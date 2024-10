Rybenky útočia na slovenské domácnosti. Zbavte sa ich touto osvedčenou zmesou

Rybenky obľubujú najmä teplo, tmu a vlhko. Preto sa s nimi najčastejšie stretávame v kúpeľni či na toalete. Keď nás uprostred noci prebudí nutkanie ísť na toaletu, často po rozsvietení svetla natrafíme na neželaných návštevníkov. Kto sú vlastne rybenky a ako ich vyhnať z našich domovov?

Rybenky síce nehryzú ani neštípu, ale to neznamená, že nie sú škodlivé. Živia sa rôznymi materiálmi v domácnosti – chutí im lepidlo z kníh, tapety, textílie, ale aj múka, cukor a omrvinky zo sušienok. Pochutia si aj na zelenine, sušenom mäse, granulách či dokonca mŕtvom hmyze. Jednoducho zjedia takmer všetko, čo nájdu, čo znamená, že dokážu spôsobiť nemalé škody.

Poznaj svojho nepriateľa! Zaujímavé fakty o rybenkách

Samičky rybeniek kladú až 20 vajíčok denne, čo znamená, že sa môžu veľmi rýchlo premnožiť.

Počas celého svojho života sa rybenky pravidelne zvliekajú, a preto môžeme ich „kožky“ nachádzať po celý rok.

Rybenky žijú prekvapivo dlho, 2 až 8 rokov, čo im dáva dostatok času na to, aby sa poriadne premnožili.

Pred párením rybenky tancujú a ak im odpadnú tykadlá na zadočku, dorastú im nové.

Tieto informácie sú fascinujúce, no zároveň desivé. Pri takom tempe rozmnožovania a dlhovekosti môžu rybenky ľahko ovládnuť celý dom. Ako sa teda rybeniek zbaviť?

Kremelina je ďalším účinným riešením. Stačí ju nasypať na miesta, kde sa rybenky často pohybujú, napríklad okolo WC alebo pod umývadlo. Keď rybenka prejde cez tento ostrý prášok, napichne sa a uhynie. Potom ich môžete jednoducho povysávať.

Ak sa chcete zbaviť rybeniek prirodzeným spôsobom, môžete privolať do domu ich prirodzených nepriateľov – pavúky, škorce či stonohy. Avšak, málokto by chcel mať tieto tvory vo svojom dome. Existujú aj praktickejšie spôsoby, ako ich odstrániť.

Zemiakové šupky môžu byť pre rybenky lákadlom. Stačí ich položiť na novinový papier v mieste ich výskytu a nechať ich tam cez noc. Ráno papier aj so šupkami a rybenkami zrolujte a odneste ďaleko od domu, prípadne ich spáľte. Tento postup opakujte, kým sa ich úplne nezbavíte.

Lepové pasce sú ďalšou možnosťou, ako rybenky chytiť. Môžete si ich kúpiť alebo jednoducho vyrobiť doma. Na zavárací pohár nalepte z vonkajšej strany obojstrannú lepiacu pásku a do vnútra pohára vložte niečo, čo rybenky láka – napríklad cukor, omrvinky z müsli alebo cestovinu. Rybenky vlezú do pohára, no von sa už po hladkej stene nedostanú, a tak ich máte v pasci.

Preventívne opatrenia, ako predísť rybenkám

Vetrajte a používajte odvlhčovač, aby ste sa zbavili vlhkosti, ktorá rybenkám vyhovuje.

Všetky potraviny skladujte v uzatvárateľných plastových nádobách, aby ste ich uchránili pred rybenkami.

Vyplňte všetky špáry v dome, ktoré môžu slúžiť ako vstupné miesta pre rybenky.

Prevoňajte svoj domov vôňami, ktoré rybenky neznášajú. Ide o esenciálne oleje, ako sú cedr, eukalyptus, mäta, citrusy a levanduľa.

Pravidelne vysávajte, nezabúdajte na škáry, rohy a lišty, aby ste odstránili potenciálne útočisko rybeniek.

Dodržiavaním týchto opatrení a využitím účinných metód sa môžete zbaviť rybeniek raz a navždy a zabezpečiť si čistý a zdravý domov bez nezvaných hostí.