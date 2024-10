Prečo naše staré mamy sypali múku do záchoda a prečo sa tento trik vracia do módy

Niektoré domáce triky, ktoré kedysi gazdinky bežne využívali, sa postupne zabudli, no dnes sa znovu objavujú. Platí to nielen o receptoch, ale aj o rôznych postupoch pri upratovaní. Dnes si pripomenieme jeden z týchto takmer zabudnutých spôsobov.

Upratovanie bez chémie

Koncom minulého storočia zažívalo používanie chemických čistiacich prostriedkov v domácnostiach veľký rozmach. V posledných rokoch sa však tento trend mení – čoraz viac ľudí sa rozhoduje pre návrat k ekologickým, prírodným riešeniam a snaží sa obmedziť chémiu v domácnosti.

Prečo sa to deje? Možno ide o kombináciu niekoľkých dôvodov: vysoké ceny komerčných čističov, alergie na chemické látky v rodine alebo jednoducho túžba chrániť životné prostredie. Ak patríte medzi tých, ktorí sa chcú vyhnúť zbytočnej chémii, máme pre vás jednoduchý trik, ako vyčistiť toaletu efektívne a prírodne.

Múka ako tajná zbraň proti špine

Čistenie toalety nepatrí medzi obľúbené činnosti, no so správnym trikom to môže byť omnoho jednoduchšie. Tento starý spôsob využíva obyčajnú múku, ktorá sa často nachádza v každej kuchyni.

Na noc nasypte do záchodovej misy jednu až dve lyžice múky. Snažte sa múku rozsypať tak, aby pokryla čo najväčšiu časť vnútornej plochy misy, môžete použiť sitko pre lepšie rozdelenie. Múka cez noc zvlhne, a tým na seba naviaže nečistoty aj baktérie. Ráno potom stačí záchod dôkladne vydrhnúť a spláchnuť. Tento postup môžete opakovať pravidelne – buď denne alebo aspoň raz za pár dní, čím zabránite tvorbe nevzhľadných žltých škvŕn.

Pre lepšie výsledky môžete pridať aj zmes jedlej sódy a kyseliny citrónovej. Tento jednoduchý a lacný prípravok účinne dezinfikuje a odstráni nečistoty bez použitia agresívnej chémie.

Čistenie kolou – starý dobrý pomocník

Možno ste už počuli o ďalšom triku – čistení toalety nápojom typu kola. Stačí naliať trochu tohto sýteného nápoja do misy, nechať pôsobiť, a potom misu dôkladne vydrhnúť. Kola, podobne ako múka, dokáže na seba viazať nečistoty a zároveň pomáha rozpúšťať vodný kameň a usadeniny.

Tieto jednoduché, nenákladné a ekologické metódy môžu nahradiť drahé chemické prostriedky, šetriť naše zdravie a sú zároveň ohľaduplné k prírode.