Môže byť sväto-martinská hus zdravá? Záleží na tom, ako ju pripravíte a s čím ju podávate

Svätý Martin sa tradične spája s príchodom zimy a s obľúbeným jedlom – pečenou husou. Hoci snehu sa dnes v novembri väčšinou nedočkáme, tradíciu si mnohí radi pripomenú aspoň na tanieri. Nie je dôvod, prečo by ste si pečenú hus nemohli dopriať, pokiaľ to nepreháňate s množstvom a zvolíte vyvážené prílohy.
Tradičné jedlo nemusí byť nezdravé
Sväto-martinské menu v podobe pečenej husi, kyslej kapusty, knedlíka a pohára vína patrí medzi najtypickejšie jesenné jedlá u nás. Aj keď ide o kalorickejšie jedlo, nemusí predstavovať zdravotné riziko, ak ho konzumujete len príležitostne a v rozumnej porcii.
Zdravší variant môžete dosiahnuť aj tým, že hus upečiete pomalšie, necháte časť tuku odkvapkať a servírujete ju s väčším množstvom kapusty než knedlíkov.
Kyslá kapusta – prirodzený zdroj prospešných látok
Kyslá kapusta patrí medzi najzdravšie zložky celej hostiny. Je to fermentovaná potravina, ktorá obsahuje prospešné baktérie mliečneho kvasenia – tie podporujú rovnováhu črevnej mikroflóry a môžu prispieť k lepšiemu tráveniu.
Okrem toho obsahuje vitamín C, ktorý posilňuje imunitu, a vitamín A, prospešný pre zrak a pokožku. V kapuste sa nachádzajú aj antioxidanty, ktoré pomáhajú telu chrániť bunky pred oxidačným stresom.
Dôležité však je, aby šlo o kvasenú kapustu, nie sterilizovanú. Sterilizáciou sa väčšina prospešných baktérií i vitamínov zničí, takže hoci sa takáto kapusta nekazí, jej prínos pre zdravie je oveľa menší.
Knedlík? Áno, ale s mierou a ideálne ohriaty
Knedlík je síce považovaný za kalorickú prílohu s nižšou výživovou hodnotou, no nie je nutné ho úplne vylúčiť. Ak ho po uvarení necháte vychladnúť a neskôr ohrejete, vznikne v ňom rezistentný škrob – látka, ktorá sa v tenkom čreve nestrávi a v hrubom čreve slúži ako potrava pre prospešné baktérie.
Takto pripravený knedlík má nižší glykemický index, čo znamená, že hladina cukru v krvi po jedle nestúpa tak rýchlo. Tento efekt však treba vnímať realisticky – ide o menšiu zmenu, nie o spôsob, ako zmeniť kalorické jedlo na diétne.
Tuk z husi – menej škodlivý, než sa zdá
Hoci hus patrí medzi tučnejšie druhy mäsa, jej tuk nie je automaticky nezdravý. Obsahuje mononenasýtené a polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú podobné tým, aké sa nachádzajú v olivovom oleji alebo rybách. V primeranom množstve môžu tieto tuky podporovať zdravé hladiny cholesterolu a správnu funkciu srdca.
Rozhodujúci je však spôsob prípravy – ak sa mäso neprepečie a tuk sa nechá čiastočne odkvapkať, výsledok môže byť pomerne ľahko stráviteľný. V prehnaných porciách by však husiaci tuk mohol prispievať k vyššiemu príjmu kalórií a nasýtených tukov, čo už zdraviu neprospieva.
Pohár vína – doplnok, nie liek
K sväto-martinskej husi neodmysliteľne patrí aj pohár červeného vína. Kvalitné červené víno obsahuje polyfenoly, najmä resveratrol, ktorý má podľa výskumov priaznivé účinky na srdcovocievny systém a pôsobí ako antioxidant.
Ak si doprajete malý pohár (asi 1 dcl), môže to byť príjemný doplnok sviatočného jedla. Netreba však zabúdať, že alkohol je stále záťažou pre pečeň a jeho zdravotný prínos sa prejavuje len pri veľmi miernej konzumácii.
Ako z hostiny spraviť zdravší zážitok
- Zvoľte menšiu porciu husi a časť tuku z plechu odstráňte.
- Uprednostnite kvasenú kapustu pred sterilizovanou.
- Knedlík môžete vopred pripraviť a neskôr zohriať, aby vznikol rezistentný škrob.
- Doprajte si len malý pohár vína, ideálne počas jedla.
- Pridajte na tanier viac zeleniny – čerstvú, dusenú alebo pečenú.
Sväto-martinská hus nemusí byť symbolom nezdravého prejedania. Ak ju pripravíte s mierou, vyberiete poctivé suroviny a nezabudnete na fermentovanú kapustu, môže byť sviatočná hostina nielen chutná, ale aj pre telo znesiteľná. Kľúčom je rovnováha – menej tuku, viac zeleniny a primerané množstvo vína.