Ľudia na západe čistia žehličku paralenom. Znie to zvláštne, no dôvod je viac než logický

Ak ste si niekedy všimli, že spodná časť vašej žehličky – teda žehliaca plocha – je znečistená alebo pripálená, určite viete, aký to môže byť problém. Taká žehlička nielenže nevyzerá dobre, ale môže aj poškodiť oblečenie. Počas žehlenia sa totiž špina a pripáleniny prenášajú na látku, zanechávajú tmavé stopy a niekedy dokonca tkaninu roztopia. Preto je pravidelné čistenie žehličky nevyhnutné.
Prečo sa žehlička špiní?
Na žehliacej ploche sa časom usádza vodný kameň, prach, mastnota aj zvyšky tkanín, najmä ak žehlíte syntetické materiály pri vyššej teplote. Navyše, ak používate obyčajnú vodu z kohútika namiesto destilovanej, vo vnútri sa môže tvoriť vodný kameň, ktorý neskôr spôsobuje škvrny alebo kvapkanie počas žehlenia.
Koluje trik s paralenom – funguje, ale s rizikom
Na internete sa už roky šíri domáci trik s paralenom (paracetamolom), ktorý údajne dokáže rozpustiť pripáleniny na žehličke. V praxi to naozaj funguje – paralen sa pri kontakte s horúcim povrchom topí a uvoľňuje látky, ktoré môžu pomôcť odstrániť nečistoty.
Problém je však v tom, že pri tejto reakcii vznikajú nepríjemné chemické výpary, ktoré nie sú bezpečné na vdychovanie. Navyše, ak sa paralen prehreje, môže zanechať na žehliacej ploche biely film alebo drobné zvyšky, ktoré sa neskôr prenášajú na oblečenie.
Z tohto dôvodu výrobcovia žehličiek túto metódu neodporúčajú. Aj keď výsledok môže byť rýchly, ide o postup „na vlastné riziko“, ktorý môže viac uškodiť ako pomôcť.
Bezpečné a overené spôsoby čistenia žehličky
Ak chcete mať istotu, že žehličku nepoškodíte, siahnite po jemných, no účinných metódach, ktoré odporúčajú odborníci aj výrobcovia domácich spotrebičov:
1. Jedlá sóda a voda
Zmiešajte lyžicu jedlej sódy s malým množstvom vody, aby vznikla hustejšia pasta. Naneste ju na vychladnutú žehliacu plochu a jemne zotrite mäkkou handričkou. Nakoniec utrite čistou navlhčenou handričkou, aby nezostali zvyšky.
2. Ocot
Biely ocot je výborný pomocník proti vodnému kameňu. Môžete ním pretrieť spodnú časť žehličky, alebo ho naliať do nádržky a zapnúť parný režim, aby sa vnútorné usadeniny rozpustili. Potom nezabudnite niekoľkokrát vypustiť paru nad starou handričkou, aby sa ocot dostal von.
3. Soľ na hliníkovej fólii
Na kuchynskú fóliu nasypte trochu soli a prežehlite ju teplou (nie horúcou) žehličkou. Soľ pomáha mechanicky odstrániť pripáleniny bez poškodenia povrchu.
4. Špeciálne čistiace tyčinky alebo pasty
Ak nechcete riskovať, najistejšou voľbou sú produkty určené priamo na čistenie žehličiek. Sú navrhnuté tak, aby rozpustili pripáleniny, no zároveň nepoškodili povrch.
Ako predchádzať znečisteniu žehličky?
- Používajte destilovanú vodu namiesto obyčajnej.
- Neprehrievajte žehličku – rešpektujte symboly na štítkoch oblečenia.
- Nežehlite cez potlače, flitre či plastové ozdoby – tavia sa a lepí sa to na žehličku.
- Po žehlení nechajte žehličku vychladnúť v zvislej polohe a odložte ju až po úplnom vychladnutí.
Záver
Trik s paralenom je síce populárny a na prvý pohľad účinný, no nie je bezpečný ani odporúčaný odborníkmi. Ak chcete, aby vám žehlička vydržala dlhé roky, stavte na overené a šetrné spôsoby čistenia – jedlú sódu, ocot alebo špeciálne čistiace prípravky.
Takto sa vyhnete riziku poškodenia povrchu, nepríjemným výparom a zároveň budete mať istotu, že vaše oblečenie zostane dokonale čisté a voňavé po každom žehlení.