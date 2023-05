Aké trvalky a skalničky sa hodia do záhrady?

Kvetov nie je v záhrade nikdy dosť. Vo veľkej obľube sú najmä trvalky a skalničky. Niektoré totiž kvitnú aj viackrát do roka. Aké máte možnosti pri ich výbere vám prezradíme v nasledujúcom článku. Poďte sa s nami inšpirovať.

Rozhodujete sa aké rastliny si vysadíte do záhrady? Ak hľadáte rastliny, ktoré vydržia niekoľko rokov až desaťročí a budú vám prinášať radosť rok čo rok, v tom prípade sú tou správnou voľbou trvalky. Môžu sa pýšiť v samostatných záhonoch alebo vynikať ako súčasť skalky. Skalničky sú zasa osobitou skupinou kvitnúcich kvetov, o ktorej sa taktiež dočítate mnoho zaujímavostí.

Trvalky aj skalničky sú ozdobou každej záhrady

Trvalky sú rastliny, ktoré sa dožívajú viac ako dva roky. Tento typ rastlín rok čo rok obnovuje svoj rast a reprodukciu. Trvalky sa dožívajú viac rokov, vďaka rozvinutejšej koreňovej sústave, ktorá rastlinám zabezpečuje lepší prístup k živinám a ukladá sa do nich viac zásob na to, aby mohli v našich podmienkach prečkať zimu. Letničky (jednoročné rastliny), na rozdiel od trvaliek, prežívajú len jedno vegetačné obdobie, počas ktorého vyrastú, vytvoria semená a zahynú. Niektoré trvalky prežijú desiatky a v niektorých prípadoch aj viac ako sto rokov (napr. pivonky). Vo všeobecnosti si letničky vyžadujú viac starostlivosti, nehovoriac o tom, že ich musíte po skončení sezóny zo záhrady odstrániť a začať odznovu.

Trvalky nie sú náročné na starostlivosť, lepšie odolávajú nepriaznivým klimatickým podmienkam a sú dostupné v bohatej ponuke veľkostí, tvarov, farieb a vlastností. Trvalky môžu každým rokom rásť aj do výšky, čím dodávajú záhradám vertikálnu dimenziu. Bez trvaliek sa nezaobíde žiadna záhrada, no pri súčasnej enormnej ponuke nie je výber vôbec jednoduchý.

Rozchodník Rozchodník je jedna z najodolnejších trvaliek, ktorá vydrží tuhé mrazy, priame slnko, dlhé obdobia sucha aj pôdu chudobnú na živiny. Preto sa rozchodníky pestujú aj ako skalničky v skalkách, na zelených strechách alebo na miestach, kde si tieto trvalky nevyžadujú žiadnu údržbu. Napriek tomu však dokáže byť krásny. Existuje mnoho druhov a odrôd rozchodníkov rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Do našich záhrad sa hodia aj vyššie variety – napr. rozchodník nádherný (Hylotelephium spectabile), ktorý sa objavuje už medzi prvými jarnými trvalkami. Okrem dlhého obdobia kvitnutia ponúkajú rozchodníky aj nádhernú textúru, tvorenú z ich mäsitých, sukulentných listov.

Heuchera Heuchery sú nenáročné trvalky, výnimočné svojimi pestrofarebnými listami. Paleta farieb ich listov je takmer nekonečná, vďaka čomu sú často používané záhradnými dizajnérmi ako nižší podrast. Heuchera je zároveň všestranná trvalka, ktorú môžeme pestovať v záhrade aj v kvetináčoch. Okrem nádhernej textúry listov (v odtieňoch farieb zelenej, striebornej, bordovej a zlatej) ponúka heuchera aj krásne vysoké kvety vhodné do vázy.

Chryzantéma Chryzantémy rozžiaria okolie svojimi elegantnými kvetmi počas jesene, keď už väčšina rastlín odkvitla. Chryzantémy poznáme ako letničky aj ako trvalky. Trvalky – chryzantémy odolnejšie voči nízkym teplotám môžeme pestovať permanentne v záhrade, kde sa nám odvďačia každoročným jesenným kvitnutím. Chryzantémy sú dostupné v stovkách kultivarov rôznych farieb, tvarov a veľkostí. Sú veľmi populárne po celom svete a nenáročné na starostlivosť.

Rebríček Ak potrebujete vyplniť prázdny priestor v záhrade, výberom tejto odolnej a nenáročnej trvalky nič nepokazíte. Rebríček obyčajný poznáme z našich lúk ako liečivú bylinku s bielymi súkvetiami, niekedy aj pod ľudovým názvom myší chvost. Existujú však rôzne kultivary tejto trvalky, ktoré rozjasnia každú záhradu. Rebríček dokáže rásť takmer v akýchkoľvek podmienkach a často sa považuje za burinu, jeho krása v záhrade však vynikne, ak si vyberiete ten správny kultivar (vo farebných odtieňoch ružovej, červenej, žltej, bielej a oranžovej) a vytvoríte hustejšiu výsadbu.

Lomikameň Trvalky z rodu lomikameň sú väčšinou nízke rastlinky vytvárajúce typické bochníky a koberce na skalnatých a exponovaných miestach. V záhrade sú to obľúbené skalničky a rastliny do podrastu alebo na miesta popri chodníkoch. Poznáme viac ako 400 druhov lomikameňa v rôznych farebných kombináciách a tvaroch kvetov, takže sa dá zakomponovať do každej záhrady. Väčšina lomikameňov sú malé trvalky kvitnúce celé leto, ktorých listy rastú blízko pri zemi a malé kvietky vynikajú na dlhých stonkách

Klinček D Klinčeky sú všestranné trvalky, pre ktoré môžeme v záhrade nájsť mnoho využití. Môžeme ich pestovať v skalkách, ako balkónové kvety no i v záhonoch. Rod dianthus zahŕňa viac ako 300 druhov rôznych veľkostí, tvarov a farieb z ktorých si vyberie každý. Klinčeky sú väčšinou stálozelené trvalky so sivomodrými stonkami a listami a krásnymi, voňavými kvetmi v odtieňoch ružovej, bielej a fialovej, ktoré vytvárajú kvetové bochníky alebo koberce.

Flox Rod phlox zahŕňa mnoho druhov, ktoré majú v záhrade všestranné využitie. Plazivé floxy (napríkad flox šidlolistý) sa pestujú ako skalničky, balkónové kvety alebo pôdopokryvné trvalky, zatiaľ čo vysoké záhradné floxy (napr. Phlox paniculata) vyniká krásnymi dlhými stonkami a žiarivými kvetmi, ktoré vyniknú v záhradných záhonoch. Sú to nenáročné trvalky, ktorým prospieva zostrih po odkvitnutí. Táto trvalka je dostupná v širokej škále veľkostí, tvarov a farieb, no všetky dokážu rozjasniť svoje okolie a zaplniť ho sladkou vôňou.

Rododendron Rododendrony a azalky väčšinou tvoria dominantu záhrady. Existujú tisícky druhov rododendronov a azaliek rôznych veľkostí (od pár centimetrov do niekoľkých metrov výšky aj šírky), tvarov a farieb kvetov, no všetky rododendrony majú spoločné nádherné veľké súkvetia vďaka ktorým sú tak cenené. Starostlivosť o rododendrony nie je náročná. Postačí im polotienisté stanovisko s priepustnou, kyslou pôdou a zálievka pri dlhšie trvajúcom suchu.

Dúška materina Táto krásna trvalka môže mať vďaka jej vlastnostiam v záhradách všestranné využitie. Používa sa ako skalnička, ako pochôdzna rastlina medzi nášlapnými kameňmi alebo ako podrast v záhonoch, kde vytvára typické bochníky. Po zakorenení je materina dúška prakticky bezúdržbová a je odolná voči mrazom, horúčavám, priamemu slnku ako aj drsnému zaobchádzaniu. Rada tvorí odnože, takže rýchlo zaplní aj väčšie plochy a ozdobí vašu záhradu. Existuje mnoho okrasných kultivarov tejto rastliny no môžete ju pestovať aj v jej prirodzenej forme, ktorú nájdete rásť voľne v prírode. Materina dúška patrí medzi najobľúbenejšie liečivé bylinky, takže vie byť aj užitočná.

Astilba Táto tieňomilná trvalka v období kvitnutia doslova žiari farbami. Okrem žiarivých súkvetí v tvare vianočného stromčeka (odtiene bielej, červenej, ružovej a modrej), ktoré sú vhodné aj ako rezané kvety ponúka táto trvalka aj rôzne sfarbenie listov. Ak si vyberiete rozličné kultivary astilby vo viacerých farbách, obdobiach kvitnutia a výškach, tieto trvalky vhodné do tieňa vnesú do záhrady textúru a farbu počas celej sezóny. Astilba obľubuje tienisté stanoviská a vlhkú, no nie premočenú pôdu. Pôda by mala byť priepustná a na podporu kvitnutia aj bohatá na živiny. Astilba sa rýchlo rozširuje a vytvára charakteristické zhluky, no pod kontrolou ju môžete držať oddeľovaním častí rastlín, prípadne mulčom.

Penstemon Penstemon vytvára príťažlivé klasy kvetov vo farebných odtieňoch bielej, ružovej, modrej a červenej. Aj listy penstemonu môžu byť rôzne sfarbené v odtieňoch zelenej, striebornej a bordovej, takže výberom vhodného kultivaru môžete v záhrade vytvárať rôzne farebné kombinácie. Hoci penstemon vyzerá ako jemná rastlina, je táto trvalka v skutočnosti veľmi odolná a nenáročná na pestovanie.

Ruža Ruža je kráľovnou záhrad a zároveň najpopulárnejší kvet na svete, symbolizujúci romantiku, eleganciu a vášeň. Existujú tisícky kultivarov tejto elegantnej rastliny v kríkových alebo ťahavých podobách s nekonečnou paletou farieb a tvarov. Táto trvalka je nenáročná na pestovanie. Aby prosperovala a prinášala radosť, postačí jej slnečné stanovisko s priepustnou pôdou.

Astra Tieto krásky jesennej záhrady, pripomínajúce sedmokrásky, sú nenáročné a vďačné trvalky kvitnúce v odtieňoch ružovej, modrej, fialovej a červenej. Sú dostupné vo viacerých veľkostiach, takže sa uplatnia v podraste, no aj ako väčšie rastliny v záhonoch či skalkách. Astry sú tiež obľúbenými rezanými kvetmi, ktoré si môžete priniesť aj domov. Táto trvalka je nenáročná na pestovanie. Postačí jej výživná, priepustná pôda a slnečné stanovisko.

Echinacia purpurová Echinacea patrí medzi najkrajšie dlho kvitnúce trvalky. Táto odolná a dlhoveká trvalka vydrží aj dlhotrvajúce sucho a nevyžaduje si takmer žiadnu starostlivosť. V záhrade vytvára echinacea husté porasty, produkujúce nádherné kvety na dlhých stonkách v rôznych farebných odtieňoch podľa kultivaru. Táto vďačná trvalka do záhrady sa uplatní vo viacerých typoch výsadieb v kombinácii s inými rastlinami alebo samostatne.

Ľaliovka Tieto pestrofarebné trvalky do záhrady sú nenáročné na starostlivosť a prežijú takmer čokoľvek, takže sú vhodné aj pre začínajúcich pestovateľov. Ľaliovky sú všestranné a prispôsobivé rastliny, ktoré budú prosperovať takmer všade a do záhrady prinesú počas leta jasné farby. Kvety trvalky vydržia len jeden deň, no jedna rastlina ich za sezónu vyprodukuje 200 až 400, takže kvitnutie bude trvať mesiac a viac.

Pivonka Pivonky sú dlhoveké trvalky prinášajúce záplavu dych vyrážajúcich našuchorených kvetov rok čo rok na prelome jari a leta. Niektoré pivonky sa vo vhodných podmienkach dožívajú aj viac ako 100 rokov. Tieto trvalky sa hodia na výsadbu po okrajoch chodníkov, nízkych živých plotov alebo na kombinovanie s inými trvalkami. Vytvárajú typické bohaté kríky sviežich zelených farieb, ktoré sa v období jesene zmenia na odtiene červenej a zlatej. Na to, aby mohli prosperovať im postačí slnečné stanovisko a priepustná pôda.

Krásnoočko Krásnoočko existuje vo forme letničky aj trvalky. Krásnoočká vo forme trvalky sú veľmi odolné rastliny, ktoré vydržia tuhé mrazy aj veľké horúčavy a napriek tomu oživia záhradu záplavou žiarivých, dlho kvitnúcich kvetov. Krásnoočká sú dostupné vo viacerých veľkostiach, tvaroch a farebných kombináciách kvetov v odtieňoch červenej, ružovej, bielej a žltej, mnohé z nich s tmavo hnedým stredom, čo v záhrade vytvára nádhernú textúru.

Hosta Ak máte v záhrade tienistý kút, môžete ho rozjasniť týmito obľúbenými tieňomilnými trvalkami. Hosta, známa aj pod menom funkia, ponúka nespočetné množstvo kultivarov s rôznymi farbami a vzormi listov, ale aj rôznymi veľkosťami (od 10 cm po 1,2 m), ktoré sa môžu vysadiť ako súvislý porast alebo samostatne. Rôzne odrody hosty majú samozrejme rôzne nároky na svetlo, pričom platí, že čím tmavšie majú listy, tým viac tieňa budú vyžadovať. Starostlivosť o tieto trvalky do tieňa nie je náročná. Hosty potrebujú len mierne kyslú, dobre priepustnú pôdu a keď sa už zakorenia, vydržia aj dlhšie sucho. Preto sa často využívajú aj do bezúdržbových záhrad, kde vďaka svojej dlhovekosti vydržia desaťročia.

Levanduľa Ak máte v záhrade dostatok slnka, nezabudnite pri výbere rastlín na levanduľu. Táto ikonická trvalka je svojou vôňou a vzhľadom symbolom horúcich letných dní, kedy hrá v záhrade hlavnú úlohu. Levanduľa je kríkovitá trvalka pochádzajúca zo Stredomoria, no s trochou starostlivosti prežije aj naše zimy. Okrem toho, že je to nádherne voňajúca a kvitnúca rastlina, používa sa aj ako liečivá bylinka, na odpudzovanie hmyzu a aromaterapiu. Je pomerne nenáročná na starostlivosť, no na zimu si vyžaduje zateplenie v podobe mulču v okolí rastliny. Pre jej pestovanie v našich podmienkach je veľmi dôležitá dokonale priepustná pôda, z ktorej rýchlo odtečie prebytočná voda.

Hortenzia S obrovskými, farebnými súkvetiami prinášajú hortenzie do záhrady staromódny šarm, ktorému sa dá len ťažko odolať. Táto trvalka je nenáročná na pestovanie a prispôsobí sa takmer každému typu pôdy. PH pôdy ovplyvňuje aj farbu kvetov, pričom kyslé pôdy (PH<5,5) zafarbia kvety na modro, zatiaľ čo v zásaditých pôdach bude mať hortenzia ružové kvety. Hortenzie sú výbornou alternatívou pre viaceré typy výsadieb od solitérnej, cez radovú až po vysádzanie do kvetináčov. Tieto farebné kríkovité trvalky sú rok čo rok väčšie a hustejšie, takže im pri plánovaní záhrady vyhraďte dostatočný priestor, aby mohli prosperovať.

Výber druhov do skalky

Keď máte v skalke uložené všetky kamene, môžete začať s výsadbou rastlín. Ak chcete, aby počas celej sezóny v skalke niečo kvitlo, pamätajte na to už pri ich výbere a nákupe. Zvoľte si rastliny s rôznym obdobím kvitnutia a kombinujte letničky a trvalky. Vyberajte aj druhy s rôznou farbou kvetu. Do skalky sú okrem typických horských druhov vhodné aj drobné cibuľoviny, ale aj sukulenty či kaktusy. Skombinovať ich môžete so zakrpatenými ihličnanmi a odrodami listnatých drevín menšieho vzrastu. Vyhýbajte sa však drevinám, ktoré dorastajú do veľkých rozmerov, ako aj takým, ktoré potláčajú susedov, ako sú napríklad mäta, zimozeleň, brečtan či kapucínka.

Kyslomilné druhy: andromédka, arnika horská, astilba čínska, gaultéria, kalmia, kamzičník, pieris, prvosienka najmenšia, rododendron, vres, vresovec, zvonček alpínsky a bradatý

Vápnomilné druhy: arábka kaukazská, astra alpínska, hlaváčik jarný, horec, klinček sivý, lomikameň, plesnivec alpínsky, poniklec, rožec plstnatý, silenka, tarica horská, tarička

Výsadba rastlín do skalky Medzi kameňmi vyhĺbte jamku, do ktorej nasypte substrát, vhodný pre konkrétnu rastlinu, preto si vopred naštudujte, aké má nároky. Prispôsobte jej nielen substrát, ale aj stanovište v skalke. Nie všetky rastliny totiž znášajú celodenný úpek, alebo naopak úplný tieň. Po vysadení zasypte miesto okolo rastlín kamennou drvinou. Ochráni listy pred stykom s mokrou pôdou, ale napríklad aj pred slimákmi a prerastaním buriny.

Starostlivosť o skalku V skalke pravidelne odstraňujte burinu, kým je ešte malá a nemá hlboké korene, neskôr sa vytrháva ťažšie. Ak si nechcete z pestovaných rastlín ponechať semienka na ďalšie rozmnoženie, kvety po odkvitnutí odrežte, aby sa nevysemenili po celej skalke. Ušetríte si tak prácu v ďalšom období. Bujne rastúcim rastlinám po odkvitnutí skráťte výhonky, aby ste ich zmladili a zároveň pribrzdili v raste. Väčšine skalničiek vystačí vlaha zo zrážok. Rastliny treba zalievať len v čase po vysadení a počas veľmi suchého a horúceho leta tak, aby ste ich nevyplavili. Skalničkám vyhovuje chudobná pôda. Ak ste ich vysadili do substrátu správneho zloženia, prihnojovať ich nemusíte niekoľko rokov. Neskôr môžete raz do roka použiť viaczložkové hnojivo.

