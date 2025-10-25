Lahodný strúhaný koláč s jogurtovou plnkou: Dezert, ktorý zmizne z plechu za pár minút!

Rôzne bábovky, buchty či torty sú síce chutné, no ak ich pečiete príliš často, časom omrzia nielen vás, ale aj celú rodinu.
Ak vám dochádza inšpirácia a neviete, čím by ste najbližších potešili tentoraz, skúste niečo nové – strúhaný jogurtový koláč. Vyzerá výborne a chutí ešte lepšie!
Strúhané koláče – osvedčená klasika, na ktorú sa zabúda
Strúhané koláče nie sú žiadnou novinkou – poznali ich už naše staré mamy. Pravda, ich príprava je o niečo náročnejšia než pri bežných liatych buchtách, a práve preto sa dnes do ich pečenia púšťa len málokto.
A pritom ide o fantastický dezert s jemným, maslovým cestom a voňavou náplňou.
Ak ste naň už zabudli, pripomeňte si jeho čaro – koláč s nadýchanou jogurtovou plnkou sa stane novou hviezdou vašej kuchyne. Z plechu zmizne doslova v priebehu pár minút po upečení.
Základ úspechu: jednoduché cesto na strúhaný koláč
Príprava cesta je úplne nenáročná. Do väčšej misy vložte 190 g zmäknutého masla, 100 g kryštálového cukru a 10 g vanilkového cukru.
Pridajte štipku soli a všetko spolu dôkladne vyšľahajte.
Vedľa si pripravte štyri vajcia, z ktorých oddelte bielky od žĺtkov. Bielky si nechajte bokom a žĺtky postupne zašľahávajte do maslovej zmesi.
Potom pridajte nastrúhanú kôru z jedného citróna, 300 g hladkej múky a 5 g prášku do pečiva. Najprv premiešajte vareškou, potom rukou vypracujte hladké, pevné cesto.
Cesto nechajte odpočívať v chladničke približne 30 minút. Potom ho rozdeľte na dve rovnaké časti – jednu zabaľte do potravinovej fólie a vráťte späť do chladničky.
Druhú časť rozdeľte ešte na tri menšie kúsky, tiež ich zabaľte a vložte na 30 minút do mrazničky. Takto rýchlejšie stuhnú a budú sa lepšie strúhať.
Jemná jogurtová plnka, ktorá chutí ako obláčik
Kým cesto chladne, pripravte si plnku.
Z 4 bielkov a 150 g cukru vyšľahajte tuhý, lesklý sneh.
V samostatnej mise zmiešajte 540 g bieleho jogurtu, 400 g kyslej smotany, 10 g vanilkového cukru a 30 g hladkej múky.
Všetko dobre premiešajte, kým vznikne hladká, o niečo hustejšia zmes. Nakoniec do nej jemne vmiešajte pripravený sladký sneh – plnka bude krásne nadýchaná a ľahká.
Posledný krok: vrstvenie a pečenie
Pripravené väčšie množstvo cesta rozvaľkajte tak, aby pokrývalo celé dno plechu vystlaného papierom na pečenie. Na túto základnú vrstvu rovnomerne rozotrite jogurtovú plnku.
Z mrazničky potom vyberte tri menšie kúsky cesta a nastrúhajte ich na vrch plnky.
Koláč vložte do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte približne 30 minút, kým povrch krásne nezružovie. Po upečení nechajte koláč mierne vychladnúť a nakoniec ho posypte práškovým cukrom.
Výsledok? Lahodný, jemný a voňavý koláč, ktorý si zamiluje každý – a z plechu zmizne rýchlejšie, než stihnete pripraviť kávu.