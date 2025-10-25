Táto krajina ponúka bývanie za 1 euro a peniaze pre rodiny. Napriek tomu tam nikto nechce žiť

Na talianskom ostrove Sardínia sa už niekoľko rokov realizuje program, ktorý vzbudil pozornosť po celom svete. Miestne samosprávy ponúkajú staré domy za symbolické 1 euro, aby prilákali nových obyvateľov a zachránili dediny, ktoré sa postupne vyludňujú. Myšlienka je lákavá, no realita býva omnoho zložitejšia, než sa zdá na prvý pohľad.
Prečo sa domy predávajú za symbolickú cenu?
Sardínia, druhý najväčší taliansky ostrov, patrí medzi najkrajšie miesta Stredomoria. Napriek prírodnej kráse však mnohé jej obce bojujú s úbytkom obyvateľov. Mladí ľudia odchádzajú za prácou na pevninu, staršie generácie zostávajú samy a celé ulice pomaly pustnú.
Aby mestá ožili, niekoľko samospráv – napríklad Ollolai v provincii Nuoro či Nulvi v provincii Sassari – spustilo program „Case a 1 euro“ (Domy za 1 euro). Cieľom nie je zarobiť na predaji nehnuteľností, ale motivovať ľudí, aby sa do týchto miest presťahovali, opravili opustené budovy a znovu vdýchli život miestnym komunitám.
Ako to funguje
Kupujúci zaplatí symbolické 1 euro za starý dom, no podpisom zmluvy sa zaväzuje, že ho zrekonštruuje v stanovenom čase. Väčšinou ide o lehotu jedného až troch rokov. Pred začatím prác je nutné:
- vypracovať projekt rekonštrukcie v súlade s miestnymi predpismi
- získať povolenia od úradov a súhlas od architekta
- začať práce do niekoľkých mesiacov od kúpy
Hoci samotná cena domu je zanedbateľná, náklady na rekonštrukciu bývajú značné. V priemere sa pohybujú od 20 000 do 25 000 eur, no pri väčších alebo historických domoch môžu byť aj výrazne vyššie.
Nie je to dovolenka, ale záväzok
Mnoho ľudí, ktorí sa do projektu pustili, priznávajú, že sa nechali zlákať romantickou predstavou o živote na slnečnom ostrove. Realita však prináša množstvo výziev – byrokraciu, vysoké náklady, pomalé úrady a často aj problémy so stavebnými povoleniami.
Domy v rámci programu bývajú v zlom technickom stave – bez elektriny, vody či dokonca strechy. Kto sa rozhodne ich opraviť, musí počítať s rozsiahlymi prácami a trpezlivosťou.
Na druhej strane, tí, ktorí projekt zvládli, hovoria o novom začiatku. O pomalom, pokojnom živote, o susedoch, ktorí si pomáhajú, a o pocite, že ich úsilie zachránilo kus histórie.
Finančné príspevky pre nových obyvateľov
Okrem samotného projektu za 1 euro ponúka regionálna vláda Sardínie aj finančné stimuly. Rodiny, ktoré sa rozhodnú usadiť v malých obciach (s menej ako 3 000 obyvateľmi), môžu získať príspevok do 15 000 eur na kúpu alebo renováciu domu.
Niektoré mestá navyše poskytujú aj granty do 20 000 eur na rozbeh drobných podnikateľských aktivít – napríklad kaviarne, remeselné dielne alebo ubytovanie pre turistov. Cieľom je, aby sa noví obyvatelia stali súčasťou miestneho života, nie len majiteľmi prázdnych nehnuteľností.
Sardínia – nádherná, no odľahlá
Život na Sardínii má svoje čaro aj úskalia. Ostrov je veľký, no mnohé obce sú izolované a majú obmedzenú infraštruktúru. Najbližšia nemocnica či škola môže byť vzdialená desiatky kilometrov a pracovných príležitostí je málo. Preto sa napriek lákavej ponuke len málo rodín odhodlá k presťahovaniu.
Program pokračuje aj v roku 2025
Podľa realitného portálu Idealista.it a talianskych médií program stále funguje v obciach ako Ollolai, Nulvi či Monti. Záujemcovia si môžu pozrieť aktuálne ponuky na oficiálnych stránkach jednotlivých samospráv.
Program je dlhodobý a jeho cieľom nie je rýchly zisk, ale zachovanie života na vidieku. Každý nový obyvateľ znamená zachránený dom, oživenú ulicu a nádej, že aj malé dediny na Sardínii budú mať budúcnosť.
Záver
Sardínia ponúka nielen krásne more a ticho, ale aj možnosť začať odznova – ak ste pripravení prijať výzvu. Dom za euro síce znie ako výhodná kúpa, no v skutočnosti ide o projekt pre odhodlaných ľudí, ktorí chcú nielen vlastniť, ale aj budovať.
Kto sa rozhodne túto cestu absolvovať, nezíska len strechu nad hlavou, ale aj životný príbeh, ktorý sa začína tam, kde sa mnohé iné skončili – v starom dome, uprostred talianskeho slnka a vône byliniek.