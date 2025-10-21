Fotovoltika dokáže výborne fungovať aj na jeseň. Odborníci radia, ako z nej vyťažiť maximum

S príchodom jesene a zimy sa mnohí majitelia solárnych panelov obávajú, že ich fotovoltika prestane byť účinná. Kratšie dni, časté zamračenie a sneh síce výkon znižujú, no výrobu elektriny úplne nezastavia. Ak je systém správne nastavený, dokáže fungovať spoľahlivo počas celého roka – len s odlišnými podmienkami.
Menej slnka, ale stále dostatok energie
V slovenských podmienkach počas zimy klesá intenzita slnečného žiarenia, a tým aj výkon fotovoltických panelov. To však neznamená, že panely prestanú vyrábať elektrinu. Aj v chladných mesiacoch môžu pokryť časť spotreby domácnosti, zvyčajne okolo pätiny z letného výkonu.
Moderné fotovoltické systémy dokážu efektívne pracovať aj pri rozptýlenom svetle – teda vtedy, keď je obloha zamračená. Hoci výroba nie je taká vysoká ako v lete, stále ide o významný príspevok k zníženiu spotreby zo siete.
Správna orientácia a sklon panelov
Na výkon solárneho systému má najväčší vplyv umiestnenie panelov. V slovenských podmienkach sa odporúča orientovať ich na juh, ideálne so sklonom približne 30 stupňov. Tento uhol predstavuje rozumný kompromis pre celoročnú prevádzku.
Ak je cieľom zvýšiť výrobu v zimných mesiacoch, mierne väčší sklon – okolo 50 až 60 stupňov – môže pomôcť lepšie zachytávať nízke zimné slnko a zároveň uľahčiť zosúvanie snehu. V praxi však väčšina domácností ponecháva panely v celoročnom nastavení, ktoré je najefektívnejšie v priemere za celý rok.
Dôležitá je údržba
Aby fotovoltika podávala stabilný výkon, vyžaduje si základnú starostlivosť.
Na jeseň a v zime sa odporúča:
- Odstraňovať nečistoty a prach – aj tenká vrstva môže znížiť výkon o niekoľko percent.
- Zbaviť panely snehu, ak sa na nich vytvorí hrubšia vrstva. Tenká snehová pokrývka zvyčajne neprekáža a vďaka odrazu svetla môže dokonca mierne pomôcť.
- Skontrolovať tienenie stromov a konárov, ktoré môžu počas nízkeho zimného slnka spôsobovať tieň.
- Raz za čas vizuálne skontrolovať systém – či nie sú uvoľnené spoje, poškodené držiaky alebo prasknuté panely.
Aj keď sa to môže zdať ako drobnosti, pravidelná údržba dokáže z dlhodobého hľadiska zvýšiť celkovú ročnú výrobu elektriny o desiatky kilowatthodín.
Chlad panelom prospieva
Zaujímavosťou je, že solárnym panelom nižšie teploty väčšinou vyhovujú. Kým v lete môže extrémne teplo mierne znižovať účinnosť, v zime je efekt opačný – chlad pomáha udržiavať lepšiu vodivosť materiálov, čo sa pozitívne prejavuje na výkone.
To znamená, že aj keď je zimného slnka menej, každý zachytený lúč sa premieňa na elektrinu o niečo efektívnejšie než počas horúcich letných dní.
Ako využiť energiu čo najlepšie
Domácnosti, ktoré fotovoltiku využívajú aj na vykurovanie, môžu svoj systém nastaviť tak, aby čo najlepšie využili energiu vyrobenú počas dňa.
- Zníženie vykurovania večer o 1–2 stupne môže znížiť spotrebu zo siete a využiť maximum z dennej výroby.
- Batériové úložiská umožňujú ukladať energiu vyrobenú počas slnečných hodín a používať ju večer.
- V zime sa odporúča aspoň raz za tri týždne batériu úplne nabiť, aby sa zachovala jej kapacita.
Takéto malé úpravy môžu priniesť citeľné úspory, najmä v období, keď je elektrina drahšia a spotreba domácností rastie.
Fotovoltika má zmysel po celý rok
Aj keď jeseň a zima nie sú pre solárne panely ideálne, fotovoltika má svoje opodstatnenie v každom ročnom období. Správne nastavený a udržiavaný systém dokáže vyrábať elektrinu aj počas chladných a zamračených dní.
Kto sa o svoju elektráreň stará, má istotu, že mu prinesie úspory nielen v lete, ale aj v zime – a zároveň predĺži jej životnosť o celé roky.