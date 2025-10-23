Nikola Tesla bol jedným z najväčších vynálezcov a vizionárov všetkých čias. Jeho myslenie bolo často o desaťročia pred realitou, no okrem svojich prelomových vynálezov mal aj osobitý pohľad na zdravie, životný štýl a výživu. Bol známy svojou presnosťou, disciplínou a snahou o duševnú aj fyzickú čistotu. Hoci o jeho jedálničku koluje veľa mýtov, jedno je isté – jedlo preňho nikdy nebolo iba zdrojom energie, ale spôsobom, ako udržiavať jasnú myseľ.
Tesla a jeho prístup k výžive
Z rôznych záznamov a výpovedí súčasníkov vieme, že Tesla jedol veľmi striedmo a postupne sa v živote stal takmer vegetariánom. Uprednostňoval ľahko stráviteľné jedlá, predovšetkým zeleninu, mliečne výrobky, chlieb, ovocie a med. Mäso a ťažké pokrmy obmedzoval, pretože veril, že zaťažujú telo aj myseľ.
V jednom z rozhovorov údajne povedal, že „potrava má byť jednoduchá a čistá, pretože duševný výkon človeka závisí od telesnej harmónie“.
Mal problém so strukovinami?
Niektoré moderné články tvrdia, že Tesla úplne odmietal strukoviny pre ich obsah kyseliny močovej. Takéto tvrdenie však nie je doložené žiadnymi historickými zdrojmi. Nie je známe, že by Tesla výslovne hovoril proti šošovici, fazuli či hrachu.
To, čo však možno považovať za pravdivé, je, že Tesla sa zaujímal o látky, ktoré môžu zaťažovať metabolizmus, vrátane purínov, ktoré sa v tele menia na kyselinu močovú. Veril, že ich nadmerné množstvo môže spôsobovať únavu a spomalené myslenie. Preto sa prikláňal k jednoduchšej, rastlinnej strave, ktorá bola podľa neho „čistejšia“ a podporovala duševnú pohodu.
Strukoviny a zdravie dnes
Z pohľadu modernej vedy sú strukoviny – ako fazuľa, hrach či šošovica – mimoriadne hodnotné potraviny. Obsahujú veľa vlákniny, rastlinných bielkovín, vitamínov skupiny B, železa aj horčíka. Zároveň majú nízky obsah tuku a pomáhajú regulovať hladinu cukru v krvi.
Na druhej strane, odborníci upozorňujú, že ľudia so zvýšenou hladinou kyseliny močovej alebo s dnou by mali ich príjem obmedzovať. Nie preto, že by boli škodlivé, ale preto, že obsahujú puríny, ktoré môžu pri niektorých ochoreniach zhoršiť zdravotný stav.
Čo by si z Teslovho prístupu mohol vziať moderný človek
Tesla veril, že rovnováha medzi telom a mysľou je základom výkonu aj zdravia. Uprednostňoval jednoduchosť, sebadisciplínu a čistotu – v živote, myslení aj jedle.
Jeho prístup k strave možno chápať ako výzvu k zamysleniu: jesť s rozumom, vnímať, ako sa po jedle cítime, a vyberať si to, čo nám prospieva.
Nikola Tesla sa pravdepodobne nevyhýbal strukovinám úplne, no jeho filozofia zdravej, ľahkej a vyváženej stravy môže byť inšpiráciou aj pre dnešnú dobu. Zatiaľ čo on hľadal mentálnu čistotu, dnešný človek hľadá rovnováhu – a tá sa začína práve na tanieri.