Nezabudnite na podušky a podsedáky na záhradné stoličky

Vyníma sa na vašej terase krásny, moderný a pohodlný záhradný nábytok? Tak potom si môžete bez starostí užívať príjemné večery, či grilovačky s rodinou na čerstvom vzduchu. Zvýšte si komfort sedenia a zadovážte si aj mäkučké podsedáky alebo vankúše. Inšpirujte sa.

Záhradný nábytok je krásnou dekoráciou do každej záhrady. Lenže bez doplnkov by bol smutný, prázdny, no vo väčšine prípadov hlavne chladný. Oživte ho textilnými podsedákmi či poduškami. Možností máte neúrekom.

Pohodlie na terase za rozumnú cenu

Pri výbere textilných doplnkov k záhradnému sedeniu budete musieť zohľadniť niekoľko faktorov. V prvom rade je to materiál, z ktorého je záhradný nábytok vyrobený a, samozrejme, typ sedenia. Iný podsedák potrebujete na kreslo, iný na lavicu alebo stoličku. Dôležité je, aby poduška poriadne sedela a poskytla vám dostatočné pohodlie. Podušky a podsedáky kúpite aj cez internet, no vidieť ich v obchode má svoje čaro. Materiál, farbu a vzor prispôsobte parametrom vášho záhradného sedenia.

Mnoho podsedákov disponuje popruhmi alebo šnúrkami, vďaka ktorým neskĺznu a v prípade zlého počasia ich jednoducho schováte. Môžu mať aj špeciálne upravený alebo vodeodolný povrch, prípadne sú obojstranné. Z ponuky súčasného trhu si vyberie aj ten najnáročnejší zákazník. Praktickým riešením je zips či gombíky, vďaka čomu budete môcť poťahy podsedákov prať. Nechce sa vám behať po obchodoch a hľadať vhodné podsedáky? V ponuke je aj záhradný nábytok, pri ktorom sú podušky a podsedáky súčasťou zostavy.

Nie je však pravidlom, že s kúpou záhradného nábytku dostanete hneď aj podsedáky. Môžu byť totiž súčasťou doplnkového sortimentu k vášmu záhradnému nábytku. Je pravda, že by mohli byť rovno jeho súčasťou, avšak cena podsedákov nie je natoľko vysoká, že by to váš rodinný rozpočet neuniesol. Prípadne môžete siahnuť aj po univerzálnych podsedákoch. Nájdete ich v rôznych farbách, rozmeroch a veľkostiach. A sú aj cenovo prijateľnejšie, než originálne podsedáky.

Podsedáky nielen spríjemnia sedenie, ale vás aj ochránia. Minimálne počas leta a zimy. V letnom období sa môže sedenie prehrievať, v zimnom bude zasa nepríjemne chladné. Všetky tieto nepríjemnosti odstránia správne zvolené podsedáky a podušky v opierkovej časti.

