Nepanikárte a tieto priesady radšej rýchlo schovajte. Vonku ešte nemajú čo robiť

Jar nás síce začala lákať svojimi prvými teplými lúčmi slnka, ale pozor! Ešte stále nie je vhodný čas vykladať von všetky sadeničky, ktoré ste si starostlivo pripravovali. Pár mrazivých nocí máme síce za sebou a prognózy počasia hlásia oteplenie, no skúsení záhradkári dobre vedia, že májové mrazy môžu prísť náhle a nečakane. Niektoré rastliny sú odolné voči chladu, no väčšina z nich by mala ešte pár týždňov zostať radšej v bezpečí skleníkov či domácich parapetov. Minimálne do polovice mája určite počkajte.

Záhradkárska sezóna práve štartuje

Každý, kto sa už nevie dočkať, ako zaborí ruky do zeme a začne s výsevom alebo výsadbou, netrpezlivo kontroluje predpovede počasia aj kalendár. Hoci sa môže zdať, že pôda už čoskoro bude ideálna, je lepšie zachovať opatrnosť a všetko si dôkladne naplánovať. Príliš skorý výsev by mohol spôsobiť, že mladé rastlinky zničia nočné mrazy, ktoré sú ešte stále reálne.

Ešte sa vám nechce čakať?

Ani sa vám nečudujeme, každý záhradkár je netrpezlivý a rád by videl svoju záhradku rýchlo zelenú a kvitnúcu. Realita je však taká, že teplomilné rastliny by ste rozhodne nemali vysádzať von pred tradičnými „zmrznutými mužmi“, teda pred druhou polovicou mája. Práve v tomto období už nehrozia prízemné mrazy, ktoré v minulých rokoch narobili veľké škody na ovocných stromoch, najmä na citlivých čerešniach.

Pri plánovaní výsadby sa vždy zaujímajte aj o teplotu pôdy. Rastliny, ktoré patria k obľúbeným plodinám, ako sú paradajky, papriky či uhorky, sú extrémne citlivé na studenú pôdu a ich skoré vysadenie by mohlo znamenať ich úplný koniec.

Pozor na lokalitu a nadmorskú výšku!

Kalendár je síce dobrým pomocníkom, no nemal by byť jediným orientačným bodom. Vždy je dôležité sledovať aj aktuálne predpovede počasia a špecifiká oblasti, v ktorej žijete. Ak ste sa presťahovali len nedávno, radšej sa spýtajte susedov, ako to vyzerá v danej lokalite na jar. Každých pár sto metrov nadmorskej výšky totiž môže znamenať posun sezóny pokojne aj o dva týždne.

Čo teda bezpečne vysádzať na začiatku mája?

Začiatok mája je obdobie, kedy väčšina rastlín ešte stále patrí pod ochranu krytých priestorov – najmä ak pestujete teplomilné zeleniny. Nespoliehajte sa na rady zahraničných časopisov, najmä z krajín ako Veľká Británia, kde podnebie býva miernejšie a jar teplejšia. U nás je situácia iná.

Ak však vlastníte skleník alebo fóliovník, vaše možnosti sa výrazne rozširujú. V týchto podmienkach môžete pestovať zeleninu takmer celoročne a mnoho druhov tu môžete bez obáv vysadiť už teraz.

Ideálne rastliny na výsev v chladnejšom období mája sú:

Kapustová zelenina: hlávková kapusta, kel, kaleráb, brokolica či karfiol.

hlávková kapusta, kel, kaleráb, brokolica či karfiol. Listové zeleniny: rôzne druhy šalátov, špenát, polníček, rukola, mangold, žerucha a ázijská listová zelenina.

rôzne druhy šalátov, špenát, polníček, rukola, mangold, žerucha a ázijská listová zelenina. Koreňová zelenina a strukoviny: hrášok, reďkovky, mrkva a koncom mesiaca už aj fazuľa.

V apríli môžete do zeme bezpečne sadiť aj sadzačku, napríklad jarný cesnak, šalotku či pór.

Šalát môžete vysievať priamo na záhony už v apríli, no hotové priesady šalátu ešte stále patria len do skleníkov alebo fóliovníkov, kde nehrozí riziko prízemných mrazov.

Bylinky a kvetiny, ktoré môžete vysievať začiatkom mája:

Začiatkom mája môžete pokojne vysiať bylinky ako oregano, majoránku, tymián, petržlenovú vňať, mätu či šalviu. So zakúpenými sadeničkami však radšej počkajte, až sa počasie ustáli.

Aj okrasné rastliny môžete začať vysievať priamo do záhonov – vhodné sú slnečnice, nevädze, nechtík, láskavec, facélia či černuška.

Máj je navyše vynikajúcim obdobím na výsadbu okrasných cibuľovín. Už koncom apríla môžete vysádzať georgíny, gladioly,scila a modrice.

Ovocné stromy, kríky a živé ploty bez obáv vysádzajte teraz

Naopak, ak ide o výsadbu prosto korenných kríkov a ovocných stromčekov, môžete to smelo urobiť už teraz. Toto obdobie je ideálne aj na založenie nového živého plotu, ktorý skrášli vašu záhradu už od prvých letných mesiacov.