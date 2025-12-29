Lekári bijú na poplach. Obľúbená zelenina môže zvyšovať riziko rakoviny. Mnohí ju pritom považujú za zdravú

Rakovina patrí napriek pokroku modernej medicíny medzi najvážnejšie zdravotné problémy súčasnosti. Každoročne si na celom svete vyžiada milióny životov a ani v nasledujúcich rokoch sa neočakáva zásadný prelom, ktorý by toto ochorenie úplne odstránil. Práve preto odborníci čoraz viac zdôrazňujú význam prevencie a životného štýlu, ktoré môžu riziko vzniku niektorých typov rakoviny výrazne ovplyvniť.
Jedným z kľúčových faktorov je strava. Nie však v zmysle jednoduchého delenia potravín na „zdravé“ a „nezdravé“, ale z pohľadu dlhodobých stravovacích návykov, spôsobu spracovania potravín a ich zloženia.
Zelenina sama o sebe rakovinu nespôsobuje
Je dôležité zdôrazniť hneď na úvod:
neexistujú vedecké dôkazy, že by zelenina ako taká spôsobovala rakovinu. Naopak, pravidelná konzumácia čerstvej zeleniny je dlhodobo spájaná so zníženým rizikom viacerých civilizačných ochorení vrátane niektorých typov rakoviny.
Problém však môže nastať vtedy, keď sa zelenina dlhodobo konzumuje vo forme silne solenej, nakladanej alebo konzervovanej a stáva sa pravidelnou súčasťou jedálnička.
Rizikovým faktorom je vysoký príjem soli
Odborné štúdie dlhodobo poukazujú na to, že nadmerný príjem soli je spojený so zvýšeným rizikom rakoviny žalúdka. Tento vzťah bol pozorovaný najmä v populáciách, kde je bežná konzumácia veľmi slaných potravín, vrátane konzervovaných a nakladaných výrobkov.
Mechanizmus nie je založený na tom, že by soľ priamo „spôsobovala rakovinu“. Vysoký obsah soli však môže:
- poškodzovať sliznicu žalúdka
- zvyšovať náchylnosť na infekciu baktériou Helicobacter pylori
- zosilňovať zápalové procesy v tráviacom trakte
Práve baktéria Helicobacter pylori je dnes považovaná za jeden z hlavných rizikových faktorov rakoviny žalúdka. Vysoký príjem soli môže vytvárať prostredie, v ktorom je jej pôsobenie škodlivejšie.
Konzervovaná a nakladaná zelenina: záleží na množstve a frekvencii
Niektoré výskumy ukazujú, že častá konzumácia silne solenej alebo fermentovanej zeleniny môže byť spojená so zvýšeným rizikom rakoviny žalúdka. Netýka sa to však občasnej konzumácie ani bežných domácich zaváranín v primeranom množstve.
Vyššie riziko sa spája najmä s potravinami, ktoré:
- obsahujú veľké množstvo soli
- sú konzumované denne alebo vo veľkých porciách
- tvoria významnú časť jedálnička dlhé roky
Medzi často skúmané druhy patria napríklad kyslá kapusta, nakladaná listová zelenina, mrkva, cesnak, cibuľa či brokolica – nie preto, že by boli samy o sebe nebezpečné, ale preto, že sa v niektorých kultúrach konzumujú vo výrazne presolených formách.
Dôležitý je celkový životný štýl
Riziko rakoviny žalúdka neovplyvňuje jedna konkrétna potravina, ale kombinácia viacerých faktorov, medzi ktoré patria:
- dlhodobý vysoký príjem soli
- infekcia Helicobacter pylori
- fajčenie
- nadmerná konzumácia alkoholu
- nedostatok čerstvej zeleniny a ovocia
- genetická predispozícia
Odborníci preto odporúčajú rozmanitú stravu, obmedzenie silne solenej a vysoko spracovanej potravy a uprednostňovanie čerstvých alebo šetrne tepelne upravených potravín.
Záver: miernosť a rovnováha sú kľúčové
Zelenina zostáva jedným zo základných pilierov zdravej výživy. Riziko nevzniká z jej konzumácie ako takej, ale z nadmerného príjmu soli a dlhodobých stravovacích extrémov.
Ak sa nakladaná alebo konzervovaná zelenina konzumuje s mierou a ako súčasť vyváženého jedálnička, nepredstavuje automaticky zdravotné riziko. Prevencia rakoviny spočíva predovšetkým v celkovom životnom štýle, nie v strachu z jednotlivých potravín.