Spálňa pre dobrý spánok, čo všetko musí spĺňať?

Ak zle zaspávate a ráno sa prebúdzate s pocitom, že ste skoro vôbec nespali, príčina bude s najväčšou pravdepodobnosťou v posteli.

Pomôcť vám môže usporiadať zariadenie spálne podľa starého čínskeho učenia feng shui.

V posteli človek strávi približne tretinu života a tá je teda v podstate najdôležitejším nábytkom v byte. Výberu správnej postele a matracov, ale aj obliečok, by sme mali venovať skutočne veľkú pozornosť. Dôležité je aj jej umiestnenie. V tom všetkom nám môžu pomôcť tisíckami rokov overené princípy čínskeho učenia feng shui, ale aj naše jednoduché a účinné rady a tipy.

Posteľ je najlepšia drevená

Drevo je prírodný materiál, ktorý ľudské telo v priebehu spánku harmonizuje a tak je drevená posteľ celkom iste najlepšou voľbou. Moderná kovová posteľ má totiž účinky podobné Faradayovom klietke, pretože spojené kovové rúrky vytvoria uzavretý obvod a v takejto posteli si skutočne príliš neodpočiniete. Kedysi tiež veľmi obľúbená vodná posteľ nie je pre príjemný spánok moc vhodná.

Drevených postelí je k dostaniu veľké množstvo v rôznych rozmeroch. Pri výbere pamätajte na jej šírku, ale aj na výšku. Pokiaľ si zaobstaráte vyššiu posteľ, bude sa vám z nej lepšie vstávať a tiež budete nad takzvanou ťažkú ​​energiou, ktorá sa vždy drží pri zemi.

Posteľ by tiež mala mať pevné čelo, o ktoré sa môžete oprieť a ktorým nebudú prepadávať vankúše.

Spálňa pre dobrý spánok Foto: depositphotos.com

Vhodné miesto pre posteľ

Posteľ – ideálne drevená s pevným čelom a vyššie – by mala byť umiestnená v najpokojnejšom mieste spálne a mal by k nej byť minimálne z oboch bočných strán pohodlný prístup.

Čelo postele by malo byť tesne pri stene a najlepšie tak, aby z postele bolo vidieť na dvere. Nohy by ale nemali smerovať priamo k dverám a von z miestnosti – toto umiestnenie sa nazýva „poloha smrti“, pretože energia je z človeka ťahaná od dverí nohami, a tak pri spánku dlhodobo vysiľuje, namiesto aby posilňovala.

Posteľ by nemala stáť ani v takzvanej energetickej diaľnici v priestore medzi viacerými dverami alebo medzi dverami a oknom. Posteľ pod oknom síce vyzerá efektne, ale také umiestnenie pokojný a posilňujúci spánok tiež nezaručuje.

Samozrejme dôležitú úlohu hrá aj matrac.

Základným princípom matraca je, že sa na nej musíte cítiť dobre, a tak si ho jednoducho pred kúpou priamo v predajni vyskúšajte. Pri takomto skúšaní iste sami poznáte, že matrace s perím moc pohodlné nie sú. Najlepšie sú kvalitné penové matrace z prírodných materiálov, pomerne dobrou voľbou je aj matrac z pamäťovej peny.

Príjemné obliečky

Obliečky sú najlepšie z prírodných materiálov, pretože dýchajú a dobre sajú pot. Stačia obyčajné bavlnené s hustou väzbou, ak milujete luxus, môžete siahnuť po saténe z egyptskej bavlny. Naše babičky nedali dopustiť na damask, ktorý momentálne naberá na obľúbenosti pre jemné luxusne vyzerajúce vytkávané vzory a dlhú životnosť.

V súčasnosti sú v obľube rôzne fotomotívy, ale niektoré pre pokojné spanie naozaj vhodné nie sú. Pod hromadou kamenia, v morských vlnách alebo pod nákladným autom sa zrejme moc dobre nevyspíte.

Spánok by nás mal posilňovať a prípadné sny by mali byť príjemné, preto je oveľa lepšie obliečky s motívom kvetín, prúžkov, kociek alebo koliesok. Farby by nemali byť krikľavé, na žiarivo červenú alebo čiernu farbu radšej zabudnite úplne. Ak sa chcete skutočne dobre vyspať, vyberte pastelové farby v jemných odtieňoch.

Spálňa pre dobrý spánok Foto: depositphotos.com

Sáčok s levanduľou a nie mobil

Pod hlavou by sme v posteli mali mať len vankúš! Mobilný telefón, diár a ďalšie podobné veci do postele jednoducho nepatria. Rovnako tak by na nočnom stolíku nemal byť hlasno tikajúci budík, notebook alebo tablet. Tzv. mobilné vlny, ale ani zapnuté rádio alebo televízia sa k zaspávaniu neodporúčajú. Skúste možno len nejakú dobrú knihu.

Nič určite nepokazíte látkovým sáčkom s príjemne voňavou levanduľou, ktorá zaháňa zlé sny a tiež duchov. Už v minulosti sa levanduľa dávala nielen pod vankúš, ale aj pred vchod do domu a napríklad aj do skríň a zásuviek medzi bielizeň a oblečenie.

Vzduch je dôležitý

Spálňu je potrebné vetrať a nemalo by v nej byť horúco. Ľudské telo sa celkom prirodzene samo zahreje pod prikrývkou a čerstvý vzduch cez noc aspoň trochu vyčistí pľúca. Ak je to možné, nechajte prikrývky a vankúše vyvetrať na slniečko – budete prekvapení, koľko energie sa v nich potom skrýva …

Pod posteľou má byť prázdno!

Priestor pod posteľou sa veľmi často používa na uskladnenie všetkého možného. Nájdeme tam veci, ktoré sa používajú len občas alebo dokonca už vôbec, športové potreby a mnoho ďalších zbytočností, ktoré by mali byť niekde úplne inde.

Ak však máte v byte nedostatok úložných priestorov a miesto pod posteľou skutočne využiť musíte, potom tam dajte do špeciálnych skladovacích boxov len to, čo má niečo spoločné so spaním – napríklad obliečky, náhradné deku a vankúš, uteráky

Pozor na rohy a zrkadlá

Podľa feng shui, ale aj rôznych výskumov, by na hornú časť lôžka nemal smerovať žiadny ostrý roh a posteľ by sa ani nemala odrážať v zrkadle. Rohy totiž utláčajú prirodzenú ľudskú auru a zrkadlo aktivuje energiu, ktorá by ale v spálni mala byť maximálne pokojná. Niekomu to možno bude pripadať ako nezmyselné, ale skúsenosti mnohých ľudí, ktorí práve toto vo svojej spálni zmenili, to potvrdzujú.

Nad čelom postele by tiež nemal visieť obraz v ťažkom ráme alebo police s knihami, pretože to môže podvedome spôsobovať obavu, že v noci spadnú.

Spánok chce kľud

V okamihu, keď líhate, by ste mali zabudnúť na všetko nepríjemné a zaspávať len s pozitívnymi myšlienkami. Niekedy to ide ťažko, ale v takom prípade môže pomôcť práve treba nejaká kniha s romantickým námetom alebo zaujímavý cestopis. Pozitívne naladiť vás môžu aj nejaké príjemné spomienky alebo napríklad aj pohľad na fotografiu niekoho, kto vám je veľmi blízky a koho máte radi.