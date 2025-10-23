Slováci robia zásadnú chybu s elektrinou. Koncom roka 2025 ich to môže nepríjemne prekvapiť na účtoch

V časoch, keď bola elektrina lacná a stabilná, sa väčšina Slovákov o svoju spotrebu vôbec nezaujímala. Svetlo svietilo, práčka prala a televízor bežal celé večery bez toho, aby niekto riešil, koľko energie sa pritom minie. Dnes je však situácia úplne iná. Po prudkom náraste cien energií sa šetrenie stalo nevyhnutnosťou – a zdá sa, že návrat k niekdajším nízkym cenám je už len zbožným prianím.
Ceny klesajú, no účty nie
Na európskych burzách síce môžeme pozorovať citeľný pokles cien elektriny, avšak väčšina slovenských dodávateľov tento vývoj premieta do cien pre domácnosti len veľmi opatrne – ak vôbec. Niektorí namiesto zníženia cien hľadajú spôsoby, ako si udržať zisky, a tak prichádzajú s ponukami, ktoré na prvý pohľad vyzerajú výhodne, no v skutočnosti môžu byť pascou.
Jednou z takýchto ponúk je fixácia ceny elektriny. Ak vám dodávateľ ponúkne, že budete platiť rovnakú sumu počas nasledujúcich dvoch či troch rokov, môže to pôsobiť ako rozumné riešenie – najmä v časoch neistoty. Problém je, že fixácia prichádza práve v čase, keď sa očakáva ďalší pokles cien energií. Výsledok? Zatiaľ čo vaši susedia budú platiť menej, vy zostanete uviaznutí v drahšej zmluve.
Viazanosť, z ktorej sa len ťažko uniká
Dodávatelia sa pritom zvyčajne poistia zmluvnými podmienkami, ktoré prakticky znemožňujú predčasné ukončenie kontraktu. Ak sa rozhodnete zmluvu vypovedať skôr, musíte počítať so sankciami v stovkách eur. Tie predstavujú akúsi „náhradu škody“ pre dodávateľa – ide o rozdiel medzi vašou pevnou cenou a aktuálnou nižšou cenou na trhu. V praxi to znamená, že ak by ste chceli prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi, môže vás to vyjsť ešte drahšie.
Odborníci preto radia: ak dostanete ponuku na fixáciu cien, neponáhľajte sa. Porovnajte si viacero možností, sledujte vývoj cien a radšej zvoľte flexibilnejšiu tarifu.
Tichí žrúti energie v domácnosti
Mnohí Slováci si myslia, že najväčším žrútom elektriny je chladnička, práčka alebo sušička. Pravda je však oveľa prekvapujúcejšia – najviac energie často spotrebúvajú malé, nenápadné spotrebiče, ktoré používame denne a bez rozmýšľania.
Typickým príkladom je rýchlovarná kanvica. Aj keď je zapnutá len pár minút, pracuje s obrovským výkonom a dokáže spotrebovať viac elektriny, než by ste čakali. Problém nastáva, keď ju naplníme vodou až po okraj, aj keď potrebujeme len dve šálky. Každý liter navyše znamená zbytočné minúty ohrevu – a teda aj vyšší účet za elektrinu.
Jednoduchý trik, ako tomu predísť? Najprv nalejte vodu priamo do šálok, ktoré plánujete použiť, a až potom ju prelejte do kanvice. Takto si presne odmeriate potrebné množstvo a ušetríte nielen elektrinu, ale aj čas.
Malé kroky, veľký rozdiel
Zníženie spotreby elektriny nemusí znamenať obmedzovanie komfortu. Stačí sa naučiť používať spotrebiče efektívnejšie – vypínať ich zo zásuvky, keď ich nepoužívate, nepúšťať práčku napoly prázdnu, alebo sušiť bielizeň prirodzene, ak je to možné.
Každá ušetrená kilowatthodina sa na konci mesiaca prejaví na faktúre – a v čase, keď ceny energií neustále kolíšu, sa aj malé úspory môžu premeniť na veľké rozdiely.