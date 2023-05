Originálne vešiaky na stenu nielen do predsiene

Vešiaky na stenu sú praktickým riešením odkladacích priestorov ošatenia do malých predsiení. Ich funkčnosť oceníte aj v prípade väčšej vstupnej miestnosti, kde okrem šatníkovej skrine poslúžia ako dodatočné miesto pre kabáty, bundy, čiapky a pod.

Nie je však pravdou, že sú špeciálne určené iba do predsiení či chodieb. Uplatnenie si nájdu aj v kuchyni (napríklad na utierky), v kúpeľni (osušky), v detskej izbe (drobné oblečenie aj hračky), ako aj v mnohých ďalších miestnostiach. Všetko záleží od typu vešiaka a jeho tvaru. Vybrať si totiž môžete aj vešiaky určené priamo na zavesenie kľúčov. Fantázii sa medze nekladú…

Vešiaky na stenu do predsiene a chodby

Ponuka v tejto kategórii produktov je široká. Okrem vešiakov na stenu v nej totiž nájdete aj stojanové a radové vešiaky, a tiež celé vešiakové steny. My sa dnes zameriame konkrétne na prvé zo spomínaných. Aj tie môžeme ďalej rozdeliť podľa toho, či sa vešajú v jednom kuse, na radové, alebo podľa toho, či je ich rozmiestnenie „ľubovoľné“, na samostatné.

Výhodou radových vešiakov je, že ponúkajú niekoľko možností zavesenia kabátov a ďalšieho oblečenia, pričom predsieň nepôsobí dojmom neporiadku. Keďže ide o radové umiestnenie vešiakov, tie sa väčšinou nachádzajú na kvalitnej masívnej „doske“ alebo sú vyrobené z kovu. Tieto materiály sú zárukou kvality, ale aj estetickosti.

Samostatné vešiaky na stenu chodby či predsiene majú tú výhodu, že si ich môžete v podstate „namixovať“ ľubovoľný počet, v rôznych materiáloch, tvaroch, veľkostiach aj farebných prevedeniach. Väčšinou sa jedná o dizajnové kúsky, ktoré vyzerajú naozaj štýlovo, no môže sa stať, že jednotlivé vešiaky nebudú ladiť alebo budú pôsobiť gýčovo. Dôležitý je totiž výsledný efekt.

Moderné vešiaky aj retro či vintage – je si z čoho vyberať…

Byty a domy s tradičným či moderným zariadením nebudú mať pri zariaďovaní predsiene núdzu. Rozmanitý sortiment vešiakov na stenu sa postará o to, aby sa do každej domácnosti ušli dizajnové kúsky v akomkoľvek zvolenom štýle. A nielen do predsiene. Je si totiž z čoho vyberať. Preto napríklad aj kuchyňa v tradičnom zariadení uvíta vintage vešiaky na stenu, s ktorými budete mať utierky či „chňapky“ ihneď poruke.

Aj kúpeľňa je ideálnym miestom pre moderné vešiaky na stenu, a nielen tie. Rôzne ďalšie štýly, akými sú napríklad retro či provensálsky štýl, ponúknu miesto pre ich zavesenie v akejkoľvek miestnosti. Obmedzenia neplatia. Jednoduché riešenie, keď potrebujete niečo zavesiť do komory, pivnice či technickej miestnosti, vešiaky sa hodia všade.

Drevené alebo kovové vešiaky na stenu?

Materiál, z ktorého sú vešiaky na stenu vyrobené, je v tomto prípade viac než dôležitý. Jeho kvalita sa totiž odvíja od toho, akú nosnosť majú mať títo pomocníci na šatstvo a ako často a na čo ich budeme využívať. Drevo a kov sú preto vhodnými adeptmi spĺňajúcimi tieto podmienky. Plast je taktiež často používaným materiálom, no hodí sa skôr do detských izieb alebo na vešanie predmetov, ktoré majú minimálnu hmotnosť.

Kovové vešiaky na stenu sú nestarnúcou klasikou. Najmä v minulosti zdobili predsiene kované vešiaky rôznych tvarov, najčastejšie so zdobením aj ornamentmi. Tento typ produktov stále nájdete v ponuke, no pribudli aj mnohé varianty moderných samostatných aj radových vešiakov. V tejto verzii ich nájdete aj v spracovaní dreva, ktoré je v súčasnosti trendom v bývaní.

Detské vešiaky svojím dizajnom oživia steny detských izieb

V prípade vešiakov do detskej izby nejde ani tak o praktickú funkciu, tá je až sekundárna. Prvoradý je tentokrát dizajn, ktorý sa postará o oživenie miestnosti, teda najmä stien. Detské vešiaky totiž môžu vyzerať ako hračky, obrázky či obľúbené postavy rozprávok alebo ich motívy.

Väčšinou ich nájdete vo veselom farebnom prevedení, no vytvoriť si ich môžete aj sami a v akýchkoľvek farbách. Stačí štipka zručnosti, fantázia a zaujímavé vešiaky sú na svete. Použiť sa dajú nielen na zavesenie oblečenia, ale tiež obľúbených hračiek. Ak ste sa rozhodli radšej pre kúpu, nemusíte ich zháňať v špecializovaných predajniach. Lacné vešiaky na stenu kúpite aj v Ikea, v ďalších veľkých obchodných reťazcoch, ako aj v eshopoch a v našom internetovom katalógu.

Vešiaky na kľúče vám šetria čas – kľúče viac nemusíte hľadať

Poznáte to. Najmä vtedy, keď sa ponáhľate sa zákonite niečo pokazí alebo niečo nemôžete nájsť. Aj pred odchodom z domu sa často stáva, že kľúče zrazu zmiznú a vy nemôžete zamknúť byt pri najväčšom zhone. Vešiaky na kľúče vás od týchto starostí môžu odbremeniť.

Nájdete ich v modernom prevedení aj v originálnom dizajne rôznych štýlov. Ideálne umiestnenie je na stenu priamo za dvere alebo hocikam do predsiene. Tu máte záruku, že ich nájdete na svojom mieste, pretože ich zavesíte na vešiak ihneď po príchode domov.

