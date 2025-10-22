Periete bielizeň roky zle! Týchto 7 chýb robí takmer každý, a ničí si tým oblečenie aj pokožku

Pranie bielizne patrí medzi tie domáce práce, pri ktorých často ani nerozmýšľame. Hodíme veci do práčky, pridáme prášok, stlačíme tlačidlo – a hotovo. Lenže nesprávne pranie môže mať nepríjemné následky. Nielenže skracujeme životnosť oblečenia, ale môžeme si tým privodiť aj kožné alergie či podráždenie pokožky. Pozrime sa teda na najväčšie chyby, ktorých sa dopúšťa väčšina z nás.
1. Perieme iba raz do týždňa
Toto je jeden z najväčších omylov, ktorých sa ľudia dopúšťajú. Ak necháme špinavé oblečenie ležať v koši celý týždeň, nečistoty a škvrny zaschnú a potom sa len ťažko odstraňujú. Aby sme ich dostali preč, musíme použiť predpierku a vysokú teplotu, čo látky ešte viac poškodzuje. Ak však periete častejšie – napríklad každý večer alebo obdeň – postačí krátky prací program a nižšia teplota. Takto sa bielizeň vyperie dôkladne a šetrne.
2. Nenamáčame špinavé oblečenie
Po návrate detí z výletu či po dni strávenom v prírode sa môže zdať, že bežný program práčky nezvládne všetku špinu. A skutočne – bez predchádzajúceho namáčania to často nejde. Stačí však použiť lacný prostriedok na namáčanie, rozpustiť ho vo vedre s vodou a nechať bielizeň cez noc „odmočiť“. Ráno ju potom jednoducho vyperiete ako zvyčajne – výsledok bude neporovnateľne lepší.
3. Používame priveľa pracieho prášku
Viac prášku neznamená čistejšie prádlo – práve naopak. Nadbytočné množstvo sa z látky nevymyje a zostáva vo vláknach, kde môže dráždiť pokožku a spôsobovať alergie alebo ekzémy. Ak budete prať pravidelne a naučíte sa bielizeň aj predmáčať, postačí vám len jedna polievková lyžica pracieho prostriedku. Menej je v tomto prípade naozaj viac.
4. Neobraciame oblečenie naruby
Mnohí ľudia hádžu oblečenie do práčky tak, ako ho majú. No väčšina odevov by sa mala prať po rubovej strane. Platí to hlavne pre kúsky s potlačou, výšivkou alebo ozdobnými aplikáciami. Ak ich pred praním otočíte naruby, predĺžite im životnosť a zachováte ich vzhľad ako nový.
5. Zabúdame na prací sáčok
Jemná bielizeň, spodné prádlo, podprsenky či dokonca tenisky – všetko to by sa malo prať v ochrannej sieťke. Prací sáčok zabráni poškodeniu látky, zachytí uvoľnené nite a chráni aj kovové časti, ako sú zipsy či gombíky. Navyše, práčka sa tak menej opotrebúva. Ide o drobnosť, ktorá dokáže ušetriť nielen bielizeň, ale aj peniaze.
6. Netriedime bielizeň správne
Ak máte pocit, že vaše biele oblečenie stráca žiarivosť a sfarbuje sa došeda, pravdepodobne ste ho prali spolu s farebnými kúskami. To je častá chyba. Bielu bielizeň by ste mali prať samostatne, ideálne s pracím prostriedkom určeným na bielu. A ako bonus môžete pridať špeciálny textilný pásik, ktorý počas prania zachytáva uvoľnené farby – výsledkom bude skutočne čisté a jasné prádlo.
7. Preplnená práčka
Ak naplníte práčku až po okraj, voda a prací prostriedok sa nemajú ako rovnomerne rozložiť. Oblečenie sa potom nevyperie poriadne, zvyšky prášku zostávajú vo vláknach a tie môžu spôsobovať podráždenie pokožky. Okrem toho sa tým zbytočne opotrebúva aj samotný spotrebič. Vždy sa riaďte odporúčanou hmotnosťou bielizne pre konkrétny program – vaše prádlo sa vám odvďačí dlhšou životnosťou a sviežosťou.
Pranie nie je len o stlačení gombíka. Správne návyky dokážu výrazne ovplyvniť kvalitu prania, vôňu bielizne aj jej životnosť. Keď sa vyhnete týmto siedmim chybám, vaše oblečenie zostane dlhšie ako nové, farby sa nevyperú a pokožka bude vďačná za to, že neprichádza do kontaktu so zbytkami chemikálií. Niekedy stačí len trocha pozornosti – a rozdiel uvidíte (aj ucítite) hneď po prvom praní.