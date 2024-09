Šedý zákal a jeho skryté nebezpečenstvá: Prečo by ste nemali ignorovať problémy so zrakom

Aj keď nemusí byť na prvý pohľad zrejmý, šedý zákal je očné ochorenie, ktoré postihuje mnoho ľudí. Čo teda vlastne šedý zákal je, čo ho spôsobuje a čo by ste mali vedieť o jeho diagnostike a liečbe?

Oční chirurgovia dnes dokážu doslova zázraky a životy svojich pacientov menia v priebehu pár minút. Veľa ľudí ale o svojich zrakových problémoch ani nevie a nevedomky sa prispôsobujú horšiemu videniu. Následky môžu byť fatálne napríklad za volantom. Na čo teda dať pozor?

Kedy prvýkrát zájsť na očné a prečo ísť na prehliadku, aj keď necítite žiadne problémy? Ako dnes vyzerajú moderné očné operácie a čo všetko dokážu?

Zázraky na počkanie…

Medzi prelomové objavy patria v oftalmochirurgii napríklad vnútroočné šošovky. Prvá umelá vnútroočná šošovka bola implantovaná pred 75 rokmi a technológia stále mení životy ľudí. „Dnes používame akrylátové vnútroočné šošovky, ktoré sa do oka dávajú zložené napoly. Rana je teda minimálna, asi dva milimetre, a nešije sa. Takže pacient hneď na druhý deň vidí,“ približuje lekárka .

S takými šošovkami dokážu lekári spraviť celú paletu problémov. Môžu dokonca korigovať astigmatizmus, teda vadu zakrivenia rohovky, alebo odstrániť závislosť na okuliaroch. Asi najviac ale oční chirurgovia odstraňujú šedý zákal. Celosvetovo ide dokonca o najčastejšie vykonávanú chirurgickú operáciu.

Aké sú príznaky šedého zákalu?

Príznaky šedého zákalu môžu byť nasledujúce:

– Rozmazané alebo zakalené videnie

– Zhoršené videnie v noci

– Citlivosť na svetlo. Silné svetlo môže byť nepríjemné

– Potreba jasnejšieho osvetlenia pri čítaní. Čítanie môže byť ťažké aj pri dobrom osvetlení

– Dvojité videnie. Obraz sa zdvojuje

Pokiaľ začnete pozorovať niektorý z týchto príznakov, je možné, že máte šedý zákal. Navštívte nás v najbližšej očnej optike Doctor Optic a my vás zadarmo odborne vyšetríme.

Veľké problémy pri riadení

Problém je to nielen v bežnom pracovnom živote, ale napríklad aj za volantom. Z dostupných dát totiž vyplýva, že väčšina vodičov nemá správnu korekciu zraku – buď o svojej očnej vade vôbec nevedia, alebo majú okuliare a šošovky, ale s nesprávnym počtom dioptrií.

„Stretávam sa s ľuďmi, ktorí prídu a povedia, že sú vodiči, alebo dokonca vodiči z povolania, a ich zraková ostrosť nedosahuje takú úroveň, aby boli schopní viesť motorové vozidlá. Práve preto, že to vnímanie je veľmi subjektívne, pacient vidí napríklad iba 20 % toho, čo by mal vidieť, a tvrdí vám, že predsa vidí dobre,“ hovorí lekárka.

Kto často trpí šedým zákalom?

Šedý zákal je častejší u starších ľudí, ale môže postihnúť kohokoľvek, bez ohľadu na vek. Niektoré faktory, ako sú genetické predispozície alebo chronické ochorenia, môžu zvyšovať riziko vzniku šedého zákalu.

Syndróm suchého oka

Nie je to ale len zanedbávanie preventívnych prehliadok a nesprávna korekcia zraku. Svojim očiam dnes často škodíme napríklad aj dlhou prácou na počítači a v klimatizovanom prostredí. Aj preto v posledných rokoch zažíva boom syndróm suchého oka. Ten sa prejavuje napríklad pálením očí či pocitom rezania a môže vyústiť do poškodenia povrchu oka. „Prekvapivo to postihuje aj mladých pacientov. Hlavne tie, čo pracujú v IT oblasti,“ dodáva lekárka. Vplyv na vznik syndrómu podľa nej môžu mať aj niektoré lieky au žien obdobie menopauzy.