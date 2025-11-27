Na jeseň prádlo schne pomaly a často zapácha. Tento trik to vyrieši!

Hľadáte spôsob, ako v chladnejšom období rýchlo a efektívne usušiť prádlo vo vnútri?
A zároveň sa nechcete trápiť so zvýšenou vlhkosťou či nepríjemným zatuchnutím? Prinášame niekoľko jednoduchých, ale overených tipov.
Aj keď je tohtoročná jeseň pomerne mierna, sychravé počasie sušeniu práve nenahráva.
Na rozdiel od jari a leta, keď prádlo presuší teplý vzduch a slnko mu dodá aj príjemnú vôňu, teraz trvá celý proces výrazne dlhšie.
Pozor na zvýšenú vlhkosť v byte
Sušenie prádla v zime môže byť prekážkou najmä v menších bytoch.
Vlhkosť vzduchu môže vystúpiť až o 30 %, čo vytvára ideálne podmienky na vznik plesní a rozmnožovanie baktérií.
Aby prádlo dôkladne preschlo, nezatuchlo a aby byt neutrpelo vlhkostnú záťaž, oplatí sa dodržiavať pár zásad a využiť jednoduché pomôcky.
Inšpiráciu nájdete aj vo videu:
Výber sušiaka nepodceňujte
Pri kúpe sušiaka zohľadnite veľkosť bytu aj množstvo bielizne, ktoré bežne periete.
Ak bojujete s priestorom, siahnite po skladacom stojacom sušiaku s viacerými úrovňami do výšky.
V priestrannejších miestnostiach sa zas osvedčí klasický rozťahovací sušiak, na ktorý pohodlne zavesíte aj veľké kusy ako obliečky či uteráky. Mnohé modely majú aj doplnkové úchyty na drobnú bielizeň.
Pri materiáli uprednostnite oceľ, ktorá je stabilnejšia a trvácnejšia než plast.
Sušiak nestavajte ani k stene, ani tesne k radiátoru – prúdenie vzduchu musí byť voľné.
Správne pranie ovplyvní rýchlosť sušenia
Do práčky nedávajte viac prádla, než zvládne. Premyslite si, či máte doma priestor všetko naraz aj zavesiť.
Každý kus musí byť dobre vyžmýkaný – no vždy rešpektujte odporúčania uvedené na štítku, aby ste materiál nezničili.
Prádlo na sušiaku neprekrývajte, inak sa bude držať vlhkosť a vznikne zatuchnutý zápach. Okolo bielizne musí vzduch voľne cirkulovať.
Rýchly trik s prestieradlom
Máme pre vás jednoduchú vychytávku, ktorá dokáže výrazne skrátiť čas sušenia.
- Postavte sušiak do blízkosti radiátora.
- Zavesené prádlo nechajte voľne visieť.
- Po vrch sušiaka prehoďte väčší rovný kus textílie (napríklad prestieradlo) a natiahnite ho až za radiátor.
Takto sa pod prestieradlom vytvorí „kapsa“ teplého vzduchu, ktorá bielizeň presuší o poznanie rýchlejšie – obvykle v priebehu niekoľkých hodín.
Vetranie a odvlhčovač sú vaši spojenci
Aby sa v byte netvorila pleseň a aby sa sušenie urýchlilo, pravidelne vetrajte. Krátke intenzívne vetranie vytvorí zdravú cirkuláciu vzduchu.
Pomôcť môže aj odvlhčovač, ktorý dnes kúpite takmer v každej drogérii.
Prečo babičky sušili prádlo na mraze?
Možno to znie zvláštne, ale sušenie prádla na mraze má svoje opodstatnenie. Na výsledku totiž nerozhoduje ani tak teplota vzduchu, ale jeho vlhkosť.
Keď prádlo po vypraní krátko necháte vonku premrznúť, následne vám uschne rýchlejšie a bude mať sviežu vôňu.
Ideálne je vyvesiť ho ráno alebo dopoludnia, keď je vzduch najsuchší. Počas večera vlhkosť stúpa.
Oblečenie síce na mraze stuhne a bude pôsobiť tvrdšie, no po prenesení do tepla veľmi rýchlo preschne a prekvapivo sa aj ľahšie žehlí.
Sušenie v mraze má ešte jeden bonus – prirodzene likviduje baktérie, vírusy a alergény, čo ocenia najmä citlivé osoby a alergici.