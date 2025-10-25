Nová aktualizácia spôsobila chaos. Majitelia Samsungov hlásia vážne problémy

Spoločnosť Samsung nedávno začala uvoľňovať novú verziu svojej používateľskej nadstavby One UI 8, ktorá je postavená na Android 16, pre smartfóny Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra. Krátko po spustení aktualizácie sa však objavili prvé problémy – a podľa viacerých spoľahlivých zdrojov bola distribúcia softvéru dočasne pozastavená.
Aktualizácia bola pozastavená kvôli technickým chybám
Portály ako SamMobile a diskusné fóra Samsung komunity informovali, že používatelia v niektorých krajinách po nainštalovaní aktualizácie hlásili technické ťažkosti.
Najčastejšie spomínané problémy sa týkali:
- nefunkčnej čítačky odtlačkov prstov
- nestability systému
- a nepravidelného správania mobilných dát alebo SIM karty
Zatiaľ nie sú dôkazy o tom, že by išlo o plošný problém, ktorý by zasiahol všetky zariadenia série Galaxy S22. Väčšina používateľov, ktorí aktualizáciu nainštalovali, síce potvrdila menšie spomalenia systému, no telefón im ostal plne funkčný.
Na základe týchto hlásení sa Samsung rozhodol dočasne stiahnuť aktualizáciu zo svojich serverov, kým vývojári skontrolujú príčinu chýb a pripravia opravenú verziu.
Samsung zatiaľ nevydal oficiálne stanovisko
Do dnešného dňa spoločnosť Samsung nevydala podrobné oficiálne vysvetlenie, prečo bola aktualizácia zastavená.
Očakáva sa, že výrobca vydá v najbližších týždňoch opravenú verziu systému (tzv. hotfix), ktorá odstráni chyby a obnoví distribúciu.
Používatelia, ktorí aktualizáciu ešte nedostali, si ju momentálne nemôžu manuálne stiahnuť, pretože firma zamedzila jej ďalšiemu šíreniu.
Žiadna strata dát ani poškodenie zariadení
Podľa dostupných informácií neboli hlásené žiadne prípady straty dát alebo trvalého poškodenia telefónu. Väčšina problémov sa týka iba funkčnosti systému, nie samotného hardvéru.
Ak má používateľ po aktualizácii telefón stále plne funkčný, nie je dôvod na obavy – odporúča sa len počkať na opravný balík, ktorý Samsung pripravuje.
Android 16 ako posledná veľká aktualizácia pre sériu Galaxy S22
Podľa aktualizačnej politiky spoločnosti Samsung bude Android 16 / One UI 8 poslednou veľkou systémovou aktualizáciou pre sériu Galaxy S22.
Zariadenia budú aj naďalej dostávať bezpečnostné záplaty a menšie údržbové aktualizácie, no ďalší veľký upgrade operačného systému sa už neočakáva.
Záver
Celá situácia ukazuje, aké náročné je testovanie nových verzií systémov pre milióny zariadení po celom svete. Aj malé chyby môžu mať veľký vplyv na používateľský zážitok, preto je rozhodnutie Samsungu aktualizáciu dočasne pozastaviť pochopiteľné.
Používatelia sa nemusia obávať o svoje dáta ani o funkčnosť telefónov – najrozumnejším krokom je počkať na opravenú verziu, ktorú Samsung pravdepodobne uvoľní v najbližších týždňoch.