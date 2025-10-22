Maliník môžete prerezávať aj v októbri. Záleží na odrode a správnom postupe

Pravidelný rez maliníka je nevyhnutný, ak chcete, aby vám rastlina prinášala každoročne bohatú a zdravú úrodu. Mnoho pestovateľov si myslí, že na jeseň je rez vhodný vždy, no záleží na tom, aký druh maliníka pestujete – letný alebo jesenný. Každý má totiž odlišný spôsob rastu aj prerezávania.
Prečo maliny potrebujú rez
Maliny vytvárajú nové výhonky (tzv. prúty) každý rok. Niektoré z nich plodia hneď v prvom roku, iné až v druhom. Ak sa výhonky neodstraňujú, rastlina začne hustnúť, vnútro sa zatieňuje, vzniká vlhkosť a zvyšuje sa riziko plesní a škodcov. Správny rez preto zlepšuje prístup svetla, vzduchu a výživy, čo vedie k sladším, väčším a zdravším plodom.
Letné a jesenné maliny – dôležitý rozdiel
Základným krokom pred prerezávaním je zistiť, ktorý typ maliníka pestujete. Od toho sa odvíja správny termín aj technika rezu.
Letný maliník – plody v júni a júli
Letné odrody prinášajú úrodu na dvojročných výhonkoch, teda na tých, ktoré vyrástli predchádzajúce leto. Ich zber prebieha spravidla od júna do júla.
Po zbere je potrebné odrezať všetky výhonky, ktoré priniesli plody, a to tesne pri zemi. Tieto staré prúty už v nasledujúcom roku neplodia, len zbytočne odoberajú rastline živiny a priestor.
Nové výhonky, ktoré vyrastú počas leta, ponechajte – budú rodiť v nasledujúcej sezóne. Ak sa maliník príliš zahustí, ponechajte iba 8 až 10 silných výhonkov na každý meter radu a ostatné vyrežte. Ideálne je urobiť tento rez hneď po zbere, v júli alebo auguste, aby mali mladé prúty dosť času zosilnieť pred zimou.
Jesenný maliník – úroda od augusta až do mrazov
Jesenné odrody, nazývané aj remontantné alebo jednoročné, plodia na výhonkoch, ktoré vyrastú v tom istom roku. Vďaka tomu je ich starostlivosť jednoduchšia.
Po skončení sezóny, teda v novembri alebo vo februári pred rašením púčikov, zrežte všetky výhonky až pri zemi. Týmto spôsobom sa rastlina každoročne úplne obnoví a na jar vyženie nové, silné prúty, ktoré prinesú úrodu koncom leta.
Ak pestujete v oblasti s tuhšími zimami, odporúča sa počkať s rezom až na neskorú zimu alebo skorú jar, keď pominú silné mrazy. Rastlina tak nebude zbytočne oslabená.
Dvojplodiace odrody – maliny dvakrát do roka
Niektoré jesenné odrody môžete pestovať ako dvojplodiace, teda také, ktoré prinášajú menšiu letnú úrodu a potom hlavnú jesennú.
V tomto prípade sa odporúča v októbri skrátiť horné časti výhonkov o 30 až 40 centimetrov. Na týchto skrátených koncoch sa v nasledujúcom roku vytvoria skoré letné plody. Po ich zbere môžete výhonky úplne zrezať, čím podporíte nový rast pre jesennú úrodu. Tento spôsob vyžaduje viac práce, no rastlina sa vám odvďačí dvojnásobnou úrodou.
Starostlivosť po reze
Po prerezaní maliníka je vhodné rastlinu ošetriť:
- Vrstva mulču (napr. kompost, pokosená tráva či nasekané lístie) pomáha udržať vlhkosť a chráni korene pred mrazom.
- Odstráňte všetky zrezané a choré časti z pôdy, aby ste zabránili šíreniu plesní.
- Počas suchších dní maliny zalejte, pretože aj v zime môžu trpieť nedostatkom vlahy.
Mulčovanie navyše zlepšuje kvalitu pôdy – tá zostáva drobivá, vzdušná a bohatá na humus, čo je pre maliny ideálne prostredie.
Prírodná pomoc – nechajte miesto pre užitočný hmyz
Nie všetky zrezané konáriky musíte spáliť alebo vyhodiť. Niekoľko zdravých suchých výhonkov môžete ponechať na okraji záhonu – poslúžia ako úkryt pre užitočný hmyz, ako sú lienky, včely samotárky či zlatoočky. Tieto drobné tvory vám na jar pomôžu chrániť maliník pred škodcami, najmä voškami.
Kedy sa prerezávaniu radšej vyhnúť
Maliník nerežte počas:
- silných mrazov (pod –5 °C), keď by mohli výhonky prasknúť
- dlhého daždivého počasia, ktoré podporuje plesne
- neskorého jari, keď už maliny pučia – mohli by ste prísť o úrodu
Záver
Ak chcete, aby váš maliník prinášal bohatú a zdravú úrodu, riaďte sa podľa jeho typu.
- Letné maliny režte po zbere, ponechajte iba nové, silné výhonky.
- Jesenné maliny zrežte celé pri zemi po sezóne alebo skoro na jar.
- A ak pestujete dvojplodiace odrody, môžete ich mierne skrátiť a tešiť sa z dvoch úrod v jednom roku.
Pravidelný rez, vhodné mulčovanie a trocha pozornosti zabezpečia, že sa vaša záhrada odmení množstvom voňavých, sladkých a šťavnatých malín – presne takých, aké sa dajú ochutnať len priamo z kríka.