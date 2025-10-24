Jablková náplň do závinu v pohároch – jednoduchý recept na celú zimu!

Ak sa vám tento rok urodilo množstvo krásnych jabĺk a už neviete, kam ich uložiť, stavte na osvedčenú klasiku – pripravte si jablká so škoricou do pohárov.
Keď vás v zime prepadne chuť na domáci jablkový závin, vďaka tejto zásobe ho budete mať hotový raz-dva.
Jablká – malé ovocie plné zdravia
Jablká patria medzi najzdravšie druhy ovocia a nájdete ich takmer v každej záhrade.
Najchutnejšie sú samozrejme čerstvo odtrhnuté, no práve v chladnejšom období sa oplatí mať ich po ruke aj v spracovanej podobe.
V zime dokážu výrazne posilniť imunitu a podporiť celkové zdravie.
Okrem množstva vitamínov a minerálov prospievajú aj tráveniu. Pomáhajú obnoviť črevnú mikroflóru, čistia tráviaci trakt, zmierňujú hnačku aj zápchu a pritom sú veľmi ľahko stráviteľné.
Majú silné protizápalové účinky a pôsobia ako prevencia osteoporózy či srdcovo-cievnych ochorení.
Tip: Pri výbere jabĺk na uskladnenie sa nespoliehajte len na zrak – všímajte si aj ich vôňu.
Recept ako od babičky
Jablká môžete skladovať čerstvé, ale ešte lepšie je spracovať ich dopredu a zavariť – pripravené tak budú nielen do závinu, ale aj do kaší, jogurtov či koláčov.
Ak dodržíte tradičný postup, vydržia vám v pohároch aj niekoľko rokov.
Postup – tradičná jablková zmes do závinu
Základom sú len kvalitné, zdravé jablká. Každé dôkladne umyte a odstráňte stopku. Potom ich nastrúhajte nahrubo – ak máte radi viac vlákniny, pokojne aj so šupkou.
Podľa chuti a kyslosti jabĺk ich posypte kryštálovým cukrom a mletou škoricou, potom všetko dobre premiešajte. Aby zmes nezhnedla, pridajte trochu citrónovej šťavy.
Hotovú zmes rozdeľte do čistých pohárov, pevne uzavrite viečkami a sterilizujte:
- v parnom hrnci: asi 30 minút,
- v hrnci s vodou: 15–20 minút pri teplote okolo 85 °C,
- v rúre na plechu s vodou: približne 30 minút pri 200 °C.
Po sterilizácii poháre obráťte viečkom nadol, položte ich na čistú utierku a nechajte pomaly vychladnúť.
Skladovanie a použitie
Poháre uchovávajte na tmavom a suchom mieste. Takto pripravené marinované jablká vydržia pokojne aj rok a vďaka škoricovej vôni prevoňajú celý dom, keď z nich v zime upečiete závin.
A výsledok?
Lahodný jablkový závin ako od babičky – s minimom práce a vôňou detstva.