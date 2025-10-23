Jedna rastlina nahradí tridsať. Zelený zázrak, ktorý prekoná aj moderné čističky vzduchu

Veda sa neustále posúva dopredu a výskumníci čoraz častejšie hľadajú cesty, ako spojiť technológiu s prírodou. Jedným z najzaujímavejších projektov posledných rokov je rastlina Neo P1, ktorá vznikla ako výsledok biotechnologického výskumu. V laboratóriách startupu Neoplants vo Francúzsku sa vedci snažia vytvoriť rastlinu, ktorá by dokázala čistiť vzduch omnoho účinnejšie ako bežné izbové kvety.
Bežné izbové rastliny – viac než len dekorácia
Izbové rastliny neplnia len estetickú funkciu. Prispievajú aj k lepšiemu ovzdušiu v interiéri – absorbujú oxid uhličitý, uvoľňujú kyslík a zvyšujú vlhkosť vzduchu. Vďaka tomu môžu pomáhať pri únave, suchých slizniciach či problémoch s dýchaním, ktoré sa často objavujú počas vykurovacej sezóny.
Napriek tomu, že niektoré rastliny sú schopné pohlcovať aj drobné množstvá toxínov, ich čistiaci účinok v bežnom byte je pomerne malý. Skupina vedcov sa preto rozhodla túto schopnosť výrazne posilniť – a tak vznikol projekt Neo P1.
Neo P1 – bioinžiniersky vylepšený potosovec
Rastlina Neo P1 vychádza z dobre známeho a obľúbeného potosovca zlatého (Epipremnum aureum). Tento nenáročný druh je populárny najmä preto, že sa mu darí aj v tieni, rýchlo rastie a má atraktívne, srdcovité listy.
Vedci z Neoplants ho geneticky upravili tak, aby bol schopný efektívnejšie rozkladať prchavé organické zlúčeniny (VOC) – konkrétne formaldehyd, toluén, benzén a xylén, ktoré sa často nachádzajú vo farbách, lakoch, nábytku či čistiacich prostriedkoch.
K rastline pridali aj špeciálne mikroorganizmy, ktoré s ňou žijú v symbióze a pomáhajú premieňať tieto toxické látky na menej škodlivé zlúčeniny. Výsledkom má byť rastlina, ktorá podľa laboratórnych testov dokáže vzduch čistiť až tridsaťkrát účinnejšie ako bežné izbové rastliny.
Ako to funguje v praxi?
Treba však zdôrazniť, že tento údaj vychádza z kontrolovaných laboratórnych podmienok – nie z bežného domáceho prostredia. V reálnej domácnosti sa môže účinok líšiť, pretože na kvalitu ovzdušia vplýva množstvo ďalších faktorov: veľkosť miestnosti, vetranie, množstvo nábytku či prach.
Startup Neoplants preto rastlinu Neo P1 stále testuje a vylepšuje. Podľa oficiálnych informácií spoločnosti projekt vznikol v roku 2018 a v súčasnosti je v ďalšej fáze vývoja. Zatiaľ nie je určené presné dátum uvedenia na trh.
Koľko bude stáť?
Keď sa Neo P1 dostane do predaja, očakáva sa, že pôjde o prémiový produkt. Odhadovaná cena sa pohybuje okolo 179 amerických dolárov (približne 150 eur), čo je podstatne viac než bežná izbová rastlina. Výrobcovia tvrdia, že cena odráža náročnosť vývoja a technológie, ktoré boli do projektu investované.
Sľubná budúcnosť, ale zatiaľ s otáznikmi
Z vedeckého hľadiska ide o zaujímavý pokrok – biologická alternatíva k elektrickým čističkám vzduchu znie lákavo. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že rastlina zatiaľ nedokáže nahradiť modernú čističku vzduchu s HEPA filtrom. Jej účinok bude skôr doplnkový než plnohodnotná náhrada.
Neo P1 však môže byť prvým krokom k tomu, aby sme sa o čistý vzduch starali prirodzenejším a udržateľnejším spôsobom. Ak sa projekt podarí dotiahnuť do praxe, mohol by priniesť nový trend – živé rastliny, ktoré pomáhajú nielen esteticky, ale aj funkčne.
Zhrnutie
- Neo P1 je geneticky upravená verzia potosovca zlatého.
- Projekt vznikol vo francúzskom startupe Neoplants v roku 2018.
- Cieľom je zlepšiť schopnosť rastliny rozkladať toxické látky vo vzduchu.
- Podľa laboratórnych testov má mať až 30-násobnú účinnosť oproti bežným rastlinám, no v praxi to ešte nebolo nezávisle potvrdené.
- Rastlina zatiaľ nie je dostupná v predaji a stále sa vyvíja.
Neo P1 je dôkazom, že spojenie vedy a prírody môže priniesť prekvapivé riešenia. Zatiaľ ide o experimentálny projekt, no ak sa potvrdí jeho účinnosť, mohli by sme mať v budúcnosti doma rastliny, ktoré čistia vzduch podobne ako čističky – len bez hluku a elektriny.