Starým a tvrdým uterákom opäť vrátite jemnosť a krásny vzhľad. Tento jednoduchý trik určite vyskúšajte

Každý z nás má doma obľúbené uteráky alebo osušky, ktorých životnosť už, zdá sa, dosiahla svoj limit. Spočiatku boli hebké, mäkké a nadýchané, no po čase stratili všetko to, kvôli čomu sme si ich obľúbili – jemnosť, pružnosť a dokonca aj pôvodnú farbu. Časté pranie spôsobuje, že vlákna sa opotrebujú, uteráky stvrdnú a ich používanie už vôbec nie je také príjemné ako kedysi. Mnohí sa snažia tento problém riešiť avivážou, no práve tá paradoxne uterákom ešte viac škodí, pretože časom narušuje štruktúru textílie. Existujú však osvedčené domáce triky, ktoré vám pomôžu navrátiť uterákom ich pôvodnú krásu.