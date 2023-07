Poradíme vám, ako vybrať záhradný prístrešok

Leto je charakteristické horúcim slnkom. Jeho lúče potrebujeme, vyhľadávame ich pri opaľovaní, ale potrebujeme sa pred nimi aj chrániť. Tu už preberajú hlavnú úlohu záhradné prístrešky. Aký a podľa čoho vybrať? Poďte sa s nami inšpirovať.

Posedenie v záhrade so známymi počas letných dní či relax pri šálke kávy po práci. Ak túžite po priestore, ktorý by bol pre vás symbolom oddychu, ale zároveň by nevyžadoval náročnejšiu starostlivosť, ocitli ste sa na správnom mieste. Poradíme vám, z akých záhradných stavieb si môžete vybrať, aby vaša oáza pokoja a harmónie slúžila len a len vám.

Účinná ochrana pred slnkom

Altánky poznáme ako záhradné objekty stavané predovšetkým v drevenom dizajne. Ich pôvod možno hľadať už v starovekej antike, kedy boli altány vyhliadkovými vežami na strechách domov. Dnes sa umiestňujú ďalej od domu, a preto sú typické pre rozsiahlejšie záhrady. Tak môžu v rodinnom objekte naplno prejaviť svoju dominantu. V podstate sú takými menšími otvorenými alebo polootvorenými domčekmi so strechou. Majú posedenie s osvetlením, často doplnené farebnou dekoráciou. No nie je to skvelé miesto na romantickú večeru pri sviečkach?

Viete, aké je niekedy nevyspytateľné počasie. Slnko krásne svieti a za pár minút ho zastrú oblaky, z ktorých sa spustí nečakaný dážď. Ak práve sedíte s rodinou v záhrade a užívate si večernú pohodu, nemusíte hneď utekať dovnútra. Pred dažďom sa schováte aj v niektorom zo záhradných prístreškov. S ním vás počasie už nikdy neprekvapí. Prístrešok nie je len miesto, kde sa ukryjete pred neduhmi počasia, ale je to aj miesto, ktoré dokonale skrášli vašu záhradu. Užijete si pod ním leto trochu dlhšie, vychutnáte si tam rannú kávu a plnými dúškami si užijete pekné počasie. Prístrešok môže byť vaša oddychová zóna priamo pri dome. Koniec koncov, prístrešky a pergoly sú pre radosť, ktorú vám nepokazí ani jarný dážď.

Spôsob, akým budete definovať priestor v záhrade, môže mať veľký vplyv na to, ako sa v nej budete cítiť. Prístrešky, ktoré môžu byť vyrobené viacerými spôsobmi, vdýchnu vašej záhrade úplne iný život. Pri výbere by ste mali premýšľať o dizajne a materiáloch, ale takisto aj o rozpočte, pretože toto všetko bude mať vplyv na to, ako bude váš prístrešok alebo pergola vyzerať. Nielen novopostavený, ale aj po niekoľkých rokoch užívania. K dispozícii máte niekoľko možností.

Druhy prístreškov

Drevené prístrešky – môžu sa líšiť v závislosti od typu použitého dreva. Dizajn takéhoto prístrešku sa hodí do moderných domov v drevenom dizajne, v mediteránskom štýle alebo chát na vidieku. Ak si zvolíte správny materiál, starostlivosť oň sa môže obmedziť len na raz za 8-10 rokov

– môžu sa líšiť v závislosti od typu použitého dreva. Dizajn takéhoto prístrešku sa hodí do moderných domov v drevenom dizajne, v mediteránskom štýle alebo chát na vidieku. Ak si zvolíte správny materiál, starostlivosť oň sa môže obmedziť len na raz za 8-10 rokov Hliníkové prístrešky – hodia sa viac k modernejším stavbám, pretože sú jednoduchšie, majú dlhšiu trvanlivosť, sú prakticky bezúdržbové a cenovo dostupnejšie

– hodia sa viac k modernejším stavbám, pretože sú jednoduchšie, majú dlhšiu trvanlivosť, sú prakticky bezúdržbové a cenovo dostupnejšie Prístrešky s ťahavými rastlinami – tieto prístrešky patria medzi najtradičnejšie tieňové štruktúry v záhradách. Ako sme už spomenuli, sú ideálne na tieňovanie záhrady a dokážu jej dodať nový exotický vzhľad

– tieto prístrešky patria medzi najtradičnejšie tieňové štruktúry v záhradách. Ako sme už spomenuli, sú ideálne na tieňovanie záhrady a dokážu jej dodať nový exotický vzhľad Prístrešky – markízy – skladajú sa z plachiet a stĺpov, používajú sa väčšinou na ochranu rôznych vonkajších priestorov pred slnečnými lúčmi

– skladajú sa z plachiet a stĺpov, používajú sa väčšinou na ochranu rôznych vonkajších priestorov pred slnečnými lúčmi Prístrešky so žalúziami – motorizované žalúzie sa dajú ovládať a tým si môžete užiť množstvo slnečného svetla, ktoré necháte preniknúť do vnútra prístrešku. Moderné označenie týchto prístreškov je bioklimatické pergoly

– motorizované žalúzie sa dajú ovládať a tým si môžete užiť množstvo slnečného svetla, ktoré necháte preniknúť do vnútra prístrešku. Moderné označenie týchto prístreškov je bioklimatické pergoly Prístrešky s priehľadnými fóliami – tento spôsob je perfektný, ak chcete vytvoriť rôznu štruktúru odtieňov. Biele lakované dosky dodajú priestoru svetlý a vzdušný pocit. Takýto druh prístreškov pomôže pri štruktúrovaní neforemných záhrad

– tento spôsob je perfektný, ak chcete vytvoriť rôznu štruktúru odtieňov. Biele lakované dosky dodajú priestoru svetlý a vzdušný pocit. Takýto druh prístreškov pomôže pri štruktúrovaní neforemných záhrad Prístrešky s dočasnými tieniacimi záclonami – veľa domácností preferuje dočasné plachty na tienenie ich vonkajšieho priestoru počas horúcich dní, ktoré sa dajú jednoducho demontovať. Materiál na tieto záclony môže byť z plátna, polyesteru, záclonovej tkaniny odolnej proti UV žiareniu, z ratanu alebo aj bambusu

Hlavná funkcia: ochrana Hlavným rozdielom medzi altánkom a prístreškom je účel využitia. Altánok je prevažne estetickou stavbou, pričom prístrešok poskytuje aj ochrannú funkciu pred dažďom, vetrom, snehom či krúpami. Tiež môže byť vhodným tienidlom odpočívadiel. Od altánkov sa líši tvarom a dizajnom, tvarom a konštrukciou sa prispôsobuje objektu (napr. autu alebo domu) a tiež je vhodné ho farebne zladiť s druhou stavbou. Tieto zastrešené polootvorené stavby majú nosné stĺpy, ktoré môžu byť postavené z rôznych materiálov, aby odolali výkyvom prírody. Dizajn sa prispôsobuje tomu, či je prístrešok súčasťou rodinného domu na vidieku, alebo stojí ako moderná stavba v mestskej časti.

Nevadia im rozsiahle plochy a UV žiarenie Ak vám pri odpočinku na verande alebo terase vadí slnko alebo vám prekážajú pohľady ľudí na zasklenený priestor, môžete využiť práve tieniace markízy. Ich výhodou je väčší rozsah plochy, ktorú dokážu zatieniť. Samozrejme, záleží na kvalite materiálu, z ktorého sa markíza vyrobí, jej hliníková konštrukcia a odolnosť voči vode, slnku a iným faktorom ju môžu spraviť silnejším bojovníkom proti neželanému počasiu.

Kráľovský odpočinok Pergola je vlastne záhradný prístrešok, ktorý môže stáť samostatne v záhrade alebo byť súčasťou domu. Už z minulosti sú známe pergoly bohato vyzdobené popínavými rastlinami, ktoré boli situované uprostred zámkov na odpočinok a diskusie panstva. Slúžili tiež ako opora pre vínnu révu. Pripomenúť si dávny štýl odpočinku panovníkov a vytvoriť si aj zo svojho prostredia skutočný zámok by bolo fajn, nie? Pergoly sa najčastejšie vyrábajú z dreva alebo hliníka, z ktorých každé má, samozrejme, iné vlastnosti. Drevená stavba má kratšiu životnosť, slabšiu odolnosť pred počasím a musíte ju pravidelne udržiavať. Je to však klasický materiál, ktorý vie svojím dizajnom zapôsobiť na ľudské zmysly. Na drevené prístrešky sú spravidla dodávané samostatné tieniace systémy vyrobené z PVC látky, ktorá dobre absorbuje slnečné žiarenie. Pri hliníkových pergolách sa používa vysoko kvalitný hliníkový materiál, ktorý si môžete užívať roky bez potreby náročnej starostlivosti. Výrobu pergoly peispôsobí konkrétny výrobca vašim požiadavkám, vo všetkom vám pomôže a poradí.

Aby vám záhradný prístrešok dobre slúžil Dnes sa uprednostňujú jednoduché, kvalitné a zároveň štýlové riešenia. A kiežby to nebolo tak. Ak si spravíte záhradný objekt, chcete, aby slúžil vo váš prospech, a teda, aby bol nenáročný na údržbu a čo-to vydržal. Pre niekoho môže byť favoritom dizajn pred funkciou. Okrem kvality je dôležité aj to, aby bola pre vás záhrada príjemným miestom na trávenie voľných chvíľ.

