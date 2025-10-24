Robot v tvare pavúka dokáže staviať domy s rozlohou 200 m² za menej než deň. Ohrozuje murárov?

Ešte pred niekoľkými rokmi by myšlienka, že dom s rozlohou približne dvesto metrov štvorcových dokáže postaviť robot za menej než 24 hodín, znela ako vedecká fantázia. Dnes je to však technológia, ktorá už nie je len na papieri. Vývojári z Austrálie testujú pohyblivého robota v tvare pavúka, ktorý by raz mohol zmeniť spôsob, akým vznikajú budovy po celom svete.
Video: ukážka robota pri práci
Pavúčia robotka, ktorá stavia
Ide o mobilný 3D tlačový systém, ktorý svojím vzhľadom pripomína pavúka. Namiesto pevného rámu používa niekoľko pohyblivých končatín, vďaka ktorým sa dokáže presúvať po nerovnom povrchu a pokračovať v práci tam, kde by iné zariadenia skončili.
Robot bol navrhnutý ako plne autonómny a prispôsobivý, so schopnosťou pracovať s rôznymi typmi stavebných materiálov. Vývojári odhadujú, že po úplnom dokončení by mohol vytlačiť dom v priebehu jediného dňa, pričom využije udržateľné a lokálne dostupné suroviny.
Zatiaľ ide o experimentálny projekt, ktorý sa nachádza vo fáze testovania. Overuje sa pohybová presnosť, stabilita a kvalita vytlačených vrstiev, aby sa zistilo, či je takýto systém vhodný na reálnu výstavbu.
Od Austrálie až po vesmírne misie
Tvorcovia projektu majú ambiciózne plány. Nechcú, aby ich robot slúžil len na bežné stavby na Zemi. Cieľom je overiť, ako by sa mohol podobný systém uplatniť aj v prostrediach s nízkou gravitáciou – napríklad na Mesiaci či na Marse.
Pre takéto účely sa testuje využitie miestnych surovín, napríklad mesačného prachu zmiešaného s rôznymi spojivami. Po stuhnutí by tieto materiály mohli tvoriť pevné stavebné bloky, z ktorých by bolo možné postaviť základy budúcich vesmírnych základní.
O podobné riešenia sa zaujímajú aj vesmírne agentúry, ktoré skúmajú, ako by sa dali nové technológie 3D tlače využiť na budovanie obydlí pre astronautov bez nutnosti dovážať ťažké konštrukcie zo Zeme.
3D tlač domov sa stáva realitou
Aj keď pavúčí robot ešte nie je nasadený do praxe, 3D tlač domov už dnes existuje a funguje. V rôznych častiach sveta boli postavené celé obytné domy pomocou obrovských tlačiarní, ktoré nanášajú stavebnú zmes vrstvu po vrstve.
Technológia si získava pozornosť najmä preto, že dokáže výrazne zrýchliť výstavbu, znížiť množstvo odpadu a pracovať s recyklovanými alebo lokálnymi materiálmi. Takto vytlačené domy bývajú energeticky úsporné a často majú tvar, aký by klasické stavebné postupy len ťažko umožnili.
Nevýhodou zostáva pomerne vysoká cena zariadení a potreba presnej logistiky. Okrem toho sú tlačové zmesi stále obmedzené – nie všetky materiály sú vhodné na dlhodobú výstavbu alebo extrémne klimatické podmienky.
Mobilný tlač oproti klasickému
Bežné stavebné tlačiarne sú zvyčajne pevné konštrukcie, ktoré musia stáť na rovnom povrchu. Robot v tvare pavúka sa od nich odlišuje svojou mobilitou – dokáže sa sám pohybovať, obchádzať prekážky a pokračovať v tlači aj mimo svojho pôvodného stanovišťa.
Tento prístup by mohol mať veľký význam najmä v oblastiach, kde nie je možné využiť tradičné stavebné techniky – napríklad po prírodných katastrofách alebo v odľahlých regiónoch, kde by doprava a montáž klasických zariadení boli problematické.
Momentálne prebiehajú testy, ktoré majú ukázať, či systém dokáže fungovať spoľahlivo, autonómne a dlhodobo.
Murárov zatiaľ nenahradí
Aj keď sa o podobných projektoch často hovorí ako o hrozbe pre ľudskú pracovnú silu, realita je zatiaľ iná. Roboty môžu zrýchliť stavebný proces, no stále potrebujú ľudský dohľad, plánovanie a manuálnu prácu pri detailoch, ako sú inštalácie, omietky či dokončovacie práce.
Technológia 3D tlače preto zatiaľ nie je náhradou, ale skôr pomocníkom, ktorý dokáže urýchliť a zefektívniť to, čo bolo doteraz časovo aj fyzicky náročné.
Hoci pavúčí robot ešte reálne nestavia celé domy, ide o projekt, ktorý naznačuje, kam sa môže stavebníctvo v najbližších desaťročiach uberať. Spojenie robotiky, umelej inteligencie a 3D tlače má potenciál zmeniť spôsob, akým budujeme naše príbytky – či už na Zemi, alebo raz aj mimo nej.