Slimáky a mravce vyženiete raz-dva. Stačí použiť tento trik a už sa nevrátia

Nikto nechce mať slimáky vo svojej záhrade. Tieto škodce okusujú listy rastlín, ničia priesady a zanechávajú po sebe slizké stopy. Najväčší problém spôsobujú najmä na jar, hoci aktívni sú počas celého roka.

Na rozdiel od slimákov s ulitou, nemajú slimáky ochranný kryt, a tak sa za potravou vyberajú hlavne v noci alebo počas dažďa. Cez deň sa schovávajú na tmavých a vlhkých miestach, kde ich ľudské oko neodhalí. Ak teda počas dňa hľadáte vinníka poškodených rastlín, pravdepodobne nebudete úspešní. Obyčajný insekticíd im nepomôže, pretože slimák nie je hmyz, ale mäkkýš.

Ak sa chcete slimákov zbaviť, môžete sa večer so svetlom vydať na záhradu a zbierať ich ručne. Slimáky vložte do nádoby s mydlovou vodou. Táto metóda je však časovo náročná a pre mnohých aj nepríjemná. Ako bojovať so slimákmi?

Polievajte záhradu ráno: Aby stihla do večera vyschnúť. Slimáky totiž obľubujú vlhko.

Aby stihla do večera vyschnúť. Slimáky totiž obľubujú vlhko. Použite medené pásky: Ochranné rastliny môžete obaliť medenou páskou. Kontakt slimáčieho slizu s meďou vyvolá slabý elektrický výboj, ktorý ich odplaší.

Ochranné rastliny môžete obaliť medenou páskou. Kontakt slimáčieho slizu s meďou vyvolá slabý elektrický výboj, ktorý ich odplaší. Pivná pasca: Slimáky majú slabosť pre pivné kvasinky. Naplňte nádobu pivom, spodok nádoby zakopte do zeme, aby bol jej okraj na úrovni pôdy. Slimáky, prilákané vôňou piva, do nádoby spadnú a utopia sa.

Slimáky majú slabosť pre pivné kvasinky. Naplňte nádobu pivom, spodok nádoby zakopte do zeme, aby bol jej okraj na úrovni pôdy. Slimáky, prilákané vôňou piva, do nádoby spadnú a utopia sa. Otruby: Slimáky ich obľubujú. Po konzumácii sa nafúknu a dehydratujú, čo im zabráni stiahnuť sa do úkrytu. Stanú sa tak ľahkou korisťou pre vtáky.

Slimáky ich obľubujú. Po konzumácii sa nafúknu a dehydratujú, čo im zabráni stiahnuť sa do úkrytu. Stanú sa tak ľahkou korisťou pre vtáky. Nasypte ostrý materiál: Okolo rastlín môžete nasypať kôru, mačacie stelivo alebo piesok. Slimáky sa po ostrých povrchoch nepohybujú radi.

Čo s mravcami v záhrade?

Mravce môžu byť v záhrade užitočné, pretože prevzdušňujú pôdu a opeľujú kvety. Navyše sa živia niektorými škodcami. Niektoré druhy však poškodzujú stromy, z ktorých vyhlbujú drevo, a iné sa živia listami rastlín, ktoré pestujete. Mravce si na oplátku pochutnávajú na sladkých výlučkoch vošiek.

Ako ochrániť rastliny pred mravcami?

Roztok vody a octu alebo citrónu: Rastliny postriekajte touto zmesou a mravce sa stiahnu. Prášok do pečiva: Ak ho nasypete okolo napadnutých rastlín, mravce ho nebudú vedieť prekročiť. Máta pieporná: Mravce jej vôňu neznášajú, preto je ideálnym odpudzovačom.

Zbavte sa slimákov aj mravcov naraz

Ak chcete vyhnať slimáky aj mravce jedným ťahom, skúste použiť kávovú usadeninu. Stačí ju nasypať na pôdu okolo ohrozených rastlín a jej vôňa, prípadne štruktúra, spoľahlivo odradí oboch týchto nevítaných návštevníkov. Ešte lepšie výsledky dosiahnete, ak kávu zmiešate s boraxom.