Slováci prehliadajú najzdravšie mäso: obsahuje množstvo vitamínov skupiny B a pomáha aj srdcu

V posledných rokoch sa stále častejšie hovorí o tom, že jeme priveľa mäsa. Niektorí sa preto snažia jeho konzumáciu obmedziť, no len málokto sa zamyslí nad tým, aké druhy mäsa vlastne konzumujeme. Nie všetko mäso má rovnaký vplyv na naše zdravie. Zatiaľ čo niektoré druhy môžu zvyšovať hladinu cholesterolu či zaťažovať pečeň, iné dokážu naopak podporiť imunitu, posilniť nervový systém a dokonca znížiť riziko civilizačných ochorení.
A práve jedno z najzdravších druhov mäsa Slováci takmer vôbec nejedia — hoci naši južní susedia či obyvatelia Stredomoria naň nedajú dopustiť.
Mäso z nášho jedálnička len tak nezmizne
Slovenská kuchyňa si bez mäsa len ťažko vie predstaviť nedeľný obed. Vyprážaný rezeň, segedínsky guláš či pečené bravčové koleno — to sú jedlá, ktoré u nás patria medzi najobľúbenejšie. Najčastejšie konzumujeme kuracie a bravčové mäso, pretože sú ľahko dostupné a cenovo prijateľné.
Bravčové síce obsahuje vitamíny skupiny B, zinok a železo, no pri nesprávnej príprave alebo nadmernej konzumácii sa môže stať pre organizmus záťažou. Odborníci upozorňujú, že priveľa bravčového mäsa zvyšuje riziko ochorení pečene, mikrobiálnych infekcií a podľa niektorých výskumov sa spája aj s neurologickými problémami.
Ak teda hľadáte zdravšiu alternatívu, ktorá telu dodá dôležité živiny, ale nezaťaží ho, mali by ste siahnuť po mäse, ktoré sa síce na Slovensku neje často, no v krajinách ako Francúzsko, Grécko, Španielsko či Turecko patrí medzi kulinárske poklady.
Baranina – zabudnutý poklad plný živín
Reč je o baranine a jahňacine – druhoch mäsa, ktoré by si zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť. Ide totiž o jedno z najzdravších mias vôbec. Obsahuje vysoké množstvo vitamínov skupiny B, najmä tiamínu (B1), ktorý má zásadný vplyv na správne fungovanie nervového systému.
Baranina je tiež bohatá na železo, preto sa odporúča ľuďom trpiacim anémiou alebo chronickou únavou. Okrem toho v nej nájdeme omega-3 mastné kyseliny, ktoré prospievajú srdcu, cievam a mozgu.
Veľkým plusom je aj obsah polynenasýtených mastných kyselín, ktoré pomáhajú znižovať hladinu „zlého“ cholesterolu, čím chránia kardiovaskulárny systém. A to nie je všetko — v baranine sa nachádza aj kyselina linolová, ktorá má podľa vedcov významný vplyv pri prevencii rakoviny.
Nie je preto prekvapením, že v mnohých kultúrach sa baranina považuje za „mäsitý liek“. Diabetici ju môžu zaradiť do svojho jedálnička bez obáv, pretože jej zloženie pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi.
Ako ju zaradiť do jedálnička
Baranina má osobitú, mierne aromatickú chuť, ktorú nie každý ocení na prvé ochutnanie. Práve preto je dôležité vedieť ju správne pripraviť. Mäso z mladých jahniat je jemné a šťavnaté, pričom pri pečení, dusení alebo grilovaní si zachováva vysoký obsah živín.
Ak vám vadí typická vôňa, dá sa potlačiť bylinkami a koreninami – výborne sa hodí rozmarín, tymian, cesnak, čierne korenie či bobkový list. K baranine sa skvelo hodí aj zelenina a ryža, vďaka čomu z nej môžete vytvoriť ľahké a výživné jedlá.
Odborníci odporúčajú vyberať mäso z domácich alebo ekologických chovov, kde zvieratá rastú v prirodzených podmienkach bez nadmerného používania antibiotík. Takéto mäso má lepšiu chuť a vyššiu nutričnú hodnotu.
A hoci baranina patrí medzi zdravé druhy mäsa, aj tu platí pravidlo — všetko s mierou. Striedajte ju s hydinou alebo rybami, ktoré tiež ponúkajú dôležité živiny pre telo.
Záver: skrytý poklad, ktorý by sme mali objaviť
Baranina je nutrične mimoriadne hodnotné mäso, ktoré by si určite zaslúžilo častejšie miesto na našich stoloch. Na rozdiel od spracovaného bravčového alebo hovädzieho mäsa neprispieva k vzniku rakoviny a jej pravidelná, rozumná konzumácia má množstvo pozitívnych účinkov na organizmus.
Ak teda chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, vyskúšajte zaradiť baraninu alebo jahňacinu do svojho jedálnička aspoň raz za čas. Možno zistíte, že nielen výborne chutí, ale aj dodá telu presne to, čo mu často chýba – zdravé tuky, kvalitné bielkoviny a vitamíny skupiny B.