Na tento zvyk Slováci často kašlú. Toto by ste mali prať každý týždeň, nie raz za zimu

Kedy ste naposledy dali do práčky svoju bundu, kabát alebo obľúbený trenčkot? Väčšina ľudí si na to spomenie až vtedy, keď sa na rukávoch objavia viditeľné fľaky alebo keď si všimnú nepríjemný zápach. Dovtedy majú pocit, že vrchné oblečenie je „vlastne čisté“. Odborníci z oblasti mikrobiológie však upozorňujú, že tento prístup je veľká chyba – a môže sa negatívne podpísať na zdraví celej rodiny.
Vyzerá čisté, ale je to ilúzia
Pri tričkách alebo spodnej bielizni nikomu netreba vysvetľovať, že patria do práčky po jednom nosení. Pri bundách a kabátoch sme zrazu benevolentní – veď sú „iba“ vrchnou vrstvou. Lenže práve táto vrstva je prvá na rane.
Na tkanine sa počas dňa usadzuje:
- prach a smog z ulice,
- kvapôčky z kýchania a kašľa iných ľudí,
- mikroskopické zvyšky potu, kožného mazu či kozmetiky,
- baktérie a vírusy z verejnej dopravy, obchodov či čakární.
Na prvý pohľad bunda pôsobí v poriadku – žiadne špiny, žiadne zaschnuté mapy. Ak by ste sa však na ňu pozreli pod mikroskopom, videli by ste na nej bohatú „zoo“ mikróbov. To, že špina nie je voľným okom viditeľná, ešte neznamená, že tam nie je.
Zima a jeseň: ideálne podmienky pre mikróby
V chladnejšom období trávime viac času v uzavretých priestoroch: v autobusoch, vlakoch, nákupných centrách, kanceláriách či školách. Vrchné oblečenie neustále odkladáme na vešiaky, prehadzujeme cez stoličky, dotýkame sa ním sedadiel a zábradlí.
Každý, kto pri nás zakašle alebo si zakryje ústa rukou a následne sa dotkne tyče v autobuse, môže zanechať mikróby, ktoré sa cez náš kabát dostanú až domov. Bunda tak funguje ako nenápadný dopravný prostriedok pre choroboplodné zárodky – z práce do bytu, z MHD do obývačky.
Niektoré baktérie vydržia na textílii celé mesiace
Nie všetky mikróby sa na látke správajú rovnako. Napríklad baktérie salmonely vydržia na textílii len niekoľko hodín. To však vôbec neznamená, že môžete byť pokojní.
Iné druhy baktérií – medzi nimi zlatý stafylokok alebo baktérie spôsobujúce tuberkulózu – sú oveľa odolnejšie. Na oblečení dokážu prežívať celé týždne, v niektorých prípadoch dokonca mesiace. To znamená, že ak vrchný odev čistíte iba sporadicky, môžete na ňom „nosťákovať“ dlhodobý zdroj infekcie.
Výskumy, ktoré realizovali odborníci z Arizonskej univerzity, upozornili práve na to, že zanedbané pranie vrchného oblečenia zvyšuje riziko rôznych infekčných ochorení. Kabát, ktorý sa síce tvári ako čistý, môže byť v skutočnosti niečo ako pomaly tikajúca hygienická bomba.
Vrchné oblečenie je magnet na baktérie
Kabáty, bundy, trenčkoty či páperové bundy sú v neustálom kontakte s vonkajším prostredím. Dotýkame sa nimi sedadiel v autobuse, lavičiek, pultov v obchode, zábradlí či madiel. Každé takéto miesto je potenciálnym zdrojom nových mikróbov.
Tie sa na textíliu prichytia a čakajú, kam ich prenesieme ďalej. Ak bundu večer jednoducho zavesíme do skrine medzi ostatné veci, máme takmer istotu, že sa baktérie „podelia“ aj s ostatným oblečením.
Ako často by sa mala bunda či kabát prať?
Odpoveď odborníkov je pomerne jednoznačná: určite častejšie, než je bežný zvyk.
- Štandardne sa odporúča vrchné oblečenie vyčistiť alebo vydezinfikovať aspoň raz za týždeň, ak ho nosíte denne.
- Ak pracujete v prostredí, kde prichádzate do kontaktu s veľkým množstvom ľudí – v zdravotníctve, obchode, školstve či službách – interval by mal byť ešte kratší.
Možností starostlivosti je viac:
- pranie doma podľa štítku na oblečení,
- použitie špeciálnych pracích alebo dezinfekčných prostriedkov,
- profesionálne chemické čistenie v čistiarni, ak materiál neznáša klasické pranie.
Dôležité je aj to, v čom a ako periete. Nie všetky látky znesú vysoké teploty, pri ktorých sa baktérie spoľahlivo ničia. Moderné pracie prostriedky však často obsahujú zložky, ktoré dokážu mikróby eliminovať aj pri nižších teplotách. Oplatí sa preto čítať obaly a vyberať také produkty, ktoré majú dezinfekčné účinky.
Na triasenie zabudnite, šírite tým baktérie ďalej
Mnohí ľudia majú zvyk po príchode domov bundu len „poriadne vytriasť“ na balkóne či pri dverách a majú pocit, že tým odev osviežili. V skutočnosti to môže situáciu ešte zhoršiť.
Pri prudkom triasení sa totiž čiastočky prachu a baktérie dostanú do vzduchu a rozptýlia sa po okolí – na podlahu, nábytok, iné kusy oblečenia. Namiesto toho, aby ste ich odstránili, len ich rozšírite po byte.
Ak chcete odev „prevetrať“, zavesenie na čerstvý vzduch je fajn, ale nenahrádza pranie ani dezinfekciu. Je to len doplnkový krok, nie riešenie.
Oblečenie si zaslúži rovnakú starostlivosť ako spotrebiče či kuchyňa
Pri čistení domácnosti si dávame veľký pozor na hygienu kuchynskej linky, hubiek na riad, kúpeľne či toalety. Vieme, že sa tam baktérie množia rýchlo. Na oblečenie však často zabúdame – pritom je s nami celý deň, všade, kam sa pohneme.
Vrchné vrstvy šatstva sú:
- prvou bariérou medzi naším telom a vonkajším svetom,
- povrchom, na ktorý dopadnú kvapôčky z kýchnutia či kašľa,
- miestom, kde sa zachytí špina z verejných priestorov.
Ak im doprajeme pravidelnú údržbu, nielenže budú vyzerať dlhšie ako nové, ale zároveň znížime riziko, že si domov budeme nosiť zbytočných „návštevníkov“ v podobe baktérií a vírusov.
Malá zmena návyku, veľký efekt na zdravie
Možno sa vám myšlienka týždenného prania bundy zdá prehnaná, najmä ak máte drahší kabát alebo páperovú bundu. Stačí však skombinovať šetrné pracie programy, vhodné pracie prostriedky a v prípade citlivých materiálov aj služby čistiarne.
Dôležité je uvedomiť si, že vrchné oblečenie nie je „nepodstatná“ vec, ktorú čistíme len podľa výzoru. Je to každodenný spoločník, ktorý toho „zažije“ viac, než si vieme predstaviť. A práve preto si zaslúži rovnakú pozornosť ako kuchynská hubka či chladnička.
Ak si z tohto všetkého odnesiete jedinú vec, nech je to táto:
bundu, kabát alebo trenčkot neperiete vtedy, keď vyzerajú špinavo, ale pravidelne – ideálne aspoň raz za týždeň. Vašej imunite a zdraviu to urobí väčšiu službu, než sa môže na prvý pohľad zdať.