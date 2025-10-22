Kuchári to neradi prezrádzajú. Jeden trik, vďaka ktorému bude kura chrumkavé a nikdy suché

Pečené kura je klasikou, ktorú miluje snáď každá domácnosť. No nie každé sa podarí tak, aby bolo zvonka krásne zlatisté a chrumkavé, a pritom vo vnútri šťavnaté a voňavé. Ak sa chcete naučiť pripraviť kura, na ktorom si pochutí celá rodina, stačí dodržať niekoľko zásad, ktoré z obyčajného obeda spravia skutočný gurmánsky zážitok.
Základ je kvalitné mäso
Prvým krokom k úspechu je výber samotného kuraťa. Na mäse z priemyselného chovu, ktoré bolo rýchlo vykŕmené a často plné antibiotík, si naozaj nepochutnáte. Takéto kura býva vodnaté, má mdlú chuť a pri pečení sa ľahko vysuší. Ak chcete dosiahnuť dokonalý výsledok, siahnite po mäse z domáceho alebo bio chovu. Rozdiel v chuti aj vôni spoznáte okamžite – kura z malého farmárskeho chovu má pevnejšie mäso, výraznejšiu chuť a pri pečení sa nerozpadáva.
Bylinky – duša každého pečeného kuraťa
Kura bez byliniek je ako koláč bez cukru. Práve bylinky mu dodajú vôňu, ktorá rozvonia celú kuchyňu. Ideálnou kombináciou je rozmarín, tymian, petržlenová vňať a kôra z citróna, ktorá pečienke dodá sviežosť. Kura najprv dôkladne opláchnite a osušte papierovou utierkou. Potom ho poriadne osoľte zvonka aj zvnútra a nešetrite bylinkami – čím viac, tým lepšie. Do vnútra môžete vložiť aj kúsok masla alebo lyžicu bravčovej masti, ktorá zabezpečí, že mäso ostane vláčne a jemné.
Správne viazanie a pečenie
Ak pečiete celé kura, nezabudnite ho zviazať kuchynským špagátom. Vďaka tomu sa bude piecť rovnomerne a menej vysuší. Najlepšie je položiť kura na rošt – tuk tak môže voľne odtekať do plechu pod ním a vy ho môžete priebežne používať na polievanie mäsa. Aby sa kura nevysušilo, do plechu prilejte aj trochu vody alebo vývaru, ktorý zvlhčí vzduch v rúre.
Kura pečte v predhriatej rúre na 190 °C. Počas pečenia ho každých 15 až 20 minút otočte a prelejte výpekom, aby sa krásne prepieklo zo všetkých strán. Doba pečenia závisí od veľkosti – menšie kura býva hotové asi za hodinu, väčšie potrebuje približne hodinu a pol.
Ako dosiahnuť dokonalú zlatistú kôrku
Najchutnejšia časť pečeného kuraťa? Jednoznačne kôrka! Aby bola zlatistá, chrumkavá a lesklá, môžete ju počas posledných minút pečenia potrieť olejom. Ak chcete ešte výraznejšiu farbu, pridajte do oleja štipku mletej červenej papriky. Tesne pred dopečením zvýšte teplotu rúry na maximum – kôrka sa krásne zapeká a získa ten neodolateľný vzhľad.
Takto pripravené kura rozvonia celý byt a na tanieri sa rozpadáva na jemné, šťavnaté kúsky. Podávajte ho s pečenými zemiakmi, domácim chlebom alebo len s kúskom čerstvého šalátu. A nezabudnite – tajomstvo dokonalého kuraťa je v trpezlivosti, láske k vareniu a kvalitných surovinách.