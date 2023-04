Jednoduchý a praktický stojan na víno, ale tiež poschodové regály na víno sa postarajú o uloženie aj niekoľkých desiatok fliaš tohto obľúbeného nápoja. Široký sortiment zaručí ich rozmanitý výber nielen do priestorov pivnice, ale tiež do kuchyne či obývačky. Mnohé dizajnové stojany na víno majú totiž aj dekoratívnu funkciu.

Súčasný trh ponúka regály na víno do domácej vinotéky, ale aj luxusné regály na víno, či už pre skúsených vinárov alebo lajkov. Štýlové stojany môžu pokojne tvoriť doplnok interiéru a milovníci vína si tak môžu dobrú fľašu vychutnať aj na pohľad, aj na chuťových pohárikoch.

Moderný stojan na víno

Hodí sa do každého moderného interiéru. Môže byť vyrobený z rôznych materiálov, či už z vysoko lešteného hliníka alebo z dreva. Stojan na víno je v súčasnosti vkusným a žiadaným doplnkom, ale aj drobným kusom nábytku. Moderný dizajn sa totiž nevylučuje s praktickým využitím. Ten sa postará o funkčnosť a rozloženie na jednotlivé „bloky“ a o prehľad.

Luxusné stojany na víno dokážu oživiť priestor pri fádnej stene alebo nezaujímavý kút v miestnosti. Vynikajú zaujímavým a nevšedným dizajnom. Môžu byť napríklad potiahnuté umelou kožou alebo majú špeciálne povrchové spracovanie. Úzke priestory v kuchyni nie sú problémom. Trh ponúka aj varianty, ktoré umiestnite takmer všade. Biely stojan na víno sa zase môže postarať o nenápadnosť (teda ak nechcete, aby sa stal zároveň aj dekoračným doplnkom).

Drevený či kovový stojan na víno?

Elegantné držiaky by mali tvoriť základnú výbavu každej vinotéky, či už tej domácej alebo v reštauráciách. Na výbere materiálu záleží. Drevené stojany na víno si už mnohé roky držia prvenstvo v oblasti kvality. Nejde len o samotné stojany, ale tiež o regály na víno, ktoré vďaka svojej pevnej a kvalitnej konštrukcii z masívu dokážu uskladniť aj niekoľko desiatok fliaš vína.

Stojan na víno z dreva môže byť svojím dizajnom prispôsobený aj rôznym štýlom. Ak máte zariadenú kuchyňu či obývačku vo vidieckom štýle, bez problémov k nej zladíte aj stojan. Vintage, provensálsky či rustikálny štýl drevených regálov na víno bude harmonizovať so zvyškom zariadenia interiéru.

Kovový stojan na víno taktiež vyniká pevnou konštrukciou, navyše pôsobí moderným vzhľadom. Väčšinou však ide o dizajnové kúsky, ktoré sú úložným priestorom iba pre zopár fliaš, často aj pre jeden či dva kusy. V podstate sú aj vhodným darčekom k narodeninovému či meninovému sviatku.

Nerezový a hliníkový stojan na víno nájdete taktiež v jeho nástennom variante. Nemusí ísť len o ozdobné stojany z oblasti umeleckého kováčstva. Kovové sa taktiež vyrábajú v rôznych štýloch. Moderný aj industriálny sa hodí do domácností zariadených v minimalistickom duchu a čistých líniách.

Nástenný stojan na víno je praktický, no to aj stojace regály na víno

Ak sa bavíme o praktickosti, tú spĺňajú rovnako nástenné stojany aj regály na víno. Rozdiel je v tom, aký počet fliaš chceme do stojanov umiestniť. Ak ide o malý počet (do desať kusov), verzia stojana na stenu bude prijateľnejšia. V opačnom prípade, a teda v počte niekoľkých desiatok vínnych fliaš, sa oplatí investovať do regálov na víno.

Vlastnú domácu vinotéku si teda môžete vytvoriť v závesnom aj stojacom variante. Nielen tieto stojany na víno sú vhodným riešením na uskladnenie hroznového moku. Samozrejme, špeciálne chladničky na víno sú samostatnou kategóriou. O slovo sa však hlásia aj stojany a regály, ktoré sú súčasťou kuchynských liniek. Na mieru vám ich vyrobí každý zručný stolár.

Stohovateľné stojany na víno taktiež stoja za zmienku. V podstate ide o princíp zvyšovania počtu úložných priestorov pre fľaše. Stojany zväčšujete do ľubovoľných rozmerov podľa množstva fliaš. Dá sa povedať, že akoby nadstavujete poschodia regálov na víno. Niektoré typy sa dajú nielen navýšiť, ale aj rozšíriť.

Stojany na víno môžu byť aj dizajnové

Stojany či regály slúžiace ako úložný priestor pre vínové fľaše ocenia nielen milovníci vína, ale tiež milovníci dizajnu. Dopriať si môžu totiž naozaj zaujímavé kúsky, ktoré dodajú interiéru šmrnc. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch, veľkostiach, materiáloch a nájdete ich v závesnom aj stojacom variante.

Zaujímavý dizajn dokážete vytvoriť aj „bez použitia stojana na víno“. Ak máte v pláne zriadiť si malú domácu vinotéku, porozmýšľať môžete aj nad jej umiestnením priamo do steny. Tá vám dovolí vyhrať sa s priestorom, ktorý v podstate nezaberie miesto, pričom ho poskytne dostatok aj pre niekoľko fliaš vína. Fantázii sa medze nekladú…

Ako si vyrobiť stojan na víno alebo urob si sám

Stojace či nástenné stojany si viete vyrobiť aj sami. Hlavným kritériom pri majstrovaní je okrem samotného dizajnu najmä stabilita. Pevná konštrukcia sa postará o to, aby fľaše s vínom zostali na svojom určenom mieste. Aj pomocou vlastnej výroby môžete uskladniť víno štýlovým spôsobom.

Víno uskladnené v sudoch chutí výborne. Ale čo tak uskladniť do suda fľaše? Pre zručnejšieho domáceho kutila žiadny problém. Je len na vašej fantázii, ako využijete jeho vnútorné priestory. Miesto môžete prenechať aj pohárom. Stojan na víno zo suda sa hodí skôr do pivníc a vinárničiek než do interiéru obývačky.

Nielen sud je vhodným materiálom pre projekty typu „urob si sám“. Stojan na víno môžete vyrobiť aj z paliet, železných trubiek, hudobných nástrojov a rôznych predmetov. Najčastejšie používaným materiálom je drevo a kov. Všetky potrebné veci na realizáciu nájdete väčšinou aj v domácnosti.

V prípade, že máte dobré nápady, no chýbajú vám potrebné materiály, nezúfajte. Môžete si ich kúpiť prostredníctvom bazára, kde nájdete aj lacný stojan na víno, ktorý môžete ešte vylepšiť či „prerobiť“. Ak patríte medzi ľudí, ktorí na podobné projekty nemajú čas alebo chuť, jednoducho si ich kúpite v obchodoch alebo na internete. Aj vo väčších obchodných reťazcoch, akými sú napríklad Ikea, zoženiete stojan na víno lacno. Siahnuť môžete aj po netradičných kúskoch, ktoré majú napríklad tvar bicykla, motorky, gitary, huslí a pod.

