Používatelia v šoku. Messenger od Facebooku na počítačoch končí

Používatelia obľúbenej komunikačnej platformy zostali prekvapení po oznámení, že od 15. decembra 2025 prestane fungovať samostatná aplikácia Messenger pre počítače. Ide o rozhodnutie, ktoré sa týka operačných systémov Windows aj macOS. Po tomto dátume bude možné komunikovať len prostredníctvom webovej verzie Messengeru alebo priamo cez aplikáciu Facebook.
Aplikácia skončí po 60 dňoch od oznámenia
Používatelia desktopovej verzie Messengeru už začali dostávať upozornenia o tom, že podpora aplikácie sa blíži ku koncu. Po zhruba 60 dňoch od zobrazenia oznámenia sa program stane nefunkčným. Spoločnosť odporúča používateľom, aby si včas zálohovali dôležité správy a aplikáciu následne odinštalovali, keďže po decembri 2025 ju už nebude možné používať.
Po vypnutí bude každý používateľ automaticky presmerovaný na messenger.com, teda webovú verziu služby. Na zariadeniach s Windowsom možno naďalej využívať aplikáciu Facebook, ktorá obsahuje funkciu správ priamo v sebe. Pre macOS však už samostatná aplikácia dostupná nebude.
Zachovanie histórie správ pomocou bezpečného úložiska
Spoločnosť zároveň odporúča aktivovať funkciu bezpečného úložiska (Secure Storage) a nastaviť PIN kód. Vďaka tomu zostane história konverzácií bezpečne uložená a automaticky sa prenesie do webovej verzie Messengeru. Používatelia tak neprídu o žiadne dôležité správy a môžu v komunikácii plynule pokračovať aj po vypnutí desktopovej aplikácie.
Dôvod zrušenia: prechod na moderné webové riešenia
Rozhodnutie o ukončení podpory nie je náhodné. Spoločnosť v posledných rokoch prechádza na tzv. progresívne webové aplikácie (PWA) – ide o moderné webové riešenia, ktoré sa používajú priamo v prehliadači, ale vyzerajú a fungujú podobne ako klasické aplikácie.
Udržiavanie samostatných desktopových verzií Messengeru pre rôzne operačné systémy je technicky aj finančne náročné. Prechod na webové rozhranie umožní spoločnosti jednoduchšie aktualizácie, vyššiu úroveň bezpečnosti a jednotnejšie používateľské prostredie.
Oficiálne vyjadrenia uvádzajú, že zmena je súčasťou širšej snahy zefektívniť vývoj a údržbu komunikačných služieb. Hoci konkrétny dôvod nebol podrobne vysvetlený, odborníci sa zhodujú, že cieľom je zjednotenie všetkých komunikačných platforiem pod jednu infraštruktúru, ktorá bude jednoduchšia na správu aj aktualizáciu.
Čo to znamená pre používateľov
Z praktického hľadiska sa pre väčšinu ľudí nič zásadné nezmení – Messenger zostane dostupný cez webový prehliadač aj prostredníctvom mobilných aplikácií. Niektorí používatelia, ktorí uprednostňovali samostatné okno programu bez prehliadača, však budú musieť zmeniť svoje návyky.
Ak ste doteraz používali Messenger ako samostatnú desktopovú aplikáciu, odporúča sa:
- Zálohovať správy a zapnúť bezpečné úložisko
- Odinštalovať aplikáciu po 15. decembri 2025
- Používať Messenger cez prehliadač – napríklad priamo na messenger.com
- Alebo prejsť na aplikáciu Facebook, ktorá funkciu správ zachováva
Zhrnutie
- Messenger pre počítače (Windows a macOS) bude vypnutý 15. decembra 2025.
- Po tomto dátume zostane dostupná len webová verzia a aplikácia Facebook.
- Od oznámenia platí 60-dňové prechodné obdobie.
- Spoločnosť odporúča aktivovať bezpečné úložisko a PIN pre zachovanie histórie.
- Dôvodom zmeny je prechod na modernejšie webové riešenia a zníženie nákladov na údržbu.