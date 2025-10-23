Neplytvajte peniazmi za sadenice: Motýlí ker si jednoducho rozmnožíte aj sami!

Poznáte komuli Dávidovu (Buddleja davidii), ktorú väčšina záhradkárov volá jednoducho motýlí ker?
Táto okrasná drevina dokáže rozžiariť záhradu nielen bielymi, ale aj sýto ružovými, červenými či fialovými kvetmi.
Existuje množstvo odrôd a zaujímavých kultivarov, z ktorých si vyberie naozaj každý. Ak ste sa do tohto kraľovného leta zamilovali, máme dobrú správu – komuli si môžete rozmnožiť aj sami, a to dokonca aj na jeseň.
Motýlí ker – nenápadná krása, ktorá si získa pozornosť
Komula nepatrí medzi kríky, o ktorých sa píše často, no rozhodne si zaslúži viac pozornosti.
Hoci pôvodne pochádza z tropických a subtropických oblastí, v našich podmienkach sa jej darí prekvapivo dobre.
Typické sú pre ňu dlhé súkvetia v tvare homolí, ktoré priťahujú motýle a iný hmyz z celého okolia.
Každý druh sa odlišuje tvarom a farbou kvetov – v ponuke je približne stovka druhov a ešte viac kultivarov.
Niektoré majú dokonca neobvykle guľaté súkvetia, ktoré pôsobia veľmi dekoratívne.
Nenáročná kráska pre každú záhradu
Pestovanie komule je jednoduché – nevyžaduje špeciálnu pôdu a zvládne aj vyššie polohy. Napriek tomu ocení pôdu bohatú na živiny a miesto chránené pred vetrom.
V zime často čiastočne vymrzne, no na jar bez problémov znovu obráža a rýchlo vyháňa nové výhonky.
Je to odolný „nezmar“, ktorý celé leto láka hmyz a zdobí záhony, a mráz ho rozhodne nezlomí. V Nemecku či Rakúsku sa dokonca občas šíri aj do voľnej prírody, čo svedčí o jej prispôsobivosti.
Množenie komule – sadenice, odrezky a postup
Ak túžite po komuli, môžete si ju kúpiť v záhradníctve. Bežne dostupné sú odrody ako „Purple Prince“, „Papillon Bleu“, „Royal Red“ či tmavofialová „Black Knight“.
No ak už jeden ker máte, alebo si môžete zohnať vetvičku od suseda, rozmnoženie zvládnete aj sami.
Z mladých, ešte nezdrevnatených koncov výhonkov sa dá komula množiť od marca do augusta, no mnohí záhradkári odporúčajú použiť zrelšie, polodrevnaté odrezky práve na jeseň – v septembri a októbri.
Ako na jesenné rozmnožovanie
Počas jesene môžete z rastliny odobrať drevnaté odrezky, no v zime to už neodporúčame – ker býva náchylný na premrznutie.
Z rastliny zrežte dlhší výhon a rozdeľte ho na časti s 3 až 4 púčikmi. Listy ponechajte iba na vrchnej časti odrezku.
Reznú plochu ošetrite stimulátorom zakoreňovania – práškovým alebo tekutým. Odrezky zapichnite do vlhkej rašeliny približne do dvoch tretín ich dĺžky.
Najlepším miestom na prezimovanie je chladnejšie prostredie – pivnica, chodba alebo záhradný domček, kde sa teplota pohybuje medzi 6 až 8 °C.
Na jar budú odrezky pripravené na výsadbu – buď do dočasného, alebo už trvalého stanoviska. V prvých týždňoch im doprajte vysokú vzdušnú vlhkosť, napríklad tým, že ich zakryjete fóliou.
Takto vám komula Dávidova spoľahlivo zakorení a čoskoro sa stane ozdobou vašej záhrady aj bez zbytočných výdavkov.