Hortenzie sú minulosťou. Objavte ker, ktorý rozkvitá na slnku aj v tieni a zatieni aj ruže

Možno ste sa už aj vy zamilovali do majestátnych hortenzií, ktoré nás v záhradných centrách priťahujú obrovskými, farebnými kvetmi. Niet divu – sú naozaj impozantné. Avšak, nie je to jediný ker, ktorý vám vie dokonale rozžiariť záhradu. Predstavujeme vám pieris japonský – rastlinu, ktorá svojou krásou hravo prekoná aj tradičné ruže či hortenzie, a pritom je oveľa menej náročná na starostlivosť.

Pieris japonský – poklad záhrad, ktorý by ste nemali prehliadať

Pieris japonský (latinsky Pieris japonica) možno nie je úplnou novinkou, no rozhodne stále nepatrí medzi najčastejšie pestované dreviny v slovenských záhradách. Je to pritom nádherný, vždyzelený okrasný ker, ktorý si zaslúži oveľa viac pozornosti. Jeho mimoriadna dekoratívnosť a nenáročnosť z neho robia ideálnu voľbu do každej záhrady – od moderných minimalistických až po romanticky ladené záhradné zákutia.

Kaskády zvončekových kvetov, ktoré očaria každého

Najkrajším obdobím pierisu je bezpochyby jar. Vtedy sa celý ker zahalí do nádherných previsnutých strapcov, ktoré pripomínajú drobné, elegantné konvalinky. Jemné kvietky majú zvončekovitý tvar a vyžarujú akúsi krehkú krásu, ktorej len málokto odolá. Farba kvetov môže byť rôzna – od čisto bielej, cez jemne ružovú až po nežnú purpurovú, takže si môžete vybrať odrody podľa svojich osobných preferencií.

Dekoratívny po celý rok – listami aj mladými výhonkami

Pieris vás však neočarí iba kvetmi. Rovnako atraktívne sú aj jeho listy, ktoré sa počas sezóny menia a dodávajú kríkom mimoriadnu dynamiku. Na jar sú nové prírastky nápadne zafarbené – často ich môžete vidieť v odtieňoch bronzovej, červenej alebo dokonca oranžovej. Táto farebná hra sa s postupujúcou sezónou mení na sýtozelenú, ktorá je krásna a elegantná aj v zime.

Ak máte radi niečo netradičné, určite si vyberte panašované odrody pierisu. Ich listy sú zdobené bielymi alebo krémovými pruhmi, čo pôsobí až rozprávkovo exoticky. Takto dekoratívny ker sa stane skutočným magnetom pre oči, či už ho vysadíte ako solitér, alebo v skupine s inými okrasnými rastlinami.

Nenáročnosť ako bonus – pieris poteší začiatočníkov i skúsených záhradkárov

Pieris japonský je veľmi odolný a prispôsobivý. Jeho pestovanie nevyžaduje veľké záhradnícke skúsenosti ani extrémnu starostlivosť. Výborne prosperuje v polotieni, no nezľakne sa ani priameho slnečného žiarenia či úplného tieňa, kde by iné okrasné dreviny iba živorili.

Ideálne sa mu darí v kyslejšej pôde – preto je vhodné pri výsadbe a následnej starostlivosti používať hnojivá určené pre kyslomilné rastliny ako rododendrony, čučoriedky či brusnice. Tak zabezpečíte, že pieris bude vždy vyzerať zdravo a sviežo.

Zalievajte pravidelne, ale bez preháňania

Čo sa týka zálievky, pieris ocení pravidelný prísun vody, avšak bez nadmerného premokrenia. Najmä ak je vysadený v polotieni, nepotrebuje príliš intenzívnu závlahu, pretože si dokáže zachovať vlhkosť aj dlhšie. Občasná zálievka v období sucha mu však určite prospeje.

Ako pieris ochrániť pred mrazom?

Ani chladné zimy nepredstavujú pre tento nádherný ker výraznejší problém. Pieris japonský zvláda bez poškodenia teploty až do -20 °C. Ak však máte mladé rastlinky, ktoré ešte nemajú dobre rozvinutý koreňový systém, je vhodné im v prvých rokoch zabezpečiť ľahkú zimnú ochranu, napríklad vo forme mulčovacej kôry alebo netkanej textílie.

Srnky a zajace sa mu vyhýbajú

Pre mnohých záhradkárov býva nočnou morou, keď divoká zver poškodzuje záhradu. Pieris však v tomto smere prináša úľavu, pretože je mierne jedovatý, a preto ho zajace či srny obchádzajú oblúkom. Vďaka tomu zostáva dekoratívny celoročne a nevyžaduje ďalšie opatrenia proti škodcom.

Skúste si pieris rozmnožiť sami doma

Má váš sused alebo známy tento atraktívny ker v záhrade? Skúste si ho rozmnožiť z odrezkov. Nie je to zložité a úspech vás určite poteší. Jednoduchý postup, ako na to, nájdete aj v rôznych záhradkárskych videách dostupných online.

Zhrnutie? Pieris japonský je nádherný, celoročne dekoratívny a nenáročný okrasný ker, ktorý premení vašu záhradu na miesto plné elegancie a krásy. Zabudnite teda na hortenzie a dajte šancu tejto výnimočnej rastline. Vaša záhrada vám za to určite poďakuje.