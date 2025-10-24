Jablková náplň do závinu v pohároch – jednoduchý recept na celú zimu!

Jablká
Ak sa vám tento rok urodilo množstvo krásnych jabĺk a už neviete, kam ich uložiť, stavte na osvedčenú klasiku – pripravte si jablká so škoricou do pohárov.

Keď vás v zime prepadne chuť na domáci jablkový závin, vďaka tejto zásobe ho budete mať hotový raz-dva.

Jablká – malé ovocie plné zdravia

Jablká patria medzi najzdravšie druhy ovocia a nájdete ich takmer v každej záhrade.

Najchutnejšie sú samozrejme čerstvo odtrhnuté, no práve v chladnejšom období sa oplatí mať ich po ruke aj v spracovanej podobe.

V zime dokážu výrazne posilniť imunitu a podporiť celkové zdravie.

Okrem množstva vitamínov a minerálov prospievajú aj tráveniu. Pomáhajú obnoviť črevnú mikroflóru, čistia tráviaci trakt, zmierňujú hnačku aj zápchu a pritom sú veľmi ľahko stráviteľné.

Majú silné protizápalové účinky a pôsobia ako prevencia osteoporózy či srdcovo-cievnych ochorení.

Tip: Pri výbere jabĺk na uskladnenie sa nespoliehajte len na zrak – všímajte si aj ich vôňu.

Recept ako od babičky

Jablká môžete skladovať čerstvé, ale ešte lepšie je spracovať ich dopredu a zavariť – pripravené tak budú nielen do závinu, ale aj do kaší, jogurtov či koláčov.

Ak dodržíte tradičný postup, vydržia vám v pohároch aj niekoľko rokov.

Postup – tradičná jablková zmes do závinu

Základom sú len kvalitné, zdravé jablká. Každé dôkladne umyte a odstráňte stopku. Potom ich nastrúhajte nahrubo – ak máte radi viac vlákniny, pokojne aj so šupkou.

Podľa chuti a kyslosti jabĺk ich posypte kryštálovým cukrom a mletou škoricou, potom všetko dobre premiešajte. Aby zmes nezhnedla, pridajte trochu citrónovej šťavy.

Hotovú zmes rozdeľte do čistých pohárov, pevne uzavrite viečkami a sterilizujte:

  • v parnom hrnci: asi 30 minút,
  • v hrnci s vodou: 15–20 minút pri teplote okolo 85 °C,
  • v rúre na plechu s vodou: približne 30 minút pri 200 °C.

Po sterilizácii poháre obráťte viečkom nadol, položte ich na čistú utierku a nechajte pomaly vychladnúť.

Skladovanie a použitie

Poháre uchovávajte na tmavom a suchom mieste. Takto pripravené marinované jablká vydržia pokojne aj rok a vďaka škoricovej vôni prevoňajú celý dom, keď z nich v zime upečiete závin.

A výsledok?
Lahodný jablkový závin ako od babičky – s minimom práce a vôňou detstva.

