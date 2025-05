Májová záhrada. Čo vysadiť teraz, aby ste úrodu zbierali už v lete

Máj je mesiac, ktorý máme spojený najmä s romantikou a láskou. No okrem toho je to aj ideálny čas, kedy si záhradkári prídu na svoje. Ak práve uvažujete nad tým, čo rýchlo zasadiť, aby ste ešte v lete mohli zbierať prvú úrodu, prinášame vám niekoľko tipov na obľúbené plodiny, ktoré vďaka výsadbe v máji stihnú krásne vyrásť a dozrieť do leta.

Jahody: sladká odmena, na ktorú nemusíte dlho čakať

Jahody sú jednoznačne medzi záhradkármi favoritmi. Len málokto odolá čerstvým jahodám priamo zo záhonu, obzvlášť keď si ich môžeme dopriať so sladkou šľahačkou. Ak sa rozhodnete sadiť ich v prvej polovici mája, už o šesť až osem týždňov budete môcť zbierať prvé červené, šťavnaté plody.

Starostlivosť o jahody nie je príliš zložitá – potrebujú pravidelnú zálievku a občasné odburinenie. Vďaka tomu vám čoskoro začnú dozrievať sladké plody, pričom prvé jahody sa zvyčajne objavujú už v polovici júna. Ich zber môže trvať celé leto až do septembra, v závislosti od toho, akú odrodu ste si zvolili a kedy presne ste ju vysadili.

Červená repa: ideálna voľba pre začínajúcich záhradkárov

Ak ste v pestovaní zeleniny úplní nováčikovia, červená repa by nemala chýbať vo vašej záhradke. Jej semená nepotrebujú žiadnu zvláštnu prípravu ani podmienky na klíčenie. Stačí ich zasadiť priamo do záhonov alebo aj do väčších kvetináčov. Semienka sejeme približne do hĺbky 3 až 4 centimetre, pričom rozostupy medzi jednotlivými semenami by mali byť aspoň 30 až 40 centimetrov.

Už v priebehu júna a júla si budete môcť vychutnať vlastnoručne vypestovanú repu napríklad v šalátoch či rôznych domácich zaváraninách.

Uhorky: chutné a vhodné aj do vonkajších záhonov

Uhorky patria medzi veľmi populárne plodiny a ich pestovanie už dávno nie je limitované iba skleníkmi. Existujú totiž špeciálne odrody, ktoré si ľahko poradia aj s vonkajšími podmienkami. Pri výsadbe myslite na dostatočný odstup medzi jednotlivými sadenicami. Ideálne je nechať medzi rastlinami približne 40 centimetrov. Ak budú vysadené príliš nahusto, korene sa začnú vzájomne obmedzovať a rastliny nebudú dostatočne rásť a plodiť.

Ak ich zasadíte v máji, prvé šťavnaté plody okúsite približne v júli, pričom plodenie môže pokračovať celé leto.

Brokolica: neobľúbená v jedálni, ale cenná v záhrade aj na tanieri

Brokolica možno nepatrí k najobľúbenejším druhom zeleniny – neraz sa s ňou spájajú vtipy a posmešky zo školských jedální. Pravdou však je, že brokolica je výnimočne zdravá a bohatá na dôležité živiny. Niektoré výskumy dokonca ukázali, že jej pravidelná konzumácia môže pomáhať predchádzať rakovine prostaty.

Zároveň ide o zeleninu, ktorá sa pestuje ľahko, bez náročných podmienok. Najskôr semená vysejte do malých kvetináčikov. Rastliny počas rastu potrebujú dostatok vlahy, takže nezabúdajte na pravidelné zalievanie. Akonáhle sa rastlinky posilnia, vysádzajte ich priamo na záhon do riadkov. Brokolica sa môže zbierať priebežne od júna až do novembra, takže sa z nej budete tešiť celú sezónu.

Mrkva: obľúbená klasika, ktorá rastie bez námahy

Oranžová mrkvička patrí do každej správnej záhradky. Jej pestovanie je veľmi jednoduché a zvládnu ho aj začiatočníci. Základom úspechu je však dobre pripravená pôda bez väčších kamienkov, ktoré môžu deformovať korene.

Mrkvu môžete zasadiť buď priamo na záhon, alebo si ju vypestovať v hlbších kvetináčoch. Ak zvolíte záhon, semená sejte do riadkov približne 1 až 2 centimetre hlboko. Mrkva vyžaduje primeranú závlahu, no nie je náročná na ďalšiu starostlivosť. Už v júli môžete ochutnať prvé mladé mrkvičky, ktoré sú nielen lahodné, ale aj plné vitamínov a minerálov.