Môže dôjsť k zničeniu ochranného filmu ľudskej pokožky. 8,0 Dôjde k vytvoreniu vápenného kvetu pri strednej a tvrdej vode, dôjde tak k zaneseniu filtra a zakaleniu vody. 7,5 Dochádza k oslabeniu účinkov dezinfekčných prostriedkov 6,6-7,0 Ideálna hodnota pre bazénovú vodu. 6,5 Chlór bude silne zapáchať a dráždiť sliznicu, dochádza totiž k uvoľneniu viazaného chlóru. 6,0 Dôjde k hrdzaveniu materiálov z kovov a malty (škáry, vodiče z nerezovej ocele atď.)

Dezinfekcia vody

K samotnej dezinfekcii vody prejdite až v okamihu, kedy má vaša bazénová voda správnu hodnotu pH. Prípravky na dezinfekciu vody zabraňujú rastu rias a množeniu baktérií. Bazénová chémia proti riasam a baktériám je najčastejšie chlórová, jedná sa teda o chlórovú dezinfekciu bazénovej vody. Je však možné sa rozhodnúť aj pre bezchlórovú chémiu do bazénov.

Chlórová dezinfekcia Chémia pre bazény na báze chlóru sa predáva v podobe tabliet, granúl alebo koncentrátu. V primeranom množstve nie je chlór zdravotne závadný, existujú však osoby, ktoré sú na chlór alergické. V tomto prípade je nutné siahnuť po bazénovej chémii bez chlóru. Prípravky na báze chlóru sa delia do dvoch kategórií: šokové nestabilizované a stabilizované.

Nestabilizovaný chlór šok Spôsobuje šokové zvýšenie obsahu chlóru vo vode. Tento spôsob dezinfekcie vody je jednorazový. Používa sa najmä pri silnom znečistení vody po búrkach alebo pri uvedení bazéna do prevádzky. Chlór šok je nestabilizovaný anorganický 70% granulát. Slovo nestabilizovaný znamená, že po rýchlom nástupe účinku tiež rýchlo vyprchá. Medzi jeho výhody patrí možnosť vyššieho dávkovania bez toho, aby hrozilo predávkovanie. Účinná látka, ktorú obsahuje je chloran vápenatý.

Pozrite si bazénovú chémiu v týchto e-shopoch

Stabilizovaný chlór Je určený pre dlhodobé používanie v bazénovej vode. Oproti chlór šoku obsahuje menšie množstvo dezinfekčných látok (približne 60%), ale je stabilný, takže vo vode vydrží dlho a dlho účinkuje, je odolný proti vyšším teplotám a slnku. Pretože z vody nevyprchává, je dôležité dodržať správne dávkovanie, inak by mohlo dôjsť k predávkovaniu. Ak by k predávkovaniu došlo, je nutné použiť prípravky pre zníženie chlóru vo vode. Dlhodobé predávkovanie by viedlo k vybieleniu bazéna, zničeniu schodov a zdravotným problémom plavcov. Stabilizovaný chlór by sa mal použiť ihneď po prvom napustení bazéna.

Použitie chlór šoku Predtým, než sa rozhodnete prípravok použiť, zmerajte hladinu pH, alkalinitu aj hladinu chlóru v bazéne. Použitie je vhodné najmä pri veľkej záťaži, za ktorú sa považuje búrka alebo zanesenie väčším množstvom rias. Prípravok sa rozpúšťa vo vedierku a následne sa rovnomerne rozlieva pozdĺž okrajov bazénov. Dajte si pozor, aby bol prípravok úplne rozpustený, inak môže dôjsť k vybieleniu škvŕn. Najvhodnejšia je aplikácia na noc. Nezabudnite nechať pustenú filtráciu. Ďalšou možnosťou je aj dávkovanie cez skimmer alebo zapnutú pieskovú filtráciu. Dávkovanie prebieha podľa návodu, ktorý nájdete na etikete. Všeobecne sa u nestabilizovaných produktov odporúča použitie 70-90 g na 10 m3 v prípade, že uvádzate bazén do prevádzky. Rovnaké množstvo je možné dávkovať po silných búrkach alebo pri viditeľne znečistenej vode (riasy, mazľavá voda, mliečna alebo kalná voda). Chlór šok sa odporúča používať raz za 2-3 týždne.

Pre priebežnú dezinfekciu vody odporúčame používať chlórové tablety do bazéna. Do malých bazénov a víriviek sa používajú mini chlórové tablety. V tomto prípade sa obvykle dávkuje 1 tableta na 10 m3 vody. Potrebné informácie sa dozviete z pokynov výrobcu. Rýchlosť rozpúšťania je možné regulovať plavákom na tablety. Veľké tablety sa používajú do veľkých bazénov. 1 tableta je schopná ošetriť 20-30 m3 vody. Rovnako ako malé tablety, aj tie veľké sa vkladajú do plaváka čiže dávkovača bazénovej chémie, kde sa rozpúšťa. Vďaka pravidelnému používaniu tabliet sa zbavíte starostí s dávkovaním chémie, výdrž prípravku je zhruba týždeň. Tablety je možné kúpiť v prevedení triplex, čo znamená, že sa táto bazénová chémia stará o vodu celkovo. Triplex tablety totiž obsahujú okrem chlóru aj vločkovač (priezračná voda) a algicid (zamedzuje rastu rias).

Aké sú najlepšie záhradné bazény?

Odstránenie rias

To, že sa v bazéne začína tvoriť riasa, spoznáte podľa mazľavých stien. Ďalším typickým znakom je zelené až hnedé zafarbenie vody. V prípade, že má vaša voda vyrovnané pH aj dostatočné množstvo chlóru, je možné použiť k likvidácii rias algicid. Ide o špeciálny prostriedok, ktorý zamedzuje rastu rias. Algicid funguje ako prevencia proti vzniku, ak je váš bazén riasami už zarastený, je potrebné šokové ošetrenie a mechanické očistenie. Potom je vhodné aplikovať do vody algicidný prípravok. Algicid vyberajte s ohľadom na to, aký typ bazéna máte. Ak vlastníte vírivku alebo bazén s protiprúdom, používajte iba algicid nepenivý.

Rozjasnenie vody

Aj napriek tomu, že vo vode nevidíte žiadne nečistoty, môže sa vám zdať voda „neiskrivá“. Je to preto, že obsahuje mikroskopické čiastočky nečistôt, ktoré nezachytí filtrácia. Preto sa používa bazénová chémia s označením vločkovač. Spôsob aplikácie nájdete popísaný na obale. Vločkovač spôsobí to, že sa nečistoty vyzrážajú do kompaktného zhluku, s ktorým si poradí buď filtrácia alebo je možné ich vysávať špeciálnym vysávačom. Ak máte v bazéne kartušovú filtráciu a použijete tekutý vločkovač, filtráciu vypnite na tak dlho, kým sa nečistoty neusadia na dne bazéna. Zhluk nečistôt povysávajte bazénovým vysávačom.

Príčinou kalnej vody môže byť aj skazená voda, nedostatočná filtrácia, nedostatočná dezinfekcia alebo problémy s tvrdosťou vody a vyzrážaním minerálnych látok. Dôležitá je hodnota pH, pokiaľ nie je optimálna, nefunguje správne vami používaná dezinfekcia vody. Ak je dezinfekčnej látky vo vode málo, dochádza k jej pokazeniu, tým pádom sa vo vode tvoria optimálne podmienky pre vznik mikroorganizmov, baktérií a rias, ktoré spôsobujú kalnú až mliečnu vodu. Pri predávkovaní však môže dôjsť k vyzrážaniu chloranu vápenatého z chlór šoku. Preto je veľmi dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie chémie do bazénov tak, ako je uvedené na obale prípravkov.

Čo zahŕňa bazénová technika a príslušenstvo k bazénom

Nezabudnite skontrolovať tiež pieskovú či kartušovú filtráciu. V prípade pieskovej môže dochádzať k zanášaniu piesku, čo vedie k zlej kvalite vody. Preto nezabudnite piesok každý rok meniť. S čistým pieskom sa vám znížia náklady na bazénovú chémiu. Rovnaký postup je aj u kartušovej filtrácie. Nezabudnite ju vyčistiť, prípadne kúpiť novú. K zakalenosti môže viesť aj tvrdosť vody. Preto si nezabudnite vyžiadať rozbor vody. V prípade, že bazén napúšťate zo studne, urobte si test na meranie tvrdosti vody a alkality. Postačí vám k tomu tester vo forme papierika. Ak je voda tvrdá, používajte prípravky pre zníženie tvrdosti, ktoré viažu minerálne aj železité prvky (vápnik, horčík, železo, mangán, meď.) Predídete tak zakaleniu vody aj usadzovaniu vodného kameňa a železa na stenách a ďalšieho príslušenstva bazéna.

Čistá voda v bazéne bez chémie

Ak trpíte alergiou na chlór je možné bazén udržovať aj bez chémie. Bezchlórová bazénová chémia, ktorá sa niekedy označuje aj ako kyslíková je síce šetrnejšia, ale jej účinky sú slabšie. Tento typ chémie funguje na báze aktívneho kyslíka. Rovnako ako chlórová odstraňuje riasy aj ďalšie nečistoty vo vode, ale jej nástup je dlhší a pôsobenie kratšie. Aj kvôli tomu je dôležité vybrať si do bazéna kvalitnejší filtračný systém. Pri používaní kyslíkovej chémie sa musíte zmieriť s vyššími obstarávacími nákladmi. Pre bežné domáce bazény je však dezinfekcia kyslíkovou chémiou dostatočná. Jej výhodou je to, že nedráždi pokožku a v bazéne sa môžu kúpať aj dojčatá a batoľatá. Aj pri pravidelnom používaní kyslíkovej chémie sa odporúča pri odstávke vložiť do skimmera čas od času chlórové tablety.

Viaczložková bazénová chémia

Bazénovú chémiu si môžete zaobstarať vo variante 3v1 alebo aj 5v1. Väčšinou sa jedná o chlórové tablety, ktoré sa pomaly rozpúšťajú, sú stabilizované a používajú sa k dlhodobej dezinfekcii bazénovej vody. Stabilizátor sa stará o to, aby chlór vyprchal čo najpomalšie. Na vyparenie chlóru má najväčší vplyv slnečné žiarenie, poveternostné podmienky a tiež teplota vody. Čím teplejšie je, tým rýchlejšie chlór vyprcháva. Na druhej strane existujú aj rýchlorozpustné tablety, ktoré slúžia na šokové zvýšenie hladiny chlóru v bazénoch. Multifunkčné tablety obsahujú okrem chlóru ešte ďalšie účinné látky, medzi ktoré patria vločkovač a algicid. Vločkovač rozjasňuje vodu a algicid zabraňuje tvorbe rias a mikroorganizmov. Vďaka tejto kombinácii by mala byť údržba vody takmer bezproblémová. Často sa z etikiet tabliet môžete dozvedieť ešte o ďalších funkciách tabliet. Väčšinou sa však jedná len o marketingový ťah, ako tablety predať za čo najvyššiu cenu. Rozhodne by sme odporučili poradiť sa s odborníkmi či výrobcami. Dobré a prínosné rady ohľadne bazénovej chémie získate aj z recenzií a nezávislých testov.

Forma: tekutá, granulát, tablety

Forma zodpovedá tomu, čo vyrába výrobca.

Roztok – jeho najväčšou výhodou je rýchle použitie, musíte však dodržiavať dávkovanie, ktoré odporúča výrobca. V niektorých situáciách je nutné roztok aplikovať aj niekoľkokrát týždenne, ak nemáte automatický dávkovač bazénovej chémie

Tablety – udržujú vodu v dobrej kvalite až niekoľko dní, čím vám šetria starosti s údržbou. Ich aplikácia je jednoduchá. Môžu sa rozpúšťať na hladine v plaváku, v chlorinátore alebo v skimmeri. Rozpúšťajú sa 5 -10 dní. Na rýchlosť rozpúšťania má vplyv teplota vody aj prietok

Granulát – používa sa skôr nárazovo najmä pri riešení problémov a v prípade, keď bazén uvádzate do prevádzky. Jeho prednosťou je ľahká skladovateľnosť aj rýchle rozpúšťanie.

Dávkovač bazénovej chémie

Pre bazénovú chémiu existujú automatické alebo poloautomatické dávkovače. Automatika je veľmi jednoduchá a výrazne vám ušetrí čas aj náklady na prevádzku bazéna. Dávkovacia automatika je schopná merať aj dávkovať také množstvo chémie, ktoré vyhodnotí ako potrebné vzhľadom na stav vody. S kanistrami s chémiou je spojená za pomoci hadičiek. Môžete vďaka nej pohodlne upravovať pH, chlór alebo bezchlórovú chémiu. Do automatických dávkovačov sa používa tekutá chémia, ktorá je vhodná pre dávkovacie čerpadlá. Poloautomatické dávkovače rovnomerne rozpúšťajú a dávkujú chlórové alebo multifunkčné tablety. Siahnuť môžete aj po klasických plavákoch, ktoré umožňujú manuálne dávkovanie. Plavák pláva po hladine a tableta v ňom sa rovnomerne rozpúšťa.

Ďalšie možnosti údržby bazénovej vody

Okrem chlórových prípravkov je možné vodu udržiavať aj inými spôsobmi. Tie spravidla nie sú natoľko účinné, takže sa chémia čas od času musí použiť.

Dezinfekcia vody soľou Slaná voda dokáže taktiež udržať bazénovú vodu „zdravú“. Nemusíte sa pritom báť, že by vás kúpanie v slanej vode vysúšalo alebo pálilo v očiach. Koncentrácia soli v bazénovej vode je približne 0,4-0,5%, čo je sedemkrát menej, než v morskej vode. Do bazénov so slanou vodou je najvhodnejšie nainštalovať solonizačnú jednotku, ktorá funguje na princípe elektrolýzy. Dochádza tak k premieňaniu slanej vody na potrebné látky pre boj so znečistením. Zo slanej vody sa vytvorí plynný voľný chlór, ktorý nezapácha ako ten tradičný, nemení chuť vody a je šetrný k ľudskému organizmu. Solonizačná jednotka stráži optimálnu slanosť vody a v prípade potreby vás upozorní na úpravu. Solonizačné zariadenie je možné umiestniť do už postaveného bazéna a tiež do napusteného bazéna. Nie je teda potrebné ho vypúšťať. Inštalácia prebieha buď pomocou bazénových rúr z PVC alebo pomocou bazénových hadíc. Pripravte sa však na to, že v slanej vode rýchlejšie korodujú kovové časti. Kovové časti bazéna pre slanú vodu by mali byť vyrobené z kvalitnejšej ocele označenej ako nerez AISI-316 alebo AISI-416. Základný typ nereze pre bazény s klasickou vodou nájdete pod označením AISI-304.

Dezinfekcia pomocou UV lampy Ďalšou možnosťou dezinfekcie vody je UV lampa, cez ktorú preteká voda. UV lúče potom vodu zbavujú mikroorganizmov. Údržba UV lampy nie je náročná, stačí ju čas od času utrieť handričkou. Používaniu chlóru sa však nevyhnete, jeho využitie však bude ďaleko efektívnejšie. Vďaka UV lampe totiž bude spotreba chlóru o 70-80% nižšia. UV lampa nedokáže okysličovať a vodu dezinfikuje len v prípade, že voda cirkuluje. Do vody je preto nutné pridávať okysličovacie prípravky, ďalej prípravky pre udržanie pH, algicid, vločkovač (flokulant) a maskovač tvrdosti.

Ionizácia Pri ionizácii dochádza k elektrolytickému rozpúšťaniu elektródy, obsahujúcej meď a striebro. Do vody sa tak dostávajú ióny týchto kovov. Meď pôsobí proti vzniku rias, striebro ničí baktérie. Táto metóda sa využíva najmä v rodinných bazénoch. Nie je však najúčinnejšia, takže je potrebné vodu dočisťovať pridaním chlóru. Meď ani striebro nedokážu dokonale odstrániť vírusy a nemajú ani oxidačný účinok. Do vody budete musieť pridávať ešte okysličovacie prípravky, chémiu ovplyvňujúce pH, vločkovač a maskovač tvrdosti.

Čistenie a údržba bazéna

Aby bol bazén v skvelej kondícii čo najdlhšie, je potrebné sa oň pravidelne starať. Preto sa ho odporúča najmenej jedenkrát za rok vypustiť a dôkladne vyčistiť špeciálnymi prípravkami. Aj napriek tomu, že je voda priezračne čistá, je dobré zbaviť steny a dno vápenatých usadenín a nečistôt. Zbavíte sa tak mikroorganizmov a rias. Vďaka vločkovaciemu prípravku sa zbavíte aj tých najmenších nečistôt, ktoré nezachytí ani filter.

Rozhodne neodporúčame používanie čistiacich prípravkov do domácnosti. Vždy siahnite len po tých, určených do bazénov. Prípravky do domácnosti by mohli viesť k zakaleniu a speneniu vody. Navyše by mohli poškodiť bazénovú fóliu.

Hĺbkovo čistiace prípravky – odstraňujú vápnik, zhrubnuté vrstvy, riasy a zafarbenie dohneda

Stabilizátor tvrdosti – bojuje proti usadzovaniu vápnika, chráni filtračné zariadenia, výmenníky tepla a vedenie. Jeho použitie je príznačné v prípade, že bazén napúšťate podzemnou vodou alebo vodou zo studne

Štartovacie sady – obsahujú všetko, čo potrebujete pre optimálnu starostlivosť o vodu

Tekutý vločkovač – je možné ho používať so všetkými systémami dávkovania v bazénoch, ktoré fungujú na základe hydroxid-chloridu hlinitého

Vločkovacie kartuše – jedná sa o pevný prípravok pre pieskové filtre.

Flock Bock – gélové bloky, ktoré fungujú ako vločkovacie prípravky. Rozpúšťaním dochádza k spojeniu nečistôt do veľkých vločiek, ktoré následne zachytí pieskový filter

V prípade kartušových filtrácií sa vločkovače neodporúčajú, pretože môžu zlepovať papierové kartuše

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať

Bazény sa pomaly stávajú neoddeliteľnou súčasťou našich záhrad. Vytvárajú miesto pre oddych a detské šantenie. Bazén však vyžaduje aj pravidelnú údržbu a starostlivosť. Ak si chcete dopriať kúpanie bez rušivej výmeny vody, určite nezabudnite na bazénovú chémiu. Inšpirujte sa.

Zaobstarali ste si bazén a chcete, aby v ňom voda zostala krištáľovo čistá počas celej sezóny? V tom prípade jej budete musieť venovať pravidelnú starostlivosť. Údržba bazénovej vody nie je náročná, pokiaľ ju vykonávate pravidelne a viete ako na to. Spravidla vám postačí niekoľko prípravkov, o ktorých sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. Podiel na kvalite vody má aj správne zazimovanie bazéna.

Doprajte si bezpečné kúpanie

Správna starostlivosť o vodu vyžaduje používanie správnej chémie a dodržiavanie vhodných postupov.

Regulácia pH v bazéne Aby ste mali v bazéne čistú vodu, je nevyhnutné mať vyváženú hodnotu pH. Hodnota pH opisuje, aké množstvo vodíkových iónov je vo vode. Podľa toho sa určuje, či je voda zásaditá alebo kyslá. Čím je hodnota nižšia, o to kyslejšie je pH. So stúpajúcou hodnotou sa spája tvrdosť vody. Ideálna hodnota pH v bazéne sa zisťuje pomocou bazénového testera pH a pohybuje sa v rozmedzí 7,0-7,4. V prípade, že nameriate hodnotu väčšiu či menšiu, použijete pre porovnanie hodnôt bazénovú chémiu s označením pH + (plus) alebo pH – (mínus). Vyvážená hodnota podporuje správne účinky ďalších dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú pre prevádzku bazéna nevyhnutné. Náklady na údržbu bazéna a obstaranie bazénovej chémie sa vám výrazne zníži. Správne dávkovanie je vždy uvedené na obale alebo na stránkach výrobcu.

Meranie pH v bazéne Pre meranie hodnôt bazénovej pH sa používajú testery. K dostaniu sú vo variante 5v1, takže umožňujú nielen meraniae pH, ale aj ďalších nemenej dôležitých hodnôt. Radí sa medzi ne: chlór, alkality, bróm a tvrdosť vody. Ďalším variantom je meranie pomocou kvapôčkových testerov vody alebo úplne najpresnejšie meranie použitím elektronického zariadenia. Po zistení hodnoty nasleduje úprava za pomoci prípravkov pH plus a mínus.

Zníženie pH v bazéne Ak by bola hladina pH v bazéne príliš vysoká, dochádzalo by k vysušovaniu pokožky. Ďalším nežiaducim vplyvom pri tvrdej vode by bolo vyzrážanie vodného kameňa, ktorý by sa usadzoval vo filtrácii a potrubí bazéna. To by mohlo viesť k opticky zakalenej vode. Okrem toho má nízke pH vplyv aj na zníženie účinkov dezinfekčných prostriedkov. Prípravky pre zníženie sú k dostaniu v tekutej forme, ale aj v podobe granulátov. Balenia majú rôzne veľkosti od malých až po veľké, využívajúce sa v komerčnom prostredí.

Zvýšenie pH v bazéne Ak je hodnota pH príliš nízka, môže dochádzať k nepríjemnému zápachu a tvorbe slizu, dráždiaceho kožu a sliznicu. Dochádza totiž k tvorbe chlóramínu, teda viazaného chlóru. Nízke pH spôsobuje koróziu kovových zariadení a tiež materiálov, ktoré obsahujú vápnik (to sú prevažne škáry). Rovnako ako u prípravkov znižujúcich hodnoty, sú prípravky pre zvýšenie hodnoty pH dostupné v tekutej alebo granulátovej podobe. Podľa veľkosti bazéna sú k dispozícii v rôznej gramáži. V prípade, že máte problémy so stabilizáciou pH, je na trhu špeciálny produkt pre stabilizovanie tejto hodnoty. Prípravok, ktorý nesie názov Stabilizátor pH zníži uhličitanovú tvrdosť vody a postará sa o stabilizáciu pH v bazénovej vode.

Tabuľka hodnôt pH

Hodnota pH Problémy a riziká 8,5 Môže dôjsť k zničeniu ochranného filmu ľudskej pokožky. 8,0 Dôjde k vytvoreniu vápenného kvetu pri strednej a tvrdej vode, dôjde tak k zaneseniu filtra a zakaleniu vody. 7,5 Dochádza k oslabeniu účinkov dezinfekčných prostriedkov 6,6-7,0 Ideálna hodnota pre bazénovú vodu. 6,5 Chlór bude silne zapáchať a dráždiť sliznicu, dochádza totiž k uvoľneniu viazaného chlóru. 6,0 Dôjde k hrdzaveniu materiálov z kovov a malty (škáry, vodiče z nerezovej ocele atď.)

Dezinfekcia vody

K samotnej dezinfekcii vody prejdite až v okamihu, kedy má vaša bazénová voda správnu hodnotu pH. Prípravky na dezinfekciu vody zabraňujú rastu rias a množeniu baktérií. Bazénová chémia proti riasam a baktériám je najčastejšie chlórová, jedná sa teda o chlórovú dezinfekciu bazénovej vody. Je však možné sa rozhodnúť aj pre bezchlórovú chémiu do bazénov.

Chlórová dezinfekcia Chémia pre bazény na báze chlóru sa predáva v podobe tabliet, granúl alebo koncentrátu. V primeranom množstve nie je chlór zdravotne závadný, existujú však osoby, ktoré sú na chlór alergické. V tomto prípade je nutné siahnuť po bazénovej chémii bez chlóru. Prípravky na báze chlóru sa delia do dvoch kategórií: šokové nestabilizované a stabilizované.

Nestabilizovaný chlór šok Spôsobuje šokové zvýšenie obsahu chlóru vo vode. Tento spôsob dezinfekcie vody je jednorazový. Používa sa najmä pri silnom znečistení vody po búrkach alebo pri uvedení bazéna do prevádzky. Chlór šok je nestabilizovaný anorganický 70% granulát. Slovo nestabilizovaný znamená, že po rýchlom nástupe účinku tiež rýchlo vyprchá. Medzi jeho výhody patrí možnosť vyššieho dávkovania bez toho, aby hrozilo predávkovanie. Účinná látka, ktorú obsahuje je chloran vápenatý.

Pozrite si bazénovú chémiu v týchto e-shopoch

Stabilizovaný chlór Je určený pre dlhodobé používanie v bazénovej vode. Oproti chlór šoku obsahuje menšie množstvo dezinfekčných látok (približne 60%), ale je stabilný, takže vo vode vydrží dlho a dlho účinkuje, je odolný proti vyšším teplotám a slnku. Pretože z vody nevyprchává, je dôležité dodržať správne dávkovanie, inak by mohlo dôjsť k predávkovaniu. Ak by k predávkovaniu došlo, je nutné použiť prípravky pre zníženie chlóru vo vode. Dlhodobé predávkovanie by viedlo k vybieleniu bazéna, zničeniu schodov a zdravotným problémom plavcov. Stabilizovaný chlór by sa mal použiť ihneď po prvom napustení bazéna.

Použitie chlór šoku Predtým, než sa rozhodnete prípravok použiť, zmerajte hladinu pH, alkalinitu aj hladinu chlóru v bazéne. Použitie je vhodné najmä pri veľkej záťaži, za ktorú sa považuje búrka alebo zanesenie väčším množstvom rias. Prípravok sa rozpúšťa vo vedierku a následne sa rovnomerne rozlieva pozdĺž okrajov bazénov. Dajte si pozor, aby bol prípravok úplne rozpustený, inak môže dôjsť k vybieleniu škvŕn. Najvhodnejšia je aplikácia na noc. Nezabudnite nechať pustenú filtráciu. Ďalšou možnosťou je aj dávkovanie cez skimmer alebo zapnutú pieskovú filtráciu. Dávkovanie prebieha podľa návodu, ktorý nájdete na etikete. Všeobecne sa u nestabilizovaných produktov odporúča použitie 70-90 g na 10 m3 v prípade, že uvádzate bazén do prevádzky. Rovnaké množstvo je možné dávkovať po silných búrkach alebo pri viditeľne znečistenej vode (riasy, mazľavá voda, mliečna alebo kalná voda). Chlór šok sa odporúča používať raz za 2-3 týždne.

Pre priebežnú dezinfekciu vody odporúčame používať chlórové tablety do bazéna. Do malých bazénov a víriviek sa používajú mini chlórové tablety. V tomto prípade sa obvykle dávkuje 1 tableta na 10 m3 vody. Potrebné informácie sa dozviete z pokynov výrobcu. Rýchlosť rozpúšťania je možné regulovať plavákom na tablety. Veľké tablety sa používajú do veľkých bazénov. 1 tableta je schopná ošetriť 20-30 m3 vody. Rovnako ako malé tablety, aj tie veľké sa vkladajú do plaváka čiže dávkovača bazénovej chémie, kde sa rozpúšťa. Vďaka pravidelnému používaniu tabliet sa zbavíte starostí s dávkovaním chémie, výdrž prípravku je zhruba týždeň. Tablety je možné kúpiť v prevedení triplex, čo znamená, že sa táto bazénová chémia stará o vodu celkovo. Triplex tablety totiž obsahujú okrem chlóru aj vločkovač (priezračná voda) a algicid (zamedzuje rastu rias).

Aké sú najlepšie záhradné bazény?

Odstránenie rias

To, že sa v bazéne začína tvoriť riasa, spoznáte podľa mazľavých stien. Ďalším typickým znakom je zelené až hnedé zafarbenie vody. V prípade, že má vaša voda vyrovnané pH aj dostatočné množstvo chlóru, je možné použiť k likvidácii rias algicid. Ide o špeciálny prostriedok, ktorý zamedzuje rastu rias. Algicid funguje ako prevencia proti vzniku, ak je váš bazén riasami už zarastený, je potrebné šokové ošetrenie a mechanické očistenie. Potom je vhodné aplikovať do vody algicidný prípravok. Algicid vyberajte s ohľadom na to, aký typ bazéna máte. Ak vlastníte vírivku alebo bazén s protiprúdom, používajte iba algicid nepenivý.

Rozjasnenie vody

Aj napriek tomu, že vo vode nevidíte žiadne nečistoty, môže sa vám zdať voda „neiskrivá“. Je to preto, že obsahuje mikroskopické čiastočky nečistôt, ktoré nezachytí filtrácia. Preto sa používa bazénová chémia s označením vločkovač. Spôsob aplikácie nájdete popísaný na obale. Vločkovač spôsobí to, že sa nečistoty vyzrážajú do kompaktného zhluku, s ktorým si poradí buď filtrácia alebo je možné ich vysávať špeciálnym vysávačom. Ak máte v bazéne kartušovú filtráciu a použijete tekutý vločkovač, filtráciu vypnite na tak dlho, kým sa nečistoty neusadia na dne bazéna. Zhluk nečistôt povysávajte bazénovým vysávačom.

Príčinou kalnej vody môže byť aj skazená voda, nedostatočná filtrácia, nedostatočná dezinfekcia alebo problémy s tvrdosťou vody a vyzrážaním minerálnych látok. Dôležitá je hodnota pH, pokiaľ nie je optimálna, nefunguje správne vami používaná dezinfekcia vody. Ak je dezinfekčnej látky vo vode málo, dochádza k jej pokazeniu, tým pádom sa vo vode tvoria optimálne podmienky pre vznik mikroorganizmov, baktérií a rias, ktoré spôsobujú kalnú až mliečnu vodu. Pri predávkovaní však môže dôjsť k vyzrážaniu chloranu vápenatého z chlór šoku. Preto je veľmi dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie chémie do bazénov tak, ako je uvedené na obale prípravkov.

Čo zahŕňa bazénová technika a príslušenstvo k bazénom

Nezabudnite skontrolovať tiež pieskovú či kartušovú filtráciu. V prípade pieskovej môže dochádzať k zanášaniu piesku, čo vedie k zlej kvalite vody. Preto nezabudnite piesok každý rok meniť. S čistým pieskom sa vám znížia náklady na bazénovú chémiu. Rovnaký postup je aj u kartušovej filtrácie. Nezabudnite ju vyčistiť, prípadne kúpiť novú. K zakalenosti môže viesť aj tvrdosť vody. Preto si nezabudnite vyžiadať rozbor vody. V prípade, že bazén napúšťate zo studne, urobte si test na meranie tvrdosti vody a alkality. Postačí vám k tomu tester vo forme papierika. Ak je voda tvrdá, používajte prípravky pre zníženie tvrdosti, ktoré viažu minerálne aj železité prvky (vápnik, horčík, železo, mangán, meď.) Predídete tak zakaleniu vody aj usadzovaniu vodného kameňa a železa na stenách a ďalšieho príslušenstva bazéna.

Čistá voda v bazéne bez chémie

Ak trpíte alergiou na chlór je možné bazén udržovať aj bez chémie. Bezchlórová bazénová chémia, ktorá sa niekedy označuje aj ako kyslíková je síce šetrnejšia, ale jej účinky sú slabšie. Tento typ chémie funguje na báze aktívneho kyslíka. Rovnako ako chlórová odstraňuje riasy aj ďalšie nečistoty vo vode, ale jej nástup je dlhší a pôsobenie kratšie. Aj kvôli tomu je dôležité vybrať si do bazéna kvalitnejší filtračný systém. Pri používaní kyslíkovej chémie sa musíte zmieriť s vyššími obstarávacími nákladmi. Pre bežné domáce bazény je však dezinfekcia kyslíkovou chémiou dostatočná. Jej výhodou je to, že nedráždi pokožku a v bazéne sa môžu kúpať aj dojčatá a batoľatá. Aj pri pravidelnom používaní kyslíkovej chémie sa odporúča pri odstávke vložiť do skimmera čas od času chlórové tablety.

Viaczložková bazénová chémia

Bazénovú chémiu si môžete zaobstarať vo variante 3v1 alebo aj 5v1. Väčšinou sa jedná o chlórové tablety, ktoré sa pomaly rozpúšťajú, sú stabilizované a používajú sa k dlhodobej dezinfekcii bazénovej vody. Stabilizátor sa stará o to, aby chlór vyprchal čo najpomalšie. Na vyparenie chlóru má najväčší vplyv slnečné žiarenie, poveternostné podmienky a tiež teplota vody. Čím teplejšie je, tým rýchlejšie chlór vyprcháva. Na druhej strane existujú aj rýchlorozpustné tablety, ktoré slúžia na šokové zvýšenie hladiny chlóru v bazénoch. Multifunkčné tablety obsahujú okrem chlóru ešte ďalšie účinné látky, medzi ktoré patria vločkovač a algicid. Vločkovač rozjasňuje vodu a algicid zabraňuje tvorbe rias a mikroorganizmov. Vďaka tejto kombinácii by mala byť údržba vody takmer bezproblémová. Často sa z etikiet tabliet môžete dozvedieť ešte o ďalších funkciách tabliet. Väčšinou sa však jedná len o marketingový ťah, ako tablety predať za čo najvyššiu cenu. Rozhodne by sme odporučili poradiť sa s odborníkmi či výrobcami. Dobré a prínosné rady ohľadne bazénovej chémie získate aj z recenzií a nezávislých testov.

Forma: tekutá, granulát, tablety

Forma zodpovedá tomu, čo vyrába výrobca.

Roztok – jeho najväčšou výhodou je rýchle použitie, musíte však dodržiavať dávkovanie, ktoré odporúča výrobca. V niektorých situáciách je nutné roztok aplikovať aj niekoľkokrát týždenne, ak nemáte automatický dávkovač bazénovej chémie

Tablety – udržujú vodu v dobrej kvalite až niekoľko dní, čím vám šetria starosti s údržbou. Ich aplikácia je jednoduchá. Môžu sa rozpúšťať na hladine v plaváku, v chlorinátore alebo v skimmeri. Rozpúšťajú sa 5 -10 dní. Na rýchlosť rozpúšťania má vplyv teplota vody aj prietok

Granulát – používa sa skôr nárazovo najmä pri riešení problémov a v prípade, keď bazén uvádzate do prevádzky. Jeho prednosťou je ľahká skladovateľnosť aj rýchle rozpúšťanie.

Dávkovač bazénovej chémie

Pre bazénovú chémiu existujú automatické alebo poloautomatické dávkovače. Automatika je veľmi jednoduchá a výrazne vám ušetrí čas aj náklady na prevádzku bazéna. Dávkovacia automatika je schopná merať aj dávkovať také množstvo chémie, ktoré vyhodnotí ako potrebné vzhľadom na stav vody. S kanistrami s chémiou je spojená za pomoci hadičiek. Môžete vďaka nej pohodlne upravovať pH, chlór alebo bezchlórovú chémiu. Do automatických dávkovačov sa používa tekutá chémia, ktorá je vhodná pre dávkovacie čerpadlá. Poloautomatické dávkovače rovnomerne rozpúšťajú a dávkujú chlórové alebo multifunkčné tablety. Siahnuť môžete aj po klasických plavákoch, ktoré umožňujú manuálne dávkovanie. Plavák pláva po hladine a tableta v ňom sa rovnomerne rozpúšťa.

Ďalšie možnosti údržby bazénovej vody

Okrem chlórových prípravkov je možné vodu udržiavať aj inými spôsobmi. Tie spravidla nie sú natoľko účinné, takže sa chémia čas od času musí použiť.

Dezinfekcia vody soľou Slaná voda dokáže taktiež udržať bazénovú vodu „zdravú“. Nemusíte sa pritom báť, že by vás kúpanie v slanej vode vysúšalo alebo pálilo v očiach. Koncentrácia soli v bazénovej vode je približne 0,4-0,5%, čo je sedemkrát menej, než v morskej vode. Do bazénov so slanou vodou je najvhodnejšie nainštalovať solonizačnú jednotku, ktorá funguje na princípe elektrolýzy. Dochádza tak k premieňaniu slanej vody na potrebné látky pre boj so znečistením. Zo slanej vody sa vytvorí plynný voľný chlór, ktorý nezapácha ako ten tradičný, nemení chuť vody a je šetrný k ľudskému organizmu. Solonizačná jednotka stráži optimálnu slanosť vody a v prípade potreby vás upozorní na úpravu. Solonizačné zariadenie je možné umiestniť do už postaveného bazéna a tiež do napusteného bazéna. Nie je teda potrebné ho vypúšťať. Inštalácia prebieha buď pomocou bazénových rúr z PVC alebo pomocou bazénových hadíc. Pripravte sa však na to, že v slanej vode rýchlejšie korodujú kovové časti. Kovové časti bazéna pre slanú vodu by mali byť vyrobené z kvalitnejšej ocele označenej ako nerez AISI-316 alebo AISI-416. Základný typ nereze pre bazény s klasickou vodou nájdete pod označením AISI-304.

Dezinfekcia pomocou UV lampy Ďalšou možnosťou dezinfekcie vody je UV lampa, cez ktorú preteká voda. UV lúče potom vodu zbavujú mikroorganizmov. Údržba UV lampy nie je náročná, stačí ju čas od času utrieť handričkou. Používaniu chlóru sa však nevyhnete, jeho využitie však bude ďaleko efektívnejšie. Vďaka UV lampe totiž bude spotreba chlóru o 70-80% nižšia. UV lampa nedokáže okysličovať a vodu dezinfikuje len v prípade, že voda cirkuluje. Do vody je preto nutné pridávať okysličovacie prípravky, ďalej prípravky pre udržanie pH, algicid, vločkovač (flokulant) a maskovač tvrdosti.

Ionizácia Pri ionizácii dochádza k elektrolytickému rozpúšťaniu elektródy, obsahujúcej meď a striebro. Do vody sa tak dostávajú ióny týchto kovov. Meď pôsobí proti vzniku rias, striebro ničí baktérie. Táto metóda sa využíva najmä v rodinných bazénoch. Nie je však najúčinnejšia, takže je potrebné vodu dočisťovať pridaním chlóru. Meď ani striebro nedokážu dokonale odstrániť vírusy a nemajú ani oxidačný účinok. Do vody budete musieť pridávať ešte okysličovacie prípravky, chémiu ovplyvňujúce pH, vločkovač a maskovač tvrdosti.

Čistenie a údržba bazéna

Aby bol bazén v skvelej kondícii čo najdlhšie, je potrebné sa oň pravidelne starať. Preto sa ho odporúča najmenej jedenkrát za rok vypustiť a dôkladne vyčistiť špeciálnymi prípravkami. Aj napriek tomu, že je voda priezračne čistá, je dobré zbaviť steny a dno vápenatých usadenín a nečistôt. Zbavíte sa tak mikroorganizmov a rias. Vďaka vločkovaciemu prípravku sa zbavíte aj tých najmenších nečistôt, ktoré nezachytí ani filter.

Rozhodne neodporúčame používanie čistiacich prípravkov do domácnosti. Vždy siahnite len po tých, určených do bazénov. Prípravky do domácnosti by mohli viesť k zakaleniu a speneniu vody. Navyše by mohli poškodiť bazénovú fóliu.

Hĺbkovo čistiace prípravky – odstraňujú vápnik, zhrubnuté vrstvy, riasy a zafarbenie dohneda

Stabilizátor tvrdosti – bojuje proti usadzovaniu vápnika, chráni filtračné zariadenia, výmenníky tepla a vedenie. Jeho použitie je príznačné v prípade, že bazén napúšťate podzemnou vodou alebo vodou zo studne

Štartovacie sady – obsahujú všetko, čo potrebujete pre optimálnu starostlivosť o vodu

Tekutý vločkovač – je možné ho používať so všetkými systémami dávkovania v bazénoch, ktoré fungujú na základe hydroxid-chloridu hlinitého

Vločkovacie kartuše – jedná sa o pevný prípravok pre pieskové filtre.

Flock Bock – gélové bloky, ktoré fungujú ako vločkovacie prípravky. Rozpúšťaním dochádza k spojeniu nečistôt do veľkých vločiek, ktoré následne zachytí pieskový filter

V prípade kartušových filtrácií sa vločkovače neodporúčajú, pretože môžu zlepovať papierové kartuše

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať