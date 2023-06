Pestovanie maku

Mak, mak, makovička. Kto by si na túto ľudovú pieseň nepamätal. Pre väčšinu z nás je krásnym symbolom a pripomienkou detstva. Mak sa pozvoľna vracia aj do našich záhrad. Pestovať sa ho oplatí nielen kvôli chuti, ale hlavne pre neoceniteľný vplyv na ľudské zdravie. Ako si dopestujete bohatú úrodu maku vám prezradíme v nasledujúcom článku.

Tajomstvom opradené makovice

Odrôd maku je hneď niekoľko. K najpopulárnejším druhom patrí mak modrý. A prečo by nemal chýbať nielen vo vašej záhrade, ale ani v kuchyni a jedálničku? Je cenným zdrojom vitamínov, minerálov a nenasýtených mastných kyselín. Vysoký obsah vápnika pomáha pri liečbe osteoporózy. Využíva sa pri reumatických ochoreniach, pomáha pri bolestiach hlavy, zmierňuje stres aj psychickú únavu. Je to taký všestranný prírodný lekár. Má však aj utlmujúce účinky. Už naše staré mamy dávali malým deťom makový odvar, aby lepšie spali a neboli zlé a uplakané.

Ako pestovať mak

Maku pripravte slnkom zaliate miesto. Vysoké nároky má aj na pôdu, ktorá by mala byť kyprá, očistená od buriny a bohatá na výživu. Ešte v jesennom období zapracujte do pôdy napr. maštaľný hnoj. S výsadbou môžete pokojne začať už na hranici februára a marca. Mak vysádzame do riadkov, hĺbka jarku by mala byť aspoň pol centimetra. Rozostup medzi riadkami by mal byť 35 cm.

Pozrite si záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch:

Keď vám mak vzíde a budete pozorovať prítomnosť minimálne štyroch listov, pretrhajte ho. Jednotlivé rastlinky by mali byť od seba vzdialené päť centimetrov. Týmto procesom podporíme ich pevnosť a rast len jednej hlavičky na každej rastlinke maku. Záhon pravidelne okopávajte a odstraňujte burinu. Po preriedení rastlinky ešte prihrňte pôdou. Nezabudnite na zálievku. Ak bude prílišné sucho, polievajte minimálne jedenkrát počas týždňa, hlavne kým mak nezačne kvitnúť.

Zrelosť maku spoznáte šušťaním semienok v makovici. Odrežte makovice aj s menším kúskom stonky. Umiestnite pod strechu, aby sa dosušili. Následne odrežte hornú časť makovice, vysypte z nej semienka a aj tie nechajte ešte presušiť. Na zbieranie maku sa môžete chystať koncom júla a začiatkom augusta. Po dosušení sa semienka zomelú a vy sa môžete tešiť na voňavé koláče či štrúdle.

zdroj: gettyimages.com

Pozor na zákon

Z alkaloidov, obsiahnutých v maku, sa vyrábajú rôzne omamné látky, napr. morfín. Pestovanie maku je preto upravené zákonom, podľa ktorého môžete, na Slovensku, pestovať mak len na ploche veľkej 100 m2. Ak by ste chceli pestovať vo väčšom, budete si musieť vybaviť povolenie.

Ach, tie škodce

Veru, škodcov sa nezbavíte ani pri pestovaní maku, ba naopak, je ich pomerne mnoho. Prvotnou ochranou je vysadenie namoreného semena. Pomôže aj rotácia rastliny v rámci záhrady, v najhoršom prípade chemické prípravky. Veľký pozor si dajte hlavne na vtáky, ktoré urobia zospodu do makovice dierku, počkajú kým vypadnú semienka a všetku úrodu zjedia. Pri zbere vám zostanú len prázdne makovice a oči pre plač.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: