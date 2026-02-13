Štúdia skúmala dlhovekosť. Bez tejto zložky jedálnička sa k stovke dostanete len ťažko

Téma dlhovekosti fascinuje vedcov aj laikov dlhé desaťročia. Odborníci skúmajú, prečo sa niektorí ľudia dožívajú deväťdesiatky či stovky v dobrom zdravotnom stave a akú úlohu v tom zohráva životný štýl, strava a genetika. V populárnych médiách sa často objavujú rýchle „recepty na dlhý život“, realita je však omnoho komplexnejšia.
Dlhý život a životný štýl: odporúčania v krátkom videu
Hoci neexistuje jediná potravina, ktorá by dokázala predĺžiť život, existujú zásady, ktoré sa opakovane ukázali ako prospešné. Zrozumiteľne ich vysvetľuje aj krátke edukačné video od TED-Ed, ktoré sa venuje vedecky overeným faktorom ovplyvňujúcim dlhovekosť:
Jednou z opakujúcich sa otázok je: zohráva mäso pozitívnu alebo negatívnu úlohu v dlhovekosti? Nové výskumy prinášajú zaujímavé, no opatrné závery.
Mäso nie je nevyhnutné – ale ani škodlivé, ak sa konzumuje rozumne
Nedávne štúdie sledovali starších ľudí, najmä populácie nad 80 rokov. Výsledky naznačili, že tí, ktorí konzumovali mierne množstvo mäsa, mali v priemere lepší nutričný stav než ľudia, ktorí sa mäsa úplne vzdali.
Dôležité je však zdôrazniť toto:
Výskumy neukazujú, že mäso spôsobuje dlhovekosť. Ukazujú len to, že môže pomôcť udržať si dostatok živín, ktoré sú vo vyššom veku kriticky dôležité.
Mäso je totiž zdrojom:
- plnohodnotných bielkovín potrebných na udržanie svalov
- vitamínu B12
- železa
- zinku
Tieto živiny síce možno získať aj z rastlinnej stravy, ale ich vstrebateľnosť býva nižšia a seniori často jedia menej, čo problém zhoršuje.
Čo hovoria „modré zóny“ – oblasti s najvyššou dlhovekosťou na svete
Medzi najčastejšie skúmané regióny patrí Okinawa, Sardínia, Ikaria či Costa Rica (Nicoya). Všetky patria medzi tzv. modré zóny – miesta, kde je vysoký podiel obyvateľov dožívajúcich sa veľmi vysokého veku.
Poznatky z týchto oblastí sú prekvapivo jednotné:
- ich strava je z 90–95 % rastlinná
- mäso sa konzumuje zriedka, často len niekoľkokrát mesačne
- hlavnými zdrojmi živín sú strukoviny, obilniny, zelenina, ovocie a orechy
- mäso má charakter doplnku, nie hlavnej zložky jedálnička
To znamená, že títo ľudia nie sú vegetariáni, ale mäso nie je ani každodennou samozrejmosťou.
Prečo je udržiavanie svalovej hmoty také dôležité
S pribúdajúcimi rokmi telo prirodzene stráca svaly. Tento jav sa nazýva sarkopénia. Je spojený so:
- zvýšeným rizikom pádov
- slabšou imunitou
- zhoršenou mobilitou
- nižšou kvalitou života
Práve preto odborníci zdôrazňujú, že seniori potrebujú dostatok bielkovín, nech už pochádzajú z mäsa alebo rastlinných zdrojov. Mäso je v tomto smere praktické, ale nie nevyhnutné, ak má človek pestrú a dobre zostavenú stravu.
Nie každé mäso je vhodné
Tu sa vedci zhodujú veľmi jednoznačne:
spracované mäso (údeniny, párky, slanina, priemyselné polotovary) zvyšuje riziko chronických ochorení – najmä srdcovocievnych a rakoviny hrubého čreva.
Naopak, menej spracované alebo nespracované mäso, najmä hydina a ryby, je možné zaradiť do zdravej stravy, pokiaľ sa konzumuje s mierou.
Ako často je „zdravé množstvo“ mäsa?
Na základe medzinárodných nutričných odporúčaní:
- ideálne je jesť mäso nie denne
- červené mäso by sa malo obmedziť na 1–2 porcie týždenne
- spracovanému mäsu by sa malo vyhýbať čo najviac
- ryby je vhodné konzumovať 1–2× týždenne
- množstvo mäsa v jednej porcii by nemalo presahovať veľkosť dlane
Tieto odporúčania sa veľmi podobajú tomu, čo je typické pre modré zóny.
Dlhovekosť nie je „zásluhou“ jednej potraviny
Vedecky potvrdené faktory, ktoré na dlhovekosť vplývajú najviac, sú:
- pravidelný pohyb a fyzická aktivita
- silné sociálne väzby a podpora rodiny
- nízka úroveň stresu
- kvalitný spánok
- minimálna konzumácia priemyselne spracovaných potravín
- strava bohatá na rastlinné potraviny
- zdravá telesná hmotnosť
- genetické predispozície
Mäso v tejto mozaike zohráva doplňujúcu úlohu – nie hlavnú.
Záverečné zhrnutie
✔️ Je pravda, že mierna konzumácia mäsa môže pomôcť udržať dobrý nutričný stav, najmä u seniorov.
✔️ Je pravda, že mäso je zdrojom živín, ktoré môžu byť pre starších ľudí ťažšie získateľné z rastlín.
✔️ Je pravda, že modré zóny mäso úplne nevylučujú — konzumujú ho však zriedka.
✔️ Je pravda, že kvalita mäsa je dôležitejšia než jeho množstvo.
❌ Neplatí, že mäso je hlavným dôvodom dlhovekosti.
❌ Neplatí, že vegetariáni alebo vegáni majú automaticky kratší život.
❌ Neexistuje jediná potravina, ktorá by zaručila dožitie sa 100 rokov.