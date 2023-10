Prútené kreslá sú ideálne nielen pre seniorov

Aj keď najmä v minulosti boli obľúbeným sedením pre starších ľudí, prútené kreslá nie sú iba pre seniorov. Hodia sa aj do súčasných moderných domácností, či už ide o byty alebo domy.

Nábytok z prútia

Prútený nábytok sa neobmedzuje iba na materiál vŕbového prútia. Toto slovné pomenovanie zahŕňa aj ďalšie druhy materiálov, ako napríklad bambus, ratan či slamu. Samozrejme, líšia sa najmä vlastnosťami odolnosti a dĺžkou životnosti. Prútie je pevným materiálom, avšak záleží na tom, či ešte pred pletením nebolo samotné prútie poškodené či „prepolené“.

Nábytok z ratanu sa skvelo hodí najmä na záhradu či terasu. Oproti prútiu dokáže lepšie odolávať poveternostným podmienkam, no okrem tejto odolnosti sa vyznačuje aj vyššou cenou. Ak ho chcete nechať prezimovať vonku, nemusí to byť šťastná voľba. V tomto prípade zvoľte radšej umelý ratan, ktorý vyžaduje minimálnu údržbu.

Klasický, ale aj moderný štýl

Prútené kreslá a nábytok z prútia vôbec, sa s vodou, a teda ani dažďom nekamarátia. Tento materiál je ideálny do bytu či na krytý balkón alebo terasu. Vyniká nielen svojím spracovaním do rôznych veľkostí a tvarov, ale taktiež vzdušnosťou a eleganciou. Preto sa môže stať plnohodnotnou súčasťou interiérového nábytku, či už v obývačke, alebo v kuchyni ako súčasť jedálenského setu.

Dizajn prútených kresiel si dokáže obľúbiť každý. Nielen seniori ocenia vysoké kreslo v kombinácii s mäkkým čalúnením. To sa výborne hodí do rohu miestnosti v podobe kútika na čítanie. Modernejšou verziou sú tzv. závesné prútené kreslá, ktoré majú buď vlastný stojan so závesným systémom, alebo ich montujete priamo do stropu. Viac sa dočítate v článku „Závesné kreslá do interiéru aj von.“. Okrem prútených kresiel sa súčasťou interiéru môžu stať aj celé prútené sety (so stolíkom a lavicou), a taktiež doplnky ako kvetináče, úložné boxy či stolíky a stojany na časopisy.

Aj hojdacie (nielen) pre seniorov

Nielen hojdací typ prútených kresiel je vhodný pre seniorov. Avšak práve tie sú výborným miestom odpočinku starých rodičov. Poobedná siesta či podvečerné driemanie má v prútenom kresle úplne inú atmosféru. Navyše, keďže sa vyznačuje pohodlnosťou, spĺňa tiež komfortnosť chrbtice, vďaka vyššiemu operadlu. Hojdacie prútené kreslo môžu seniori využiť tiež pri sledovaní televízie či čítaní knihy. Rozprávanie príbehov a spomínanie na staré dobré časy sa z tohto sedenia stane ešte pútavejším.

