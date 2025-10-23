Paradajky na snehu: Skvelý trik, ako mať chutné paradajky poruke aj počas zimy!

Máte ešte zo záhrady posledné paradajky a rozmýšľate, čo s nimi?
Vyskúšajte jednoduchý a zaujímavý recept na nakladané celé paradajky, ktoré vám počas zimy perfektne doplnia zásoby a zachutia ako čerstvé!
Domáce paradajky, ktoré vydržia až do zimy
Tohtoročná úroda potešila mnohých záhradkárov. Možno aj vy máte plnú špajzu zaváranín a hľadáte, kam ešte uložiť zvyšné plody.
Skúste im dať novú šancu — pripravte si paradajky na snehu, teda nakladané paradajky s cesnakom.
Tento názov nezískali náhodou – keď pohár otočíte hore dnom, cesnak v ňom „padá“ ako snehové vločky.
Výsledok síce nepripomína klasickú snehovú guľu, no po otvorení vás čaká omnoho lepší efekt – neodolateľná vôňa a výnimočná chuť.
Prečo pestovať a spracúvať vlastné paradajky?
Paradajky patria medzi najobľúbenejšie plodiny, ktoré si ľudia každoročne pestujú nielen v záhrade, ale aj v kvetináčoch na terase či balkóne.
Počas zimy ich často kupujeme v obchode, no chuť tých domácich sa s kupovanými len ťažko porovnáva.
Aj preto bylinkár Zbyněk Mlčoch odporúča konzumovať paradajky hlavne počas leta a začiatkom jesene – vtedy totiž dozrievajú prirodzene a sú najzdravšie.
Paradajky ako liek
Okrem výbornej chuti majú paradajky aj množstvo liečivých účinkov.
Obsahujú vitamíny B1, B2, B6, provitamín A, vitamín E a C, ako aj fosfor, vápnik, jód, železo, draslík či meď.
Podporujú činnosť obličiek, pomáhajú pri zápaloch močových ciest, zlepšujú trávenie a celkovo detoxikujú organizmus.
Čerstvá paradajková šťava je vhodná aj pri horúčke – osvieži, ochladí telo a dodá energiu.
Pozor by si však mali dať ľudia trpiaci dnou alebo artritídou, pretože paradajky môžu podporovať ukladanie kyseliny močovej v kĺboch.
Nakladané celé paradajky – recept krok za krokom
Celý postup si môžete pozrieť aj na videu:
Budete potrebovať:
- 2,5 kg menších paradajok
- 2 litre vody
- 100 g cukru
- 100 ml 8 % octu
- 2 lyžice soli
- 20 strúčikov cesnaku
Postup:
- Príprava vody:
Do hrnca nalejte 2 litre vody a priveďte ju do varu. Počas čakania si dôkladne umyte poháre, do ktorých budete paradajky ukladať.
- Ukladanie paradajok:
Paradajky vkladajte do pohárov tesne vedľa seba, aby sa využil každý centimeter priestoru. Môžete ich jemne pritlačiť, ale dávajte pozor, aby nepraskli.
- Zalievanie horúcou vodou:
Keď voda zovrie, opatrne ju nalejte (najlepšie cez lyžicu) do naplnených pohárov. Poháre prikryte viečkami a nechajte ich 20 minút postáť.
- Príprava nálevu:
Po uplynutí času zlejte vodu späť do hrnca. Pridajte cukor, ocot a soľ. Premiešajte a krátko povarte.
- Cesnakový sneh:
Medzitým si ošúpte 20 strúčikov cesnaku a nasekajte ich nadrobno. Rovnomerne ho rozdeľte do pohárov s paradajkami – práve vďaka nemu vznikne efekt „snehu“.
- Zalievanie a uzatváranie:
Do pohárov nalejte horúci nálev, pevne uzavrite a niekoľkokrát ich otočte hore dnom, aby sa cesnak rozptýlil rovnomerne.
- Záverečné zrenie:
Hotové poháre zabaľte do hrubej deky a nechajte ich pomaly vychladnúť. Potom ich uložte do tmavej a chladnej miestnosti.
V zime už len otvoríte pohár, a vôňa aj chuť pripomenú leto. „Paradajky na snehu“ sú nielen krásne na pohľad, ale aj mimoriadne chutné — ideálny spôsob, ako si dopriať kúsok leta aj uprostred chladných mesiacov.