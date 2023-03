Shabby chic má prioritne biely nábytok, ktorý vo svojich jednotlivých odtieňoch ponúka romantickejší ráz ako spomínané štýly. Ich spätosť však tkvie napríklad v tzv. ošúchanom použitom vzhľade, ktorý predstavuje nielen „dobovosť“, ale aj akúsi nostalgiu. Takejto zmesi sa často hovorí nedbalá elegancia.

Shabby chic

Za synonymum tohto štýlu môžeme označiť meno Rachel Ashwell. Bola to britská podnikateľka a bytová dizajnérka, ktorá v 80. rokoch minulého storočia otvorila prvý obchod nesúci sa v danom duchu (aj keď korene shabby chic siahajú skôr do Británie). Nadšenie pre vintage veci, blízky vzťah k predmetom z blšieho trhu či vlastnoručne urobené bytové doplnky sa postarali o „charizmatickú zmes“, ktorá si získala celosvetové nadšenie.

Vzhľadom k tomu, že kombinovanie určitých štýlov je základom, inšpirácie sú čerpané z vidieckeho toskánskeho, provensálskeho, britského či škandinávskeho zariadenia. Aj ovplyvnenie elegancie francúzskych šľachtických sídiel je často citeľné. V každom prípade ide o zmysel pre detail a cit pre „povrchové nedokonalosti“.

Shabby chic štýl

Držať krok s meniacimi sa trendmi je často náročnou záležitosťou. Spájanie moderného aj tradičného do jedného celku tak môže byť riešením na dosiahnutie nadčasového dizajnu. Shabby chic kuchyňa? To je kombinácia vidieckeho estetického vnímania a moderných technológií a inovácií. Staro-nová kuchynská linka síce zmení svoju vizuálnu stránku, no často stačí len biely náter a povrch s úpravou „popraskaného laku“.

Rôznorodosť dovoľuje kombinovať aj rôzne štýly úchytiek, spotrebičov, stropných a visiacich lámp. Drevené prvky, ale aj kov a sklo sú vítané materiály. V kúpeľni je shabby chic reprezentovaný zrkadlami v masívnom ráme, ktoré sa dopĺňajú s podobne ladenou skrinkou pod umývadlo a s voľne stojacou liatinovou vaňou.

Shabby chic nábytok

Aj keď dominuje nábytok z masívu, práve biela a smotanová farba sa postarajú o ten správny požadované efekt. Staro-nové zariadenie je alfou a omegou, vyvarujte sa minimalistickému typu skríň, komôd či stolov a uprednostnite oblé línie. Ornamenty nemusia absentovať, no ich použitie je decentnejšie, pretože „preplácanosť“ tu nemá opodstatnenie.

Na prvý pohľad sa to síce nemusí zdať, no prevažuje striedmosť. Nábytok sa vyznačuje patinou, ktorá nemusí byť, ako v prípade vintage, originálna. Docielite ju špeciálnym náterom. Mnohí vytvárajú „punc histórie“ zámerným poškriabaním povrchu, či už metódou klincov alebo obúchaním pomocou reťaze.

Stenám nesvedčí len čisto biely náter. Jemné pastelové odtiene, zemité tóny či tapeta budú správnou voľbou. Práve posledná zmienená obľubuje kvetinový vzor, bodky, rastlinné a ornamentálne motívy. Tie uvítajú napríklad závesy, ktoré však v rámci moderného kombinovania môže nahradiť aj smotanová šifónová záclona.

Shabby chic doplnky a dekorácie

Kvety sú neodmysliteľnou súčasťou daného štýlu. Ruže, pivonky či hortenzie zromantizujú interiér. Dekoračné vankúše rovnako nesmú chýbať. Zdobiť ich okrem pravej bavlny môže aj čipka. Čo sa týka farebnej škály, držte sa bielej, krémovej, staroružovej, orgovánovej, bledomodrej či sivastej. Pravdou zostáva, že celkovo daný interiér preferuje bielu.

Závesy, množstvo lampášov a svietnikov, čipkované či kvetované tienidlá, ale aj krištáľové lustre, nástenné alebo veľké stojace hodiny, to všetko tu má pevné miesto. Výhodou shabby chic nepochybne je, že množstvo doplnkov si môžete vytvoriť aj sami. Patinovanie či „dekupáž“ (servítková technika) premenia obyčajné veci na originálne dekorácie.

