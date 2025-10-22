Prečo majú niektorí starší ľudia osobitný pach? S hygienou to nesúvisí

Mnohí ľudia si všimli, že starší človek má často svoj vlastný, ťažko opísateľný telesný pach. Nie je to nič výnimočné ani znak zanedbanej hygieny. Vedci už vedia, že ide o prirodzený proces, ktorý súvisí so zmenami chemického zloženia kože a potu počas starnutia.
Pach, ktorý sa mení s vekom
Ľudský čuch je jeden z najstarších zmyslov, ktorý zohrával v evolúcii významnú úlohu. Dokážeme vnímať obrovské množstvo vôní a odtlačkov pachov – a práve tie sa počas života menia.
V rámci výskumov sa ukázalo, že ľudia dokážu na základe čuchu rozlíšiť mladších a starších jednotlivcov, aj keď nevidia ich tvár. Tento jav sa niekedy označuje ako pach starnutia.
Vedecké vysvetlenie: zlúčenina 2-nonenal
Japonskí vedci ako prví identifikovali látku, ktorá má s týmto javom priamy súvis – 2-nonenal.
Ide o prchavú organickú zlúčeninu, ktorá vzniká oxidáciou určitých mastných kyselín v kožnom maze.
S pribúdajúcim vekom sa mení činnosť mazových žliaz, a tým aj zloženie lipidov na pokožke. Výsledkom je, že u ľudí približne od 40 rokov sa na povrchu kože zvyšuje množstvo 2-nonenalu, ktorý má osobitnú, mierne zatuchnutú až „papierovú“ arómu.
Táto látka bola preukázaná vo viacerých laboratórnych štúdiách a považuje sa za hlavný zdroj charakteristického pachu spájaného so starnutím. Nie je však prítomná u všetkých ľudí v rovnakej miere – jej koncentrácia závisí od genetiky, životného štýlu, stresu, výživy a niekedy aj od užívaných liekov.
Nejde o nedostatok hygieny
Je dôležité zdôrazniť, že tento pach nesúvisí so zníženou hygienou.
Aj človek, ktorý sa starostlivo umýva každý deň, môže mať jemný „zvetraný“ pach, pretože nejde o nečistotu, ale o chemické reakcie prebiehajúce v kožnom mazu.
Bežná hygiena pomáha pach zmierniť, no úplne ho neodstráni – podobne ako vôňa pokožky po fyzickej aktivite či po konzumácii určitých potravín.
Strava a životný štýl majú vplyv
Aj keď 2-nonenal vzniká prirodzene, jeho množstvo môžu ovplyvniť niektoré faktory.
Výskumy naznačujú, že ľudia s vyváženou stravou a nízkym príjmom nasýtených tukov majú nižšiu úroveň oxidatívneho stresu, čo môže znižovať tvorbu tejto zlúčeniny.
Naopak, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a mastných jedál môžu proces urýchliť.
Dostatok spánku, pitný režim a konzumácia potravín s antioxidantmi (napríklad ovocie, zelenina, zelený čaj) pomáhajú pokožke udržať prirodzenú rovnováhu.
Muži verzus ženy
Niektoré menšie štúdie sa pokúšali porovnať rozdiely medzi pohlaviami, no výsledky nie sú jednoznačné.
Zistilo sa len to, že mužská pokožka má zvyčajne viac mazových žliaz, čo môže meniť intenzitu pachov, no nie nevyhnutne ich nepríjemnosť.
Rozdiely medzi pohlaviami teda existujú, ale sú individuálne a nedajú sa všeobecne zovšeobecniť.
Ako sa dá zápach znížiť
Keďže nejde o hygienický problém, cieľom nie je „prekryť“ pach, ale znížiť jeho intenzitu prirodzenou cestou.
Pomáha:
- pravidelné umývanie jemnými, neparfumovanými mydlami
- častá výmena oblečenia a posteľnej bielizne
- zdravá, ľahká strava s nízkym obsahom tukov
- dostatočný príjem vody
- obmedzenie alkoholu a fajčenia
- používanie prípravkov s vitamínom E alebo koenzýmom Q10, ktoré znižujú oxidáciu tukov na koži
Epsomská soľ či bylinné čaje, ktoré sa často odporúčajú, nemajú priamy vedecký dôkaz, že by ovplyvňovali pach pokožky, no môžu pomôcť telu zrelaxovať a zlepšiť celkový pocit pohody.
Pach staroby je prirodzený jav, ktorý súvisí so zmenami chemického zloženia kože, nie s nečistotou či nedostatočnou hygienou. Zlúčenina 2-nonenal, ktorá vzniká oxidáciou mastných kyselín, je hlavným dôvodom, prečo telo s vekom vonia inak. Zdravý životný štýl, dostatok tekutín a mierna starostlivosť o pokožku môžu pomôcť, aby telo aj vo vyššom veku pôsobilo sviežo – a aby prirodzená vôňa nebola vnímaná ako nepríjemná.