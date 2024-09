Prečo je dôležité spať so zavretými oknami? Staré zvyky, ktoré majú zmysel dodnes

V našom modernom svete často zabúdame na staré tradície a múdrosti, ktoré nám odovzdali naši predkovia. Jednou z takýchto múdrostí je starostlivosť o okná našich domov, ktoré hrajú oveľa dôležitejšiu rolu, než by sme si mohli myslieť. V tomto článku sa dozviete, prečo by ste nikdy nemali spať s otvorenými oknami, ako môžu ovplyvniť energiu vo vašom dome a aké starodávne zvyky by ste mali dodržiavať, aby ste udržali svoj domov v harmónii a bezpečí.

Prečo nie je dobré spať s otvorenými oknami?

Keď s rodinou navštívime našu starú mamu, vždy ma uchvátia rôznorodé fasády miestnych domov. Na jednej ulici nenájdete dva rovnaké domy. Je to preto, že každý dom bol v minulosti postavený svojím majiteľom s unikátnym dizajnom a osobitými ozdobnými rámami okien. V dedinách nebolo zvykom spať s „otvorenými oknami“. Okná museli byť chránené ornamentom, ktorý mal dôležitý význam nielen estetický, ale aj ochranný.

Prečo je dôležité spať so zavretými oknami Foto: freepik.com

Okná. Z minulosti do súčasnosti

V histórii ľudského obydlia sa okno objavilo oveľa neskôr ako dvere. Pôvodne bol dom pevnosťou a útočiskom, kde dvere hrali kľúčovú ochrannú úlohu. Až keď sa svet začal civilizovať, vznikli aj okná. Spočiatku boli veľmi malé, pretože ešte dlho neexistovalo sklo. Prvé okná boli len otvory zakryté živočíšnymi blanami, ktoré len ťažko prepúšťali svetlo. Neskôr sa do okien začala vkladať sľuda, ktorá nielen prepúšťala svetlo, ale aj uchovávala teplo.

Okná sa stali symbolom svetla, života a zdravia. No zároveň boli aj zraniteľným miestom domu, cez ktoré mohla preniknúť zlá energia. Preto naši predkovia verili, že okná sú očami domu, portálom, ktorý ho spája s okolitým svetom. Veľmi dôležité bolo, aby okná boli vždy čisté, aby do domu prenikala čistá energia.

Ozdobné rámy okien, tzv. špalety, mali takmer posvätný význam. Ich vzory neboli len dekoráciou, ale aj ochranou pred zlými duchmi a chorobami, ktoré by mohli preniknúť cez okno.

Prečo je dôležité spať so zavretými oknami Foto: freepik.com

Prečo nenechávať okná otvorené počas spánku?

V moderných domoch, najmä v bytovkách, sa špalety už takmer nepoužívajú. Preto by ste mali venovať pozornosť úprave okien z vnútra. Nikdy nenechávajte okno „nahé“ – bez záclon, roliet alebo žalúzií. Nie sú to len ozdoby, ale aj symbol ochrany, pokoja, súkromia a osobného priestoru. Na noc je dôležité zatiahnuť záclony alebo žalúzie, aby ste nevpustili do domu nešťastie a zlé sily.

Na druhý deň ráno, keď vychádza slnko, záclony roztiahnite a pustite do domu životnú energiu. Je dôležité, aby ráno preniklo do vášho príbytku slnečné svetlo, aj keď sa cítite lepšie v prítmí. Čisté okná umožnia prenikanie tejto energie, ktorá posilní vašu domácnosť.

V minulosti sa parapety zdobili magickými guľami, ktoré odrážali zlé pohľady a duchov. Dnes tieto sklenené gule používame ako vianočné ozdoby. Ak nemáte magické gule, čisté a lesklé okno má tiež schopnosť odraziť zlé sily.

Na noc však okno, podľa starých zvykov, môže byť nebezpečné. Preto ho treba zatvoriť a zakryť závesmi. Staroveké okno s krížovým rámom, symbolizovalo ochranu. Dnes tento dizajn zmizol, ale môžete si kresliť kríž na okno obyčajnou kriedou, ak cítite potrebu ochrany.

Vyhnite sa komunikácii s cudzími ľuďmi cez okno, najmä ak sa z neho vykloníte. Takto môžete do domu vpustiť zlo a vypustiť šťastie a hojnosť.

Na záver, najjednoduchší a najdostupnejší spôsob, ako chrániť váš dom, je pravidelne umývať okná. Výsledok sa prejaví nielen na vzhľade domu, ale aj na jeho energetike. Cez čisté sklo bude do vášho domu prúdiť božská energia, ktorá vám dodá silu, zdravie a blahobyt.

S povolením portálu / ZDROJ: Dobré rady a nápady